Politique

Le Vietnam et les États-Unis clôturent le programme Pacific Partnership – Pacific Friendship 2026 à Quang Tri

Le programme Pacific Partnership – Pacific Friendship 2026, organisé dans la province de Quang Tri, s'est achevé le 3 juillet après une série d'activités humanitaires, sanitaires et de réponse aux catastrophes. Les autorités locales ont salué une coopération concrète et efficace, qui contribue à renforcer le partenariat stratégique global entre le Vietnam et les États-Unis.

Lors de la cérémonie de clôture. Photo: VNA
Lors de la cérémonie de clôture. Photo: VNA

Quang Tri (VNA) - Le Comité populaire de la province de Quang Tri et l'ambassade des États-Unis au Vietnam ont organisé, le 3 juillet, la cérémonie de clôture du programme Pacific Partnership – Pacific Friendship 2026 (PP-PF26), marquant l'achèvement d'une série d'activités humanitaires, sanitaires et de renforcement des capacités en matière de réponse aux catastrophes menées conjointement par le Vietnam et les États-Unis.

Lors de la cérémonie de clôture, le vice-président permanent du Comité populaire de la province de Quang Tri, Hoang Nam, a affirmé que, durant toute la durée du programme, Quang Tri était devenue un "lieu de rencontre de l'amitié, du partage et de la coopération internationale".

Des consultations et soins médicaux aux échanges professionnels, en passant par les formations à la réponse aux catastrophes, aux opérations de recherche et de sauvetage, les échanges culturels et communautaires, ainsi que la réhabilitation d'infrastructures publiques, les activités organisées ont laissé une profonde impression auprès de la population locale comme des participants.

Selon lui, le programme a non seulement apporté des bénéfices concrets à la communauté, mais a également contribué à renforcer le partenariat stratégique global entre le Vietnam et les États-Unis grâce à une coopération pragmatique et efficace. Au-delà du renforcement des capacités locales dans les domaines de la santé, de la prévention et de la gestion des catastrophes, son principal acquis réside dans le renforcement de la compréhension mutuelle et de la confiance entre les participants de différents pays.

Hoang Nam a souligné que 2026 marquait la première édition du programme PP-PF organisée simultanément dans la province de Quang Tri, illustrant une coopération toujours plus concrète et efficace entre le Vietnam et les États-Unis. Selon lui, cette initiative réaffirme également le rôle actif de la province dans la promotion de la coopération internationale au service du bien-être des populations et du développement durable.

Pacific Partnership est le plus important programme multinational d'assistance humanitaire et de réponse aux catastrophes organisé chaque année par la marine américaine dans la région indo-pacifique.

Pour sa part, Pacific Friendship, mis en œuvre par le Commandement de l'Armée de terre américaine du Pacifique en coopération avec le 18e Commandement médical de théâtre, est axé sur les activités d'assistance humanitaire et le renforcement des capacités dans les domaines du génie militaire, de la santé et de la gestion des catastrophes.-VNA

#Pacific Partnership #Pacific Friendship #Quang Tri
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