Les localités vietnamiennes réaffirment leur ambition de croissance à deux chiffres

Hanoï (VNA) - Le 4 juillet, lors de la réunion périodique du gouvernement consacrée au mois de juin et de la visioconférence avec les 34 provinces et grandes villes du pays, des responsables locaux ont analysé en détail la situation socioéconomique du premier semestre, tout en réaffirmant leur détermination à atteindre une croissance économique à deux chiffres en 2026.

Le président du Comité populaire de Hanoï, Vu Dai Thang, a indiqué qu’au premier semestre, la croissance économique de la capitale avait atteint 8,22 %, un record pour ces dernières années.Les recettes budgétaires se sont élevées à 410 000 milliards de dongs, soit 62 % du plan fixé.

Le décaissement des investissements publics a franchi le cap des 64 000 milliards de dongs, dépassant ainsi les 53 % du plan confié par le Premier ministre, un chiffre nettement supérieur à celui des années précédentes à la même période.

L'industrie, le commerce, les services et le tourisme ont poursuivi leur forte reprise. L'environnement des affaires s'est globalement amélioré, tandis que des domaines essentiels comme la culture, l'éducation, la santé et la sécurité sociale ont été pleinement garantis. La défense nationale et l'ordre public ont également été maintenus avec une grande stabilité.

Vu Dai Thang a toutefois reconnu que ces résultats ne reflètent pas encore pleinement le potentiel de Hanoï et restent en deçà de l'objectif d'une croissance à deux chiffres.

Consciente de sa responsabilité dans le développement national, Hanoï considère le second semestre comme une période décisive pour accélérer et réaliser des percées. La capitale maintient fermement son objectif de croissance à deux chiffres et refuse de revoir ses ambitions à la baisse, a déclaré le responsable.

Pour y parvenir, la ville mobilisera l’ensemble de ses ressources et exploitera pleinement les dispositions de la Loi sur la capitale. L’accent sera mis sur l’accélération du décaissement des investissements publics. Le gouvernement a alloué 126 000 milliards de dongs à la ville, un budget qui devrait être intégralement absorbé d’ici le troisième trimestre. Hanoï ajoutera également 67 000 milliards de dongs de son propre budget pour soutenir la croissance en fin d’année.

La ville continuera de lever les obstacles liés à la libération des terrains et aux diverses procédures pour lancer rapidement des projets d'infrastructures majeurs.Parallèlement, Hanoï poursuivra le développement des secteurs de la culture, des affaires sociales, de la santé et de l'éducation, en plaçant la population au cœur de ses politiques.

Dans le domaine de la santé, un vaste programme gratuit de dépistage médical sera déployé, accompagné de la modernisation des établissements de santé de proximité et de la transformation numérique des hôpitaux.

Dans l’éducation, la ville entend conserver sa deuxième place nationale et construire de nouvelles écoles afin de garantir qu’au moins 80 % des élèves puissent étudier dans le secteur public.

Le président du Comité populaire de Hanoï a également réaffirmé la détermination de la ville à préserver la défense et la sécurité, à maîtriser la situation en toutes circonstances, à prévenir tout forme d'instabilité et à lutter résolument contre toutes les formes de criminalité.

Quant à Hô Chi Minh-Ville, le président du Comité populaire municipal, Nguyen Van Duoc, a souligné que la croissance de la principale locomotive économique du pays a atteint 8,55 % au premier semestre, contribuant à près d'un quart du produit intérieur brut national. Il s'agit de la plus forte hausse enregistrée en dix ans.

À la fin du mois de juin, les investissements publics décaissés par la ville ont atteint 51 636 milliards de dongs, représentant 35 % du plan prévu. Malgré ces performances, la ville estime que les résultats restent inférieurs à l’objectif de croissance à deux chiffres. Elle maintient néanmoins son engagement à atteindre cet objectif et à dépasser 1 000 000 milliards de dongs de recettes budgétaires en 2026.

Pour y parvenir, elle mettra en œuvre les conclusions du Comité central du Parti, les résolutions du Bureau politique et de l’Assemblée nationale, mobilisera davantage les investissements privés, visera un décaissement de 100 % des investissements publics et accélérera l’approbation de son Plan directeur afin de lancer de nouveaux projets.

La province de Ha Tinh figure également parmi les localités les plus dynamiques avec une croissance du Produit intérieur brut régional de 12,79 % au premier semestre.

Le président du Comité populaire provincial, Phan Thien Dinh, a indiqué que cette progression était principalement portée par les secteurs de l’industrie et de la construction, en hausse de 24,25 %, notamment grâce à la sidérurgie, à l’énergie, à la fabrication de batteries ainsi qu’à la production de voitures et de motos électriques. La zone économique de Vung Ang demeure le principal moteur de cette croissance.

Considérant les investissements publics comme une priorité majeure, Ha Tinh a mis en place des groupes de travail dirigés par les vice-présidents du Comité populaire provincial afin d’accélérer les décaissements et de résoudre les difficultés liées à l’acquisition des terrains et au relogement. Le taux de décaissement atteint désormais 56,9 % du plan fixé par le Premier ministre.

Au premier semestre, la province a approuvé 32 nouveaux projets d'investissement, dont 28 projets nationaux et quatre projets d'investissement direct étranger (IDE), représentant un montant total de 412,6 millions de dollars.Ha Tinh s'emploie également à lever les difficultés et à accélérer le traitement des projets en suspens afin de mobiliser davantage de ressources pour le développement.

Présentant les mesures visant à accélérer la croissance au second semestre, Pham Anh Tuan, président du Comité populaire de la province de Gia Lai, a indiqué que la province se concentrerait sur l'aménagement des terrains destinés aux grandes zones de production de matières premières et sur la mise en œuvre rapide de 405 projets d'investissement déjà approuvés, d'une valeur de plus de 350 000 milliards de dongs, afin de maintenir une croissance de 10 % cette année.

Selon le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc, Hanoï et Hô Chi Minh-Ville contribuent à elles seules à près d'un tiers de la croissance du PIB du pays. L'engagement de leurs dirigeants à atteindre une croissance supérieure à 10 % revêt donc une importance déterminante pour permettre au Vietnam d'atteindre son objectif d'une croissance à deux chiffres en 2026. -VNA