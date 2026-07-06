Société

Le Vietnam et le Japon renforcent leur coopération dans le domaine de l'éducation

La signature d’un accord de coopération entre le Centre de promotion de la coopération culturelle et éducative Vietnam-Japon (VJCE) et l’École de langue japonaise Aoyama marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations éducatives entre les deux pays. L’initiative vise à développer l’enseignement du japonais, les échanges académiques et la formation de ressources humaines de haute qualité.

Les représentants du VJCE et de l'École de langue japonaise Aoyama procèdent à l'échange de l'accord de coopération signé. Photo: VNA
Les représentants du VJCE et de l'École de langue japonaise Aoyama procèdent à l'échange de l'accord de coopération signé. Photo: VNA

Tokyo (VNA) - Une cérémonie de signature d’un accord de coopération entre le Centre de promotion de la coopération culturelle et éducative Vietnam-Japon (VJCE) et l’École de langue japonaise Aoyama s’est tenue le 3 juillet à Tokyo.

Au cours de la cérémonie, les participants ont échangé sur les orientations de la coopération éducative pour la nouvelle période. Les discussions ont porté notamment sur l’élargissement de l’enseignement de la langue japonaise, le développement des échanges universitaires, le rapprochement entre les établissements d’enseignement des deux pays ainsi que la mise en œuvre de programmes destinés à former une main-d’œuvre de haute qualité.

En vertu de cet accord, l'École de langue japonaise Aoyama a officiellement mandaté le VJCE pour être son représentant exclusif au Vietnam. À ce titre, le centre sera chargé de piloter les activités de coopération éducative, de prospecter et de connecter de nouveaux partenaires locaux, de concevoir des programmes de formation adaptés et de promouvoir activement les projets d'échanges académiques bilatéraux.

Les parties prenantes ont également convenu de mutualiser leurs efforts pour déployer un programme d'initiation et de vulgarisation de la langue japonaise spécifiquement conçu pour les élèves vietnamiens. Parallèlement, un projet de recherche sera mené conjointement pour développer un système innovant d'évaluation des compétences en langue japonaise adapté aux enfants.

Prenant la parole lors de la cérémonie, Vu Thi Lien Huong, représentante du département de l’Éducation de l’ambassade du Vietnam au Japon, a salué les efforts des organisations participantes pour promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine de l’éducation. Elle a exprimé l’espoir que les programmes mis en œuvre à la suite de cet accord contribueront à approfondir davantage le Partenariat stratégique global entre les deux pays.

Cette signature pose les jalons d'une nouvelle phase de croissance pour la coopération éducative entre le Vietnam et le Japon. Ce projet s'affirme comme un levier majeur pour élever la qualité des ressources humaines du Vietnam, tout en resserrant durablement les liens d'amitié et la solidarité entre les peuples des deux pays. -VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #Vietnam #Japon #Centre de promotion de la coopération culturelle et éducative Vietnam-Japon #VJCE #École de langue japonaise Aoyama #éducation #coopération éducative #formation #main-d’œuvre de haute qualité #échanges universitaires #établissements d’enseignement
Suivez VietnamPlus

Éducation-Formation

Intégration internationale

Sur le même sujet

Cérémonie de lancement du concours. Photo: VNA

Japon : un concours pour sensibiliser les Vietnamiens au droit local

Selon Nguyen Sau, représentant de l’ambassade du Vietnam au Japon, la diffusion des connaissances juridiques constitue un moyen important de sensibiliser la communauté vietnamienne et de réduire les infractions commises par certains ressortissants vietnamiens au Japon.

Voir plus

Le chef du gouvernement et les délégués présentes déposent des gerbes de fleurs et brûlé de l’encens devant le monument dédié à Trân Phu, premier secrétaire général du Parti ainsi qu’au mémorial des héros martyrs situé dans le parc Lê Thi Rieng. Photo: VNA

Le PM appelle à intensifier la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des martyrs

Le Premier ministre Lê Minh Hung a présidé le lancement des opérations de recherche et de récupération des dépouilles des martyrs au parc Lê Thi Rieng, à Hô Chi Minh-Ville. Il a réaffirmé que cette mission, empreinte d’une profonde signification humaine et patriotique, se poursuivra jusqu’à ce que toutes les dépouilles des soldats tombés au combat soient retrouvées et rendues à leurs familles.

L'équipe chargée des fouilles et des prélèvements sur les restes de soldats morts pour la Patrie au cimetière des martyrs de Duc Co (commune de Duc Co, province de Gia Lai). Photo: VNA

Campagne des 500 jours et nuits : une course contre la montre pour redonner un nom aux soldats morts pour la Patrie

Cent onze jours après son lancement, la campagne nationale des "500 jours et nuits" consacrée à la recherche, au rapatriement et à l’identification des soldats morts pour la Patrie a déjà permis des avancées notables. Grâce à la mobilisation coordonnée des autorités, de l’armée et des forces de sécurité, plus de 1 300 dépouilles ont été retrouvées et des dizaines de milliers d’échantillons ADN sont en cours d’analyse afin de restituer leur identité aux combattants encore disparus.

