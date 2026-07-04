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Proposition de poursuivre en justice 188 accusés dans l’affaire d'escroquerie dirigée par “Mr Pips”

Pho Duc Nam (alias "Mr Pips"), né en 1994, et Le Khac Ngo (alias "Mr Hunter"), né en 1990, sont proposés au renvoi devant le tribunal pour escroquerie en vue de l'appropriation frauduleuse de biens et blanchiment d'argent. Ngo Thi Theu, épouse de Le Khac Ngo, née en 1995, est poursuivie pour escroquerie en vue de l'appropriation frauduleuse de biens.

Pho Duc Nam (gauche) et Le Khac Ngo sont proposés au renvoi devant le tribunal pour escroquerie en vue de l'appropriation frauduleuse de biens et blanchiment d'argent. Photo: vov.vn
Pho Duc Nam (gauche) et Le Khac Ngo sont proposés au renvoi devant le tribunal pour escroquerie en vue de l'appropriation frauduleuse de biens et blanchiment d'argent. Photo: vov.vn

Hanoï (VNA) - Après avoir achevé son enquête complémentaire dans l'affaire d'escroquerie financière impliquant Pho Duc Nam (alias "Mr Pips") et ses complices, l'Agence d'enquête de la Police de Hanoï a proposé au Parquet populaire municipal de poursuivre 188 personnes.

Pho Duc Nam, né en 1994, et Le Khac Ngo (alias "Mr Hunter"), né en 1990, sont proposés au renvoi devant le tribunal pour escroquerie en vue de l'appropriation frauduleuse de biens et blanchiment d'argent. Ngo Thi Theu, épouse de Le Khac Ngo, née en 1995, est poursuivie pour escroquerie en vue de l'appropriation frauduleuse de biens.

Les 185 autres accusés sont poursuivis pour escroquerie en vue de l’appropriation frauduleuse de biens, blanchiment d'argent et stockage ou consommation de biens obtenus par des crimes commis par autrui.

En février dernier, la police de Hanoï avait déjà transmis au Parquet populaire municipal le dossier de 75 accusés en vue de poursuites, avant de disjoindre l'affaire concernant plusieurs suspects en fuite.

En mars, deux d'entre eux se sont rendus aux autorités, permettant la reprise de l'enquête et l'ouverture d'une enquête complémentaire.

Selon les conclusions de cette enquête complémentaire, Pho Duc Nam est entré en contact en 2018 avec Isik Uran, un ressortissant turc. Ensemble, ils ont mis en place 36 faux sites imitant des plateformes internationales de trading de devises et de valeurs mobilières. Reliés aux applications MT4 et MT5, ces sites étaient en réalité entièrement contrôlés par leurs créateurs et ne donnaient accès à aucun marché financier réel. Les investisseurs pensaient effectuer des opérations sur les marchés internationaux, alors qu'ils pariaient en réalité contre les administrateurs des plateformes, lesquels s'appropriaient leurs pertes.

Pour mettre en œuvre ce système, Pho Duc Nam a dirigé la création de plus de 80 sociétés-écrans et l'ouverture de plus de 40 bureaux à travers le pays afin de recruter des employés chargés d'attirer les investisseurs.

Selon les enquêteurs, ce réseau a commis 920 escroqueries, détournant plus de 1 568 milliards de dongs.

L'enquête complémentaire propose également des poursuites contre Nguyen Hoa Binh (alias "Shark Binh"), président du conseil d'administration de la société par actions Ngan Luong, pour blanchiment d'argent.Selon l'enquête, les plateformes frauduleuses de Pho Duc Nam utilisaient des portefeuilles électroniques ouverts auprès de sociétés de paiement, dont Ngan Luong, pour recevoir les fonds des victimes.

Les enquêteurs estiment que, dès 2020, Nguyen Hoa Binh avait connaissance du caractère illégal des activités des plateformes de forex de Pho Duc Nam. Ils lui reprochent d'avoir, afin de continuer à percevoir les frais de transaction, demandé à ses collaborateurs de dissimuler les véritables informations relatives aux portefeuilles électroniques, de fournir des documents inexacts aux autorités d'enquête et d'aider les membres du réseau à préparer des réponses destinées aux enquêteurs. Selon le dossier, des centaines de milliards de dongs appartenant aux victimes ont transité par ces portefeuilles électroniques entre juin 2020 et septembre 2022. -VNA

#escroquerie financière #affaire de Mr Pips
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