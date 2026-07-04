Politique

Le gouvernement évalue les résultats du premier semestre 2026 et fixe les priorités pour la fin de l’année

Réuni le 4 juillet à Hanoï, le gouvernement vietnamien a dressé le bilan des performances socio-économiques du premier semestre 2026 lors de sa réunion mensuelle et d'une visioconférence avec les collectivités locales. 

Le Premier ministre Le Minh Hung s'exprime. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung s'exprime. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le gouvernement vietnamien tient, le 4 juillet à Hanoï, sa réunion mensuelle de juin et une visioconférence avec les 34 provinces et villes du pays, afin d’évaluer la situation socio-économique du premier semestre et de définir les priorités pour les six derniers mois de l’année.

La réunion s’est déroulée en présence du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, du Premier ministre Le Minh Hung, du président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man, ainsi que de nombreux dirigeants du Parti, du gouvernement, des ministères, des collectivités locales et de représentants de grands groupes économiques.

Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre a souligné que le Vietnam mettait en œuvre la résolution du 14e Congrès national du Parti, les résolutions et conclusions du Comité central et du Politburo, et tâches de développement socio-économique pour les six premiers mois de 2026 dans un contexte international marqué par une forte instabilité. La rivalité stratégique entre les grandes puissances s'intensifie, tandis que les risques géopolitiques, les menaces liées à la sécurité non traditionnelle et les effets du changement climatique s'accentuent.

Il a notamment évoqué les conséquences du conflit au Moyen-Orient, qui perturbe le commerce et les chaînes d'approvisionnement, pèse sur les perspectives de croissance, accentue les pressions inflationnistes et conduit les principaux pays et partenaires à ajuster leurs politiques, notamment en renforçant le protectionnisme et en réorganisant les chaînes d'approvisionnement et les investissements.

Sur le plan intérieur, le Premier ministre a relevé les nouvelles opportunités créées par l'élan suscité par le succès du 14e Congrès national du Parti, mais aussi les nombreuses difficultés et les fortes pressions pesant sur la stabilité macroéconomique, la sécurité énergétique, les moteurs de croissance et la restructuration de l'économie, afin de garantir un développement rapide et durable.

Il a indiqué que le gouvernement, les ministères et les collectivités locales avaient appliqué de manière coordonnée les mesures, renforcé l'efficacité de leur action, traité les dossiers en suspens, réagi rapidement aux situations imprévues et poursuivi la mise en œuvre des missions stratégiques définies par la résolution du 14e Congrès national du Parti et les orientations du Comité central et du Bureau politique.

Ainsi, les indicateurs socio-économiques du mois de juin, du deuxième trimestre et du premier semestre affichent ainsi une évolution positive, chaque trimestre enregistrant de meilleurs résultats que le précédent.

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La réunion s’est déroulée en présence du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam (centre), du Premier ministre Le Minh Hung, du président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man. Photo: VNA

Le Premier ministre a invité les participants à analyser de manière approfondie les performances réalisées au regard du potentiel et des ressources du pays, tout en identifiant les insuffisances, les difficultés persistantes et les défis à relever.

Il a également appelé à débattre des tâches à mettre en œuvre au second semestre afin d'atteindre une croissance à deux chiffres tout en préservant la stabilité macroéconomique. Il a insisté sur la nécessité de poursuivre les réformes institutionnelles, de libérer les ressources de développement et d’accélérer les nouveaux moteurs de croissance, notamment la science, les technologies, l’innovation et la transformation numérique.

Selon l’ordre du jour, la réunion examinera notamment la situation socio-économique du mois de juin et du deuxième trimestre, le décaissement des investissements publics, la mise en œuvre des programmes nationaux cibles, l’exécution du budget de l’État au premier semestre, l’action du gouvernement ainsi que les préparatifs de la rentrée scolaire 2026-2027. -VNA

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