À Ha Tinh, les sauniers de Châu Ha perpétuent un savoir-faire ancestral malgré les difficultés

À Ha Tinh, les sauniers de Châu Ha perpétuent un savoir-faire ancestral malgré les difficultés

Sous un soleil de plomb, les artisans du sel du marais salant de Châu Hà, dans la province centrale de Hà Tĩnh, perpétuent un savoir-faire ancestral. Entre un travail éprouvant, une précarité économique persistante et le désintérêt des jeunes générations, ces sauniers luttent au quotidien pour préserver l’identité de leur terroir et maintenir vivante une tradition dont la survie demeure fragile.

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, rend visite à la délégation de secours vietnamienne. Photo: VNA

Le Venezuela salue le soutien international et distingue le dirigeant vietnamien To Lam

Le Venezuela a rendu hommage, le 3 juillet, aux équipes internationales de secours mobilisées après le violent séisme du 24 juin, saluant leur solidarité et leur contribution aux opérations de recherche et de sauvetage. À cette occasion, les autorités vénézuéliennes ont adressé une lettre de remerciement au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam.

Lever du jour sur le chantier de l’aéroport international de Gia Binh. Photo: VNA

Bac Ninh : le dialogue avec les communautés religieuses favorise l’avancement du projet d’aéroport de Gia Binh

Afin d’accélérer la réalisation du projet d’aéroport international de Gia Binh, les autorités de la province de Bac Ninh mettent en œuvre des solutions adaptées pour relocaliser les sites religieux et cultuels concernés, dans le respect des politiques en matière de croyances et de religions, tout en assurant la continuité des activités des organisations religieuses et des fidèles.

La mère vénézuélienne exprime sa gratitude envers les secouristes vietnamiens pour l'avoir aidée à retrouver et à extraire la dépouille de sa fille des décombres. Photo: ministère de la Défense

Les secouristes vietnamiens offrent un dernier réconfort à une mère après le séisme dévastateur au Venezuela

La Télévision nationale du Venezuela a diffusé, dans son reportage sur les opérations, une scène particulièrement émouvante. Maria Elena, une mère vénézuélienne au visage marqué par plusieurs jours d'angoisse, serre la main du général de brigade Pham Van Ty. Malgré l'absence de langue commune, les larmes de cette mère ayant perdu sa fille expriment une douleur que nul interprète n'aurait pu traduire.

Le vice-ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Nguyen Hoang Hiep, également membre du Comité national de pilotage de la défense civile, lors d'une réunion consacrée aux mesures de riposte au typhon Maysak. Photo : VNA

Le Vietnam appelle à ne faire preuve d'aucune complaisance face au typhon Maysak

Les autorités vietnamiennes ont appelé les collectivités et les services compétents à ne faire preuve d'aucune complaisance face au typhon Maysak. Les provinces concernées ont renforcé leurs dispositifs de prévention, notamment en évacuant les touristes, en interdisant la navigation et en se préparant aux fortes pluies attendues après le passage du typhon.

Trajectoire du typhon n° 1 à 17 h le 3 juillet. Photo : VNA

Dépêche d’urgence face à l’arrivée du typhon Maysak et des risques d’inondations

Le Comité national de direction de la défense civile a émis une dépêche d’urgence demandant aux ministères et aux collectivités locales de mettre en œuvre sans délai des mesures de prévention et de protection contre le typhon n°1, baptisé Maysak, ainsi que contre les fortes pluies et les inondations attendues dans le nord du Vietnam au cours des prochains jours.

Les secouristes vietnamiens à la recherche de victimes dans les décombres. Photo: VNA

Le vice-PM Phan Van Giang félicite les militaires vietnamiens engagés dans les secours au Venezuela

Le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, a adressé une lettre de félicitations aux officiers et militaires vietnamiens participant aux opérations de secours à la suite de puissants séismes survenus au Venezuela. Il a salué leur courage, leur sens des responsabilités et leur contribution au renforcement de l’image du Vietnam en tant que membre responsable de la communauté internationale.

Des gardes-frontières aident les pêcheurs à éviter le typhon MAYSAK. Photo : VNA

Quang Ninh suspend les autorisations de sortie en mer face au typhon Maysak

Face à l'approche du typhon Maysak, la province de Quang Ninh a suspendu la délivrance des autorisations de sortie en mer pour les navires à partir du 3 juillet. Les autorités ont également renforcé les mesures de prévention dans les secteurs maritime, touristique et aérien afin de limiter les risques liés au passage de la tempête.

Des étudiants vietnamiens à l’université Curtin, l’institution d’éducation supérieure la plus importante de l’État d'Australie-Occidentale. Photo diffusée par la VNA

L’Australie maintient des taux de visa préférentiels pour les citoyens vietnamiens

Conformément à la nouvelle réglementation, en vigueur depuis le 1er juillet 2026, les frais de visa étudiant (sous-classe 500) sont passés de 1.383 dollars australiens à 1.729 dollars australiens. Cependant, pour les citoyens de l’ASEAN, l’augmentation a été moindre, passant de 1.383 dollars australiens à 1.418 dollars australiens.