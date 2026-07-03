Culture-Sports

La musique classique va crescendo à la verticale de l’été de Hanoi

Intitulé « Crescendo – Symphonie de la connexion », le concert se déroulera de 18h30 à 20h30 au Pavillon octogonal du jardin fleuri Ly Thai Tô, surplombant le lac Hoàn Kiêm, au cœur de la capitale vietnamienne.

Le concert symphonique en plein air illuminera le lac Hoàn Kiêm à Hanoi. Photo : VietnamPlus
Le concert symphonique en plein air illuminera le lac Hoàn Kiêm à Hanoi. Photo : VietnamPlus

Hanoi (VNA) - Hanoi accueillera samedi 4 juillet un concert symphonique gratuit en plein air au Pavillon octogonal, au bord du lac Hoàn Kiêm, réunissant des musiciens, des chefs d’orchestre et de jeunes artistes de renom du Vietnam et de plusieurs autres pays dans le cadre du Festival international de musique Crescendo 2026.

Intitulé « Crescendo – Symphonie de la connexion », le concert se déroulera de 18h30 à 20h30 au Pavillon octogonal du jardin fleuri Ly Thai Tô, surplombant le lac Hoàn Kiêm, au cœur de la capitale vietnamienne.

Cet événement sera organisé sous la direction du Comité populaire de Hanoi par le Département municipal de la culture et des sports, en collaboration avec le Théâtre de chant et de danse Thang Long et la SARL des arts de la scène Toa Sang.

Organisé dans l’un des espaces publics les plus emblématiques de Hanoi, ce concert vise à rapprocher la musique symphonique du public tout en promouvant la capitale comme Ville de la Paix, Ville créative de l’UNESCO et destination émergente pour les événements culturels internationaux.

Le concert mettra en vedette le Crescendo Festival Orchestra, accompagné de musiciens, professeurs, chefs d’orchestre et jeunes talents du Vietnam, du Japon, de la République de Corée, d’Autriche, de Chine et de Brunei.

Parmi les artistes figurent le pianiste japonais Rintaro Akamatsu, le chef d’orchestre sud-coréen Daniel Park, le chef d’orchestre vietnamien Dustin Tiêu, le prof. associé-Dr Nguyên Huy Phuong, la Dr Nguyên Trinh Huong, l’artiste émérite Duong Minh Chinh, l’artiste Nguyên Khac Hoa et la chanteuse Khanh Linh.

Selon les organisateurs, le programme est conçu comme un voyage musical continu qui mêle des chefs-d’œuvre du répertoire symphonique mondial à la riche identité culturelle du Vietnam.

La soirée débutera avec "L’Été", extrait des "Quatre Saisons" d’Antonio Vivaldi, interprété par le violoniste Trinh Minh Hiên et le Crescendo Festival Orchestra. Au programme également : des classiques internationaux tels que "Le Rossignol" et "Largo al Factotum" de l’opéra Le Barbier de Séville de Gioachino Rossini, ainsi que des œuvres vietnamiennes célèbres.

L’entrée est gratuite, permettant ainsi aux résidents comme aux visiteurs de profiter d’une soirée de musique symphonique dans l’un des espaces publics les plus pittoresques de Hanoi. – VNA

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