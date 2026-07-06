Société

Les équipes K92 et K93 rapatrient 170 dépouilles de martyrs durant la saison sèche 2025-2026

Au cours de la saison sèche 2025-2026, les deux équipes sont intervenues sur 173 sites, ont déplacé plus de 130 246 m³ de terre et exhumé les restes de 170 martyrs, dont 128 au Cambodge et 42 dans la province d'An Giang.

L'équipe K92 mène des opérations de recherche et de rapatriement des dépouilles de soldats volontaires et d'experts vietnamiens tombés au cours des différentes périodes de guerre dans la province de Kampot, au Cambodge. Photo : VNA
L'équipe K92 mène des opérations de recherche et de rapatriement des dépouilles de soldats volontaires et d'experts vietnamiens tombés au cours des différentes périodes de guerre dans la province de Kampot, au Cambodge. Photo : VNA

An Giang (VNA) – Le Comité de pilotage chargé de la recherche, du rapatriement et de l'identification des restes des martyrs (Comité 515) de la province d'An Giang a organisé, dans la matinée du 6 juillet, une cérémonie d'accueil en l'honneur des équipes K92 et K93, de retour après avoir mené à bien leur mission de recherche et de rapatriement des restes de soldats volontaires et d'experts vietnamiens tombés au champ d'honneur au Cambodge durant les périodes de guerre, au cours de la saison sèche 2025-2026.

Selon le rapport du Bureau politique du Commandement militaire provincial, bien que les conditions de recherche soient de plus en plus ardues en raison des modifications topographiques et de la raréfaction des sources d'information, les cadres et combattants des deux équipes ont fait preuve d'un sens élevé des responsabilités. En coordination étroite avec les autorités, les forces armées et les populations locales cambodgiennes, ils ont surmonté les obstacles pour mener à bien leurs tâches.

Au cours de la saison sèche 2025-2026, les deux équipes sont intervenues sur 173 sites, ont déplacé plus de 130 246 m³ de terre et exhumé les restes de 170 martyrs, dont 128 au Cambodge et 42 dans la province d'An Giang. Depuis 2001, les équipes K92 et K93 ont retrouvé et rapatrié les restes de 6 871 martyrs, dont 4 414 au Cambodge (368 identifiés) et 2 457 dans la province d'An Giang (214 identifiés).

Parallèlement à leur mission principale, les membres des deux unités ont mené de nombreuses actions de solidarité au Cambodge. Ils ont assuré des consultations médicales et distribué gratuitement des médicaments à plus de 800 habitants, tout en offrant 100 cadeaux d'une valeur totale de plus de 150 millions de dôngs. Ils ont également remis des présents aux autorités et aux forces locales pour une valeur de 120 millions de dôngs, fourni des médicaments à 495 autres personnes et participé à la réhabilitation de plus d'un kilomètre de routes rurales, contribuant ainsi à renforcer les liens d'amitié et de solidarité entre le Vietnam et le Cambodge.

Le vice-président du Comité populaire provincial et président du Comité 515 d'An Giang, Le Van Phuoc, a salué les résultats obtenus au cours de cette saison sèche. Il a souligné que chaque dépouille retrouvée constituait un hommage sacré rendu par les générations actuelles aux héros tombés pour l'indépendance nationale et l'accomplissement de leur devoir international.

Il a par ailleurs appelé les services concernés à préparer la saison sèche 2026-2027 et à mettre en œuvre efficacement la campagne des "500 jours et nuits" pour achever la recherche et l'identification des martyrs, tout en garantissant les conditions et les politiques de soutien aux forces engagées sur le terrain.

À cette occasion, des certificats de mérite du président du Comité populaire de la province ont été décernés aux collectifs et aux personnes s'étant distingués dans l'accomplissement de leur mission durant la saison sèche 2025-2026. -VNA

#500 ngày đêm #Liệt sĩ
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