Politique

Félicitations aux États-Unis pour le 250ᵉ anniversaire de l'indépendance

À l'occasion du 250ᵉ anniversaire de l'indépendance des États-Unis, les plus hauts dirigeants vietnamiens ont adressé des lettres et des messages de félicitations à leurs homologues américains, réaffirmant l'importance stratégique de la relation bilatérale et leur volonté de poursuivre l'approfondissement du partenariat stratégique global entre les deux pays.

Le logo « Freedom 250 » et une représentation de la Terre sont projetés sur le Washington Monument dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Photo: VNA
Le logo « Freedom 250 » et une représentation de la Terre sont projetés sur le Washington Monument dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 4 juillet 2026, à l'occasion du 250ᵉ anniversaire de l'indépendance des États-Unis (4 juillet 1776 - 2026), le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam a adressé une lettre de félicitations, tandis que le Premier ministre, Le Minh Hung, a envoyé un message de félicitations au président américain Donald Trump.

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a, pour sa part, adressé des messages de félicitations au président du Sénat, James David Vance, et au président de la Chambre des représentants, Mike Johnson.

Dans leurs lettres et messages de félicitations, les hauts dirigeants du Parti et de l'État vietnamiens saluent les remarquables réalisations qui ont permis aux États-Unis de devenir une puissance de premier plan sur la scène mondiale en un quart de millénaire. Ils réaffirment que le Vietnam considère les États-Unis comme l'un de ses partenaires d'importance stratégique et expriment le souhait que les deux pays continuent d'approfondir leur partenariat stratégique global, en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération porteuses de percées, notamment dans les domaines économique, politique, scientifique et technologique.

Le même jour, le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a adressé un message de félicitations au secrétaire d'État américain Marco Rubio. -VNA

#États-Unis #messages #félicitations #Vietnam
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