Société

Hai Phong renforce son dispositif de protection face à la tempête Maysak

La zone spéciale de Bach Long Vi utilise ses systèmes radar pour le suivi et le recensement des navires, afin de faciliter le retour sécurisé des pêcheurs vers les zones de refuge.

Trajectoire de la tempête Maysak à 14h le 4 juillet. Photo : VNA
Trajectoire de la tempête Maysak à 14h le 4 juillet. Photo : VNA

Hai Phong (VNA) - La ville de Hai Phong a activé d’importantes mesures d’urgence pour faire face à la progression de la tempête Maysak, la première tempête à toucher le Vietnam cette année.

Dans ce dispositif, la zone spéciale de Bach Long Vi utilise ses systèmes radar pour le suivi et le recensement des navires, afin de faciliter le retour sécurisé des pêcheurs vers les zones de refuge.

En complément de ces outils technologiques, la ville a mobilisé des dizaines de milliers de cadres et soldats des forces armées et décrété une interdiction totale de navigation. La ville s'est préparée à réagir à toute situation potentielle causée par la tempête.

Dans la zone spéciale Bach Long Vi, des vents de force 7 à 8, avec des rafales atteignant la force 9, ont été enregistrés samedi matin le 4 juillet.

Dans le port de l’île, 136 embarcations transportant 441 personnes ont été amarrées en sécurité. Les inspections ont confirmé qu’aucun navire de pêche n’était encore en activité dans un rayon de 15 milles nautiques autour de l’île.

La zone spéciale a déployé de manière coordonnée de nombreuses mesures pour faire face à la tempête. Le poste de garde-frontière informe régulièrement la population de l’évolution et de la trajectoire de la tempête, appelle les navires encore en activité en mer à se mettre à l'abri, et guide les pêcheurs dans le renforcement des amarres et la sécurisation de leurs embarcations, tout en se tenant prêt à remonter les plus petites unités à terre si nécessaire.

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Des responsables du Service de l'agriculture et de l'environnement de Hai Phong inspectent la préparation du système de drainage des eaux à la station de pompage de Do Neo, commune de Dai Son. Photo : VNA

Les autorités, les unités et les zones résidentielles ont simultanément renforcé les habitations, protégé les cultures et le bétail, et élaboré des plans d’évacuation pour les habitants des zones vulnérables en cas de nécessité.

Pour assurer une réactivité immédiate, deux centres de commandement opèrent désormais 24h/24, prêts à mobiliser les unités de secours à la moindre alerte.

À l’échelle de la ville, le Commandement de la défense civile de Hai Phong a interdit plusieurs activités dans les estuaires et les zones maritimes. À partir de 16 heures le 3 juillet, les navires touristiques et les bateaux de pêche ont été interdits de prendre la mer, tandis que les activités touristiques, de loisirs, d’aquaculture et de pêche en mer, dans les estuaires et les zones côtières ont été suspendues. Les autorités locales ont été chargées d’achever la mise à l’abri de tous les navires avant 19 heures le même jour.

Selon le dernier bilan des garde-frontières de Hai Phong, 1 626 navires transportant 4 441 personnes ont été informés de la trajectoire de la tempête. La quasi-totalité de la flotte est désormais en sécurité, seuls deux bateaux de pêche étant encore en route vers la côte sous surveillance constante.

La ville maintient un suivi permanent de la situation météorologique afin d’ajuster ses interventions et de minimiser les impacts potentiels de la tempête Maysak.-VNA

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