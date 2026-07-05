Vietnam et Timor-Leste boostent leur coopération dans les domaines juridique, judiciaire et de la transformation numérique





Hanoï, 5 juillet (VNA) - Le chargé d'affaires du Vietnam au Timor-Leste, Pham Binh Dam, a récemment rencontré à Dili le ministre de la Justice du Timor-Leste, Sergio de Jesus Fernandes da Costa Hornai, afin d'examiner les moyens de renforcer la coopération dans les domaines juridique, de la réforme judiciaire et de la transformation numérique, et de faciliter les investissements et les activités commerciales des entreprises vietnamiennes dans le pays.



Lors de cette rencontre, Pham Binh Dam a salué les progrès accomplis par le Timor-Leste en matière de réforme judiciaire, d'amélioration de son système juridique et de renforcement de la gouvernance de l'État. Il a affirmé que le Vietnam était prêt à partager son expérience de près de 40 ans du Doi Moi (Renouveau), notamment en ce qui concerne le développement d'un cadre économique axé sur le marché, l'amélioration de la législation, la mise en œuvre de réformes administratives et la promotion de la transformation numérique.



Le Vietnam est disposé à soutenir le Timor-Leste par le biais de la coopération bilatérale ainsi que par les mécanismes de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), a-t-il souligné.



Pham Binh Dam a souligné que le Timor-Leste pourrait s'inspirer sélectivement des enseignements pertinents du Vietnam pour accélérer la réforme institutionnelle et renforcer sa compétitivité nationale. Il a insisté sur le fait qu'outre les infrastructures de transport, un pays aspirant à un développement durable doit accorder une attention particulière aux « infrastructures immatérielles », notamment un cadre juridique transparent et stable, des institutions solides et des procédures administratives efficaces, afin de renforcer la confiance des investisseurs et de soutenir l'activité économique.



Sergio Hornai a observé que les systèmes juridiques du Vietnam et du Timor-Leste présentent plusieurs similitudes, en particulier dans le traitement des questions historiques telles que les litiges fonciers. Sur cette base, il a proposé que les deux ministères de la Justice lancent un programme de recherche juridique afin de tirer parti de l'expérience vietnamienne en matière d'amélioration du cadre juridique et des mécanismes de règlement des différends.



Alors que le Timor-Leste poursuit ses efforts pour rejoindre l'ASEAN, il a exprimé l'espoir que le Vietnam puisse contribuer à la formation du personnel judiciaire et partager son expérience en matière de coordination entre les instances judiciaires et d'arbitrage, ainsi que dans les domaines de l'extradition et de la lutte contre la criminalité transnationale.



Les deux parties ont également abordé le rôle de la transformation numérique dans la réforme judiciaire et la modernisation de l'administration publique. Pham Binh Dam a partagé l'expérience du Vietnam en matière de développement de l'administration électronique, de la base de données nationale de la population, de l'identification électronique et des systèmes intégrés de partage de données entre les différents secteurs de l'administration publique. Il a souligné que l'infrastructure numérique et les plateformes de données partagées constituent un socle essentiel pour simplifier les procédures administratives, améliorer la transparence et renforcer les services publics.



Le diplomate vietnamien a également invité le Timor-Leste à poursuivre ses efforts pour résoudre les problèmes liés aux visas et aux procédures administratives, améliorer le climat des investissements et créer des conditions plus favorables aux entreprises vietnamiennes, notamment Telemor, afin de leur permettre de développer leurs services de télécommunications et de contribuer au développement de l'infrastructure numérique du Timor-Leste.



M. Sergio Hornai a réaffirmé l'engagement du Timor-Leste à soutenir le bon fonctionnement des entreprises vietnamiennes et à coordonner l'accélération des procédures nécessaires à l'achèvement du siège de l'ambassade du Vietnam à Dili.



Les deux parties sont convenues d'examiner rapidement les domaines prioritaires et d'élaborer un programme de coopération concret qui sera mis en œuvre par le biais de mécanismes bilatéraux dans les prochains mois.- VNA

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