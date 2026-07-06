Culture-Sports

Le jeune cinéma vietnamien à la conquête du public européen

Le festival international de courts documentaires Viet Culture in Motion s'est achevé à Bruxelles après une tournée à Paris, Lorient et Prague. Portée par de jeunes cinéastes, cette initiative met en lumière la culture vietnamienne auprès du public européen tout en soutenant des enfants défavorisés au Vietnam.

Des spectateurs au festival international de courts documentaires Viet Culture in Motion. Photo : Comité d'organisation/hanoimoi.vn
Des spectateurs au festival international de courts documentaires Viet Culture in Motion. Photo : Comité d'organisation/hanoimoi.vn

Bruxelles (VNA) – Le soir du 3 juillet, Cinema Aventure, situé au cœur de Bruxelles, a accueilli la dernière étape du festival international de courts documentaires Viet Culture in Motion, consacré exclusivement à la culture vietnamienne.

Après être passé par Paris, Lorient (France) et Prague (République tchèque), le festival s'est conclu par trois projections gratuites organisées à Bruxelles du 3 au 5 juillet, clôturant ainsi une tournée de 14 séances dans trois villes européennes, organisée par l'association Art Space en coopération avec le centre Le Village Français.

Tous les films étaient sous-titrés en français et en néerlandais, permettant au public bruxellois de découvrir plus facilement des histoires venues du Vietnam et de la diaspora vietnamienne à travers le monde. Ce projet communautaire à but non lucratif consacrera l'ensemble des dons recueillis au soutien d'enfants défavorisés au Vietnam.

Dans un entretien accordé au correspondant de la VNA à Bruxelles, Nghiem Pham Phuc Anh, responsable de la communication du festival, a expliqué que les organisateurs souhaitaient « transmettre la culture à travers des images belles et porteuses de sens. Grâce aux œuvres de jeunes cinéastes, nous voulons offrir un espace où ils peuvent partager avec leurs amis internationaux un regard jeune et créatif sur la culture vietnamienne ».

Le choix de ces trois grandes villes européennes répondait également à une stratégie bien définie. Paris offre aux jeunes réalisateurs un cadre propice pour exprimer librement leur vision personnelle de la culture vietnamienne. Prague, qui abrite une importante communauté vietnamienne, constitue un point de rencontre avec les Vietnamiens d'outre-mer attachés à leur pays d'origine. Quant à Bruxelles, considérée comme le cœur de l'Europe, elle représente une vitrine idéale pour faire rayonner la culture vietnamienne auprès du public international à travers quatorze documentaires racontant différentes facettes des traditions et de la vie quotidienne au Vietnam.

Présent lors de la projection, Nguyen Ba Sang, conseiller de l'ambassade du Vietnam en Belgique chargé des affaires de la communauté vietnamienne, a félicité les organisateurs pour le succès de cette manifestation en Belgique. Selon lui, ces films constituent un véritable pont permettant de faire connaître la culture, la société, le pays et le peuