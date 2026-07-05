Société

À An Giang, un jeune professeur intègre l’Industrie 4.0 dans la formation professionnelle

En combinant recherche scientifique, innovation et pédagogie pratique, un enseignant du Collège professionnel d’An Giang transforme l’enseignement de la robotique et de l’intelligence artificielle, offrant aux étudiants une formation plus proche des réalités industrielles et des besoins du marché.

Le titulaire d’un master Nguyên Duc Tai (à l’extrême gauche) reçoit le certificat du Travail créatif 2025, décerné par la Confédération générale du travail du Vietnam, en récompense de son innovation intitulée « Robot caméra à trois axes de translation ». Photo :VNA.
Le titulaire d’un master Nguyên Duc Tai (à l’extrême gauche) reçoit le certificat du Travail créatif 2025, décerné par la Confédération générale du travail du Vietnam, en récompense de son innovation intitulée « Robot caméra à trois axes de translation ». Photo :VNA.

Hanoi (VNA) - Dans l’atelier pratique du Collège professionnel d’An Giang (quartier de Binh Duc, province d’An Giang), le maître Nguyen Duc Tai (39 ans) accompagne patiemment ses étudiants dans la programmation et le fonctionnement de systèmes robotisés. Entre le bourdonnement des moteurs et les mouvements des bras mécaniques, cette scène est devenue familière : celle d’un enseignant qui, depuis plusieurs années, introduit les technologies de l’Industrie 4.0 dans la formation professionnelle.

Passionné de recherche scientifique depuis ses années universitaires, Nguyen Duc Tai considère la technologie non seulement comme un ensemble de connaissances théoriques, mais surtout comme un outil au service de la pratique. Dès son arrivée dans l’établissement, il constate un écart important entre les équipements pédagogiques et les technologies utilisées en entreprise. Face aux contraintes budgétaires, il entreprend alors de concevoir lui-même des modèles pédagogiques innovants, développés et testés dans son atelier.

Parmi ses réalisations figure le modèle « Robot caméra à 3 axes », intégrant mécatronique, intelligence artificielle et traitement d’images. Basé sur des plateformes ouvertes telles que Jetson Nano et Arduino, ainsi que sur les langages Python, OpenCV et YOLO, ce système permet aux étudiants de s’exercer directement à la vision par ordinateur et à l’automatisation industrielle dans des conditions proches de la réalité.

Grâce à cette approche, les étudiants ne se limitent plus à la théorie : ils programment des robots, entraînent des modèles d’intelligence artificielle et conçoivent des systèmes automatisés complets dès leur formation. Cette méthode contribue à rapprocher l’enseignement des exigences réelles du marché du travail.

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Le master Nguyên Duc Tai. Photo / VNA

Les efforts de recherche de Nguyen Duc Tai ont été largement reconnus. Il est l’auteur de plusieurs projets scientifiques de niveau institutionnel et lauréat de concours nationaux de conception de matériel pédagogique. Ses initiatives, dont le « robot caméra à trois axes » et le « robot autonome », lui ont valu le prix du Travail créatif décerné par la Confédération générale du travail du Vietnam. En 2023, il a également été distingué comme jeune enseignant exemplaire à l’échelle nationale.

Au-delà de ses travaux de recherche, il a créé le club « Innovation en mécatronique », offrant aux étudiants un espace de créativité et de développement de projets concrets. Plusieurs initiatives, telles qu’une machine de désinfection automatique des mains pendant la pandémie de COVID-19 ou des programmes de réparation électrique gratuite pour les ménages défavorisés, ont été mises en œuvre au service de la communauté.

Fort de plus de dix ans d’expérience, l’enseignant met l’accent sur une pédagogie fondée sur la pratique et la recherche, permettant aux étudiants d’accéder très tôt aux technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle, l’Internet des objets et l’automatisation. Sous sa direction, plusieurs étudiants ont remporté des prix dans des concours de recherche scientifique et d’innovation, notamment dans le cadre du prix Eureka et de compétitions régionales de start-up.

Parmi eux, l’étudiant Nguyen Quoc Thang s’est distingué en remportant le deuxième prix du concours de start-up des établissements professionnels de la région du delta du Mékong en 2025, avec un projet d’application de l’IoT à l’agriculture. Les étudiants soulignent que l’apprentissage par l’expérience leur permet de gagner en confiance et de mieux définir leur orientation professionnelle.

De nombreux anciens étudiants formés par Nguyen Duc Tai travaillent aujourd’hui comme ingénieurs ou techniciens dans des entreprises locales et nationales. Leurs retours positifs constituent une source de motivation pour l’enseignant, qui poursuit sans relâche ses efforts d’innovation pédagogique.

La direction du Collège professionnel d’An Giang salue en lui un enseignant jeune et exemplaire, reconnu pour ses contributions à la recherche scientifique et à l’innovation dans la formation. Il est capable de rendre accessibles des technologies complexes telles que l’IA et la robotique à travers des cours concrets et visuels, contribuant ainsi à améliorer la qualité de l’enseignement professionnel.

Par ses initiatives, Nguyen Duc Taài participe activement à la transformation numérique de la formation professionnelle, contribuant à la construction d’un modèle d’« établissement vert, numérique et innovant », adapté aux besoins en ressources humaines qualifiées de la province d’An Giang et du delta du Mékong.

En fin de journée, lorsque les cours s’achèvent, les lumières de l’atelier restent allumées. Devant les écrans et les bras robotisés en fonctionnement, l’enseignant et ses étudiants poursuivent la finalisation de leurs programmes, symbole d’un apprentissage tourné vers l’avenir.- VNA

#An Giang #jeune professeur #industrie 4.0 dans la formation professionnelle
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