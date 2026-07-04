Bac Ninh : le dialogue avec les communautés religieuses favorise l’avancement du projet d’aéroport de Gia Binh

Bac Ninh (VNA) - Le projet d’aéroport international de Gia Binh, dans la province de Bac Ninh, nécessite la libération d’importantes superficies de terrain, où sont implantés plusieurs sites religieux et cultuels. Afin de garantir le respect des politiques du Parti et de la législation sur les croyances et les religions, tout en assurant la continuité des activités religieuses des organisations et des fidèles concernés, la province de Bac Ninh a demandé aux autorités locales et aux services compétents de réserver en priorité des terrains et de mettre en œuvre des solutions adaptées pour la relocalisation des sites religieux et cultuels. Cette approche a permis de susciter un large consensus parmi les responsables religieux, les fidèles et les habitants, contribuant ainsi à accélérer la réalisation de ce projet stratégique.

L’église de Ngô Thôn, située dans la commune de Gia Binh, figure parmi les établissements devant être déplacés. Face à l’urgence des opérations de libération des terrains, les autorités communales ont travaillé en étroite coordination avec les services provinciaux compétents, les autorités foncières et les représentants de la paroisse afin de réexaminer l’ensemble de la situation juridique et foncière de l’église.

Le 19 juin, les autorités locales ont délivré des certificats de droits d’usage des terres pour deux nouvelles parcelles destinées à la paroisse, d’une superficie totale supérieure à celle de l’ancien site et assorties d’un droit d’usage à durée indéterminée.

Les procédures ont été menées dans la transparence et le respect de la législation, tout en garantissant la liberté de croyance et de religion. Les autorités ont maintenu un dialogue régulier avec les responsables religieux et les fidèles afin de favoriser un large consensus autour du projet. Le terrain attribué en remplacement, d'une superficie supérieure à celle de l'ancien, dispose de tous les documents juridiques relatifs au droit d'usage, garantissant ainsi les droits fonciers de l'organisation religieuse dans le cadre de l'acquisition des terrains par l'État pour des projets de développement socio-économique.

Lors de la remise des certificats fonciers, le vice-président du Comité populaire provincial, Pham Van Thinh, a réaffirmé l’engagement de Bac Ninh à appliquer pleinement les politiques du Parti et les lois de l’État relatives aux croyances et aux religions. Il a également appelé le diocèse et la paroisse de Ngô Thôn à poursuivre leur coopération avec les autorités locales, à utiliser les terrains conformément à leur destination et à contribuer au développement de la province.

Le père Nguyên Van Khiêm, représentant du diocèse de Bac Ninh, a salué les efforts des autorités provinciales, qui ont permis d’attribuer à la paroisse un terrain plus vaste et mieux situé que l’ancien. Il a exprimé le souhait que cette coopération se poursuive afin d’accélérer la reconstruction des lieux de culte concernés par le projet.

Auparavant, la province de Bac Ninh avait organisé plusieurs rencontres avec le diocèse de Bac Ninh et les paroisses concernées afin de recueillir les préoccupations et les attentes de la population et d’accélérer les opérations de libération des terrains pour le projet d’aéroport international de Gia Binh. Les habitants ont notamment demandé l’aménagement de nouveaux sites adaptés aux activités religieuses ainsi que des modalités d’indemnisation fondées sur le consensus, l’équité et la réalité locale. La province s’est également engagée à soutenir les activités religieuses temporaires, la réinstallation des familles concernées et la stabilisation durable de leurs conditions de vie.

La zone de réinstallation de plus de 140 hectares, située dans la commune de Gia Binh, devrait achever ses infrastructures en juillet 2026. Photo: VNA

Répondant aux attentes de la population, la province de Bac Ninh a rapidement remis à la paroisse de Ngô Thôn le certificat de droit d’usage du terrain de remplacement, situé à proximité de la zone de réinstallation. Les familles catholiques ont en outre été relogées à proximité les unes des autres et de la future église afin de préserver leurs activités religieuses.

Ces dispositions ont été largement prises en compte. Les familles catholiques ont ainsi pu choisir leurs parcelles de réinstallation lors de la même session de tirage au sort, dans un secteur proche de la future église. Pour de nombreux habitants, cette organisation facilite la poursuite de la vie religieuse et renforce leur adhésion au projet.

D’une superficie de 1 960 hectares et répondant aux normes internationales 4F, l’aéroport international de Gia Binh représente un investissement d’environ 196 378 milliards de dôngs. Destiné à renforcer les capacités de transport de passagers et de marchandises, il constitue également un projet stratégique pour l’attractivité économique ainsi que pour la sécurité et la défense nationales.

Parallèlement, Bac Ninh accélère l’aménagement des zones de réinstallation afin que les habitants puissent recevoir rapidement leurs terrains, leurs certificats de droits d’usage et construire leurs nouveaux logements. -VNA