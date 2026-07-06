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Une Vietnamienne reçoit le Prix de la Citoyenneté Mondiale au Japon

La Vietnamienne Le Thuong, présidente de l'Association vietnamienne de la région du Kansai, a reçu le Global Citizen Awards décerné par l'Association internationale pour la promotion de l'amitié, récompensant son engagement en faveur des échanges culturels, de la coopération entre le Vietnam et le Japon et du renforcement de l'amitié internationale.

La Vietnamienne Le Thuong, présidente de l'Association vietnamienne de la région du Kansai, a reçu le Global Citizen Awards décerné par l'Association internationale pour la promotion de l'amitié. Photo: VNA
La Vietnamienne Le Thuong, présidente de l'Association vietnamienne de la région du Kansai, a reçu le Global Citizen Awards décerné par l'Association internationale pour la promotion de l'amitié. Photo: VNA

Tokyo (VNA) - Le Thuong, présidente de l'Association vietnamienne de la région du Kansai au Japon, a reçu le Prix de la Citoyenneté Mondiale (Global Citizen Community Award) décerné par l'Association internationale pour la promotion de l'amitié (IHA), le 5 juillet à Osaka, dans le cadre du 18e Programme international d'échanges culturels et d'amitié.

Ce prix récompense une contribution exceptionnelle aux échanges culturels, à l'engagement communautaire et à la promotion de l'amitié internationale.

Le Thuong a été honorée pour ses efforts considérables visant à favoriser la compréhension mutuelle entre les peuples, à promouvoir les échanges culturels internationaux, à organiser de nombreuses initiatives communautaires et à renforcer la coopération entre le Vietnam et le Japon dans les domaines de la culture, de l'éducation, de l'économie et du développement des ressources humaines.

En tant que présidente de l'Association vietnamienne de la région du Kansai, Le Thuong et le comité exécutif de l'Association vietnamienne de la région du Kansai ont mis en œuvre de nombreux programmes significatifs pour soutenir la communauté vietnamienne au Japon, préserver la langue vietnamienne et l'identité culturelle nationale, renforcer les liens avec les autorités et organisations japonaises et promouvoir les échanges culturels et la coopération bilatérale entre le Vietnam et le Japon.

Lors de la cérémonie, Shinjo Takeshi, président de l'IHA, a salué l'engagement de Le Thuong pendant de nombreuses années, soulignant que son travail avait contribué à renforcer les liens communautaires, à développer les échanges culturels et à promouvoir l'esprit d'amitié internationale.

Les organisateurs ont noté que Le Thuong était la seule lauréate étrangère de ce prix en 2026, ce qui représente une réalisation majeure pour la communauté vietnamienne du Japon sur la scène des échanges culturels internationaux.

Le Thuong s'est dite profondément honorée par cette distinction, y voyant une grande source d'encouragement pour elle et l'Association vietnamienne de la région du Kansai à poursuivre leur contribution aux échanges culturels, à l'engagement communautaire et au renforcement de l'amitié nippo-vietnamienne.

Sa distinction en tant que seule lauréate étrangère du Global Citizen Awards reconnaît non seulement son engagement personnel, mais souligne également le rôle de plus en plus actif de la communauté vietnamienne au Japon dans la diplomatie interpersonnelle, les échanges culturels et la coopération internationale, contribuant ainsi à promouvoir l'image du Vietnam comme une nation accueillante, dynamique et ouverte sur le monde.

La cérémonie de remise des prix a été suivie de spectacles culturels présentés par des groupes artistiques du Vietnam, de la République de Corée, de Chine, d'Inde, d'Afrique et du Japon. La délégation vietnamienne a présenté des performances de membres de la communauté vietnamienne de la région du Kansai, mettant en lumière la richesse du patrimoine culturel du pays et promouvant la culture vietnamienne auprès d'un public international.

Le Programme international d'échanges culturels et d'amitié est un événement annuel organisé par l'IHA sous le patronage de l'administration de la préfecture d'Osaka, de l'administration municipale d'Osaka et du Centre culturel sud-coréen d'Osaka.

L’année 2026 marque le 20e anniversaire de l’IHA, une organisation japonaise à but non lucratif qui se consacre à la promotion des échanges culturels, de l’amitié internationale et des liens entre les communautés multiculturelles. -VNA

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