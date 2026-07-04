Société

Séisme au Venezuela : les secouristes vietnamiens extraient 15 nouveaux corps des décombres

Le 3 juillet, la délégation vietnamienne de secours et de sauvetage déployée au Venezuela a extrait 15 corps supplémentaires des décombres.

Les secouristes vietnamiens s'efforcent de chercher des victimes sous les décombres. Photo : VNA
Les secouristes vietnamiens s'efforcent de chercher des victimes sous les décombres. Photo : VNA

Caracas (VNA) - La délégation vietnamienne de secours et de sauvetage déployée au Venezuela à la suite du double séisme ayant frappé la région de Playa Grande, dans l’État de La Guaira, a poursuivi ses opérations de recherche le 3 juillet (heure locale) et a extrait 15 corps supplémentaires des décombres.

Pour leur quatrième journée d’intervention sur le terrain, les 124 membres de la délégation, composés de forces de l’Armée populaire et de la Police populaire du Vietnam, ont intensifié leurs efforts de recherche malgré de nombreuses difficultés. À ce jour, les secouristes vietnamiens ont retrouvé et récupéré un total de 45 victimes depuis le début de leur mission.

L’opération la plus marquante de la journée s’est déroulée sur le site d’un immeuble résidentiel de huit étages totalement effondré, où plusieurs unités de secours locales et internationales avaient jugé l’extraction d’une victime presque impossible en raison des risques imminents d’effondrement structurel. Grâce à leur expertise technique et à l’utilisation d’équipements spécialisés, les secouristes du ministère vietnamien de la Sécurité publique sont parvenus à extraire le corps de la victime, menant à bien l’une des interventions les plus périlleuses de la zone sinistrée.

Actuellement, l’équipe poursuit ses opérations sur place avec un grand sens des responsabilités, s’efforçant de retrouver les victimes encore piégées sous les décombres.

Le déroulement des opérations a été marqué par deux interruptions temporaires dues à des alertes de répliques sismiques, mesure de précaution indispensable pour garantir la sécurité des intervenants. En parallèle de leur mission principale, les membres de l’équipe ont également prodigué des soins médicaux d’urgence à un volontaire local victime d’un malaise lors des recherches.

Le même jour, le colonel Pham Hung Duong, chef de la délégation du ministère de la Sécurité publique, s’est rendu auprès des familles sinistrées vivant dans des abris de fortune à proximité des ruines afin de leur distribuer des vivres et des produits de première nécessité, prélevés sur les propres rations des secouristes vietnamiens.

Par ailleurs, le général de brigade Pham Van Ty, chef adjoint du Département de recherche et de sauvetage de l’État-major général de l’Armée populaire du Vietnam et chef de mission vietnamienne au Venezuela, a donné lecture d’une lettre de félicitations adressée aux officiers et soldats engagés sur place par le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense.

Dans cette lettre, le général Phan Van Giang a reconnu et salué le sens élevé des responsabilités et les réalisations obtenues de la mission vietnamienne, tout en exhortant les troupes à poursuivre leurs efforts pour porter secours au peuple vénézuélien tout en veillant à leur propre sécurité opérationnelle.

Il a également affirmé que la population du pays, ainsi que les officiers et soldats de l’armée, suivent, soutiennent et font confiance aux forces en mission au Venezuela.-VNA

#CPTPP #NQ 59 #Venezuela #séisme #Playa Grande
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Mission de secours au Venezuela

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