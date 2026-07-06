Société

Le Premier ministre insiste sur une émulation tournée vers les résultats

Présidant la deuxième réunion du Conseil central de l’émulation et des récompenses pour le mandat 2026-2031, le Premier ministre Le Minh Hung a insisté sur la nécessité de promouvoir des mouvements d’émulation concrets, proches des réalités du terrain et axés sur les résultats.

Le Premier ministre Le Minh Hung, président du Conseil central de l’émulation et des récompenses. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung, président du Conseil central de l’émulation et des récompenses. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Le Minh Hung, président du Conseil central de l’émulation et des récompenses, a présidé, dans l’après-midi du 6 juillet à Hanoï, la deuxième réunion du Conseil pour le mandat 2026-2031.

Lors de cette réunion, le Conseil a dressé le bilan de ses activités et des actions d’émulation et de récompenses menées au cours du premier semestre 2026. Il a également défini les principales priorités pour les six derniers mois de l’année et examiné les propositions d’attribution, à titre posthume ou non, des titres de « Héros des Forces armées populaires » et de « Héros du Travail » à des collectifs et des personnes ayant accompli des réalisations exceptionnelles.

En conclusion de la réunion, le Premier ministre a salué l’esprit de responsabilité des membres du Conseil ainsi que l’engagement des ministères, des localités, des entreprises et de la population dans les mouvements d’émulation, qui ont contribué aux résultats positifs obtenus par le pays.

Il a toutefois relevé plusieurs insuffisances, soulignant que certaines autorités locales n’accordaient pas encore toute l’attention nécessaire à ces actions et que certains mouvements restaient trop formels, sans lien suffisamment étroit avec les missions concrètes des secteurs et des localités.

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Panorama de la réunion. Photo: VNA

Pour les mois à venir, le chef du gouvernement a demandé de poursuivre l’amélioration du cadre juridique en matière d’émulation et de récompenses, notamment en diffusant les nouvelles dispositions de la Loi révisée sur l’émulation et les récompenses et en publiant, dans les délais prévus, les textes d’application.

Selon lui, les ministères, les secteurs et les localités doivent lancer des mouvements d’émulation concrets, adaptés aux réalités du terrain et étroitement liés à l’accomplissement de leurs missions. Il a souligné que ces mouvements devaient être associés à des objectifs et à des tâches clairement définis, assortis de résultats et d’indicateurs mesurables.

Le Premier ministre a également appelé à accélérer la réforme administrative et à renforcer l’application des technologies numériques dans les activités d’émulation et de récompenses, notamment en modernisant les méthodes d’évaluation. Les évaluations devront reposer sur des données fiables, selon des procédures transparentes et objectives, tout en réduisant au maximum les formalités administratives. Il a chargé la permanence du Conseil d’élaborer rapidement un ensemble d’indicateurs modernes permettant un suivi et une évaluation en temps réel.

Le Premier ministre s’est déclaré convaincu que les orientations adoptées lors de cette réunion permettraient de donner un nouvel élan aux mouvements d’émulation et de récompenses, afin qu’ils continuent de constituer un moteur important pour mobiliser les forces du pays et contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de développement national. -VNA

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