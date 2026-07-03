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Les 50 ans de Hô Chi Minh-Ville célébrés avec une émission télévisée spéciale

Le programme télévisé a retracé un demi-siècle d’édification et de développement de la ville, tout en témoignant de l’affection et de la fierté des Vietnamiens pour la locomotive économique du pays.

Spectacle musical lors de l'émission télévisée spéciale en direct, à Hô Chi Minh-Ville, le 2 juillet. Photo: VNA
Spectacle musical lors de l'émission télévisée spéciale en direct, à Hô Chi Minh-Ville, le 2 juillet. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Une émission télévisée spéciale en direct, «Rang ro ten Nguoi» (Rayonnant en Son Nom), a été diffusée jeudi 2 juillet dans la mégapole du Sud pour commémorer le 50e anniversaire de l’attribution du nom du président Hô Chi Minh à l’ancienne ville de Saigon-Gia Dinh.

L’émission d’une durée d’environ 120 minutes a retracé un demi-siècle de construction et de développement de la ville, tout en témoignant de l’affection et de la fierté des Vietnamiens pour le moteur économique du pays.

La retransmission a été diffusée depuis le Palais de la Réunification et s’est connectée en direct à de multiples lieux, notamment le nouveau centre-ville du quartier de Binh Duong, la place de la tour Tam Thang dans le quartier de Vung Tau, la zone spéciale de Côn Dao, la base navale de Cam Ranh, ainsi que des segments préenregistrés de la place Ba Dinh et du mausolée du président Hô Chi Minh à Hanoi et du site historique de Kim Liên dans la province de Nghe An.

Structuré en trois chapitres – La ville porteuse d’espoir pour la réunification nationale, La ville porteuse d’espoir pour la croissance et La ville dans une nouvelle ère – le programme a mis en lumière le parcours historique de Hô Chi Minh-Ville, de la réunification nationale au renouveau, à l’intégration internationale et au développement, tout en soulignant sa vision de devenir une métropole moderne, civilisée et solidaire.

L’un des moments forts du programme a été les échanges avec des témoins historiques qui ont assisté à la première session de la sixième Assemblée nationale, qui a approuvé la résolution renommant Saigon-Gia Dinh en Hô Chi Minh-Ville.

Nguyên Thi Hoài Thu, députée à l’Assemblée nationale pour un sixième mandat, a rappelé la visite émouvante des députés du Sud au mausolée du président Hô Chi Minh avant la session historique et a décrit le vote unanime pour renommer la ville comme un moment sacré qui fait désormais partie de l’histoire de la nation.

Le programme comprenait également des images d’archives, des reportages documentaires et des témoignages reflétant l’esprit de réforme pionnier de la ville, notamment ses expérimentations politiques audacieuses qui ont contribué à ouvrir la voie au processus de renouveau du Vietnam.

Des pages de journaux publiées le 3 juillet 1976, ainsi que des images documentaires retraçant le développement de la ville, illustraient son ascension au rang de l’un des principaux centres économiques, financiers, scientifiques et technologiques du pays.

L’ancienne présidente du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville, Pham Phuong Thao, a déclaré que la plus grande réussite de la ville résidait non seulement dans sa croissance économique, mais aussi dans son soutien aux personnes défavorisées.

Elle a souligné que la solidarité et la compassion avaient été particulièrement manifestes pendant la pandémie de Covid-19, lorsque les habitants se sont entraidés face à des difficultés sans précédent.

Le programme a également rendu hommage à de jeunes entrepreneurs, aux soldats stationnés sur les îles, aux travailleurs médicaux bénévoles de Côn Dao et à de nombreuses autres personnes dont le dévouement a contribué au développement de la ville et du pays.

Il s’est clôturé par un spectacle musical reliant tous les lieux de diffusion grâce à des chansons à la gloire du Parti, du président Hô Chi Minh, de la nation et de Hô Chi Minh-Ville, exprimant des aspirations au développement, à l’unité nationale et à la confiance dans l’avenir de la ville qui entre dans une nouvelle ère aux côtés du pays.

Suite à ce programme, Hô Chi Minh-Ville a organisé des feux d’artifice sur 16 sites, dont cinq en haute altitude et onze en basse altitude, attirant une foule nombreuse de résidents et de visiteurs venus célébrer cet événement marquant. – VNA

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#50 ans de Hô Chi Minh-Ville
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