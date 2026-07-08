Lao Cai : à la recherche d’une fosse commune de martyrs

À la forteresse K30, à Lao Cai, les équipes de recherche poursuivent leur mission pour retrouver les dépouilles de martyrs disparus depuis près d’un demi-siècle.

Dans le cadre de la campagne nationale des « 500 jours et nuits », l’équipe chargée de la recherche et de la récupération des dépouilles des martyrs, relevant du Commandement militaire de la province de Lao Cai, mène des opérations d’excavation sur un site identifié comme une fosse commune de martyrs à la forteresse K30, dans le quartier de Lao Cai.

La coopération étroite entre les forces armées, les autorités locales et les témoins historiques nourrit l’espoir de permettre à ces héros martyrs de retrouver bientôt leur terre natale et leurs familles.

La forteresse K30 fut autrefois un véritable « point chaud », théâtre de violents combats lors de la guerre de défense de la Patrie en 1979. Près d’un demi-siècle plus tard, si le paysage a profondément changé, le souvenir des compagnons d’armes tombés au combat demeure intact dans la mémoire d’anciens soldats. Selon plusieurs anciens combattants du poste-frontière 206, plusieurs dépouilles de martyrs avaient été découvertes fortuitement au début des années 1980, lors de la remise en état de l’ancien réseau de tranchées.

À partir de ces précieux témoignages, l’équipe provinciale chargée de la recherche et de la récupération des dépouilles des martyrs a délimité la zone concernée et lancé les fouilles au début du mois de juillet 2026. Malgré des conditions météorologiques instables et un terrain montagneux particulièrement escarpé, seize officiers et soldats poursuivent leurs travaux sans relâche. Après seulement deux jours de fouilles, les équipes ont recueilli des indices importants, renforçant l’hypothèse de l’existence d’une fosse commune. -VNA