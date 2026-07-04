Politique

Le dirigeant To Lam appelle à lever les goulets d'étranglement pour soutenir la croissance

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a appelé à lever les obstacles entravant la mise en œuvre des politiques publiques, qu'il a qualifiés de "principal blocage des blocages", afin d'accélérer la croissance économique et de préparer le pays à une nouvelle phase de développement.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam s'exprime. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam s'exprime. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Lors de la réunion périodique du gouvernement consacrée au mois de juin et de la visioconférence avec les 34 provinces et grandes villes du pays, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a souligné que 2026, première année de mise en œuvre de la résolution du 14e Congrès national du Parti, devait marquer le début d'une nouvelle phase de développement du pays. Il a appelé l'ensemble du système politique à agir avec détermination afin de promouvoir une croissance rapide, durable et autonome, tout en renforçant la résilience de l'économie.

Malgré un contexte international difficile, il a salué les résultats obtenus au cours du premier semestre grâce aux efforts conjoints du gouvernement, des ministères, des secteurs, des collectivités locales, des entreprises et de la population. Ces acquis constituent, selon lui, une base importante pour atteindre les objectifs fixés pour 2026.

Le dirigeant vietnamien a toutefois relevé plusieurs insuffisances. Avec une croissance d'environ 8,2 %, l'économie demeure en deçà de l'objectif de 9,7 %. Vingt-cinq des 34 provinces et grandes villes du pays ont enregistré une croissance inférieure aux objectifs fixés pour le premier semestre, y compris Hanoï et Hô Chi Minh-Ville. Les décaissements des investissements publics, des programmes cibles nationaux, des projets d'infrastructures stratégiques ainsi que des crédits destinés aux sciences, à l'innovation et à la transformation numérique restent également insuffisants.

To Lam a demandé au gouvernement de réexaminer les crédits budgétaires et de réaffecter les fonds qui ne peuvent être utilisés vers des projets plus performants. Il a également appelé les organismes statistiques aux niveaux central et local à renforcer leurs capacités et à achever le nouveau système d'indicateurs statistiques. Les données doivent être exhaustives, objectives et précises afin de refléter fidèlement la réalité et d'améliorer les capacités d'analyse, de prévision et d'élaboration des politiques publiques.

To Lam a en outre évoqué les difficultés rencontrées dans le fonctionnement du modèle d'administration locale à deux niveaux dans certaines localités, les retards dans la construction de pensionnats dans les communes frontalières, les insuffisances dans la formation de ressources humaines hautement qualifiées dans les domaines des sciences, des technologies et de l'innovation, ainsi que la pénurie d'enseignants qui touche encore la plupart des localités. La pollution urbaine, le manque de logements pour les travailleurs, les catastrophes naturelles, la sécheresse, l'intrusion saline, les inondations et la pénurie d'eau continuent, selon lui, de menacer la stabilité sociale et le développement durable.

Estimant que ces insuffisances devaient être traitées en priorité au cours du second semestre, To Lam a demandé au gouvernement de mettre en œuvre un programme d'action spécial pour les six derniers mois de l'année. Il a indiqué qu'une résolution thématique, actuellement en préparation par le Comité central du Parti, définirait le modèle de développement du Vietnam pour les années à venir, avec pour objectif de maintenir une croissance élevée et durable.

Il a demandé au ministère de l'Éducation et de la Formation de préciser les changements concrets qu'apportera, dès cette année scolaire, la mise en œuvre de la Résolution n° 71 et d'accélérer l'élaboration des mécanismes et politiques relevant de sa compétence.

Le dirigeant vietnamien a réaffirmé que la réforme de l'éducation devait garantir à tous les enfants l'accès à l'école et progresser vers la généralisation de l'enseignement secondaire, en assurant un nombre suffisant d'établissements scolaires et d'enseignants. Il a rappelé qu'investir dans l'éducation et la jeunesse revenait à investir dans l'avenir du pays.

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Délégués participant à la réunion périodique du gouvernement consacré au mois de juin 2026 et à la visioconférence entre le gouvernement et les autorités locales. Photo: VNA

S'agissant des priorités pour les mois à venir, To Lam a demandé de lever sans délai les principaux goulets d'étranglement afin de porter la croissance à au moins 10 %, tout en préservant la stabilité macroéconomique. Il a appelé à renforcer le rôle moteur de l'investissement public, à mobiliser davantage les investissements privés, à améliorer la compétitivité des entreprises nationales, à diversifier les marchés d'exportation, à développer les capacités industrielles et à garantir la sécurité énergétique, alimentaire, hydrique, des données et la souveraineté numérique. Il a également insisté sur la poursuite des réformes institutionnelles, l'amélioration du climat des affaires, le bon fonctionnement du modèle d'administration locale à deux niveaux, ainsi que sur le développement de la culture, du bien-être social, de la défense et de la sécurité.

Le secrétaire général a demandé au gouvernement d'élaborer, dès le troisième trimestre de 2026, le plan de développement pour 2027, sur la base d'une évaluation rigoureuse des principaux blocages, de priorités clairement définies et d'une répartition précise des responsabilités.

En conclusion, To Lam a souligné que le Vietnam disposait d'importantes opportunités de développement, mais que celles-ci ne pourraient être pleinement exploitées qu'avec une forte détermination politique, une vision juste, des institutions plus ouvertes, une administration plus efficace, des responsables prêts à agir, des entreprises plus compétitives et une population unie. Il a appelé l'ensemble du système politique à agir avec davantage de détermination afin d'atteindre les objectifs fixés pour 2026 et de poser des bases solides pour 2027 ainsi que pour la nouvelle phase de développement du pays.-VNA

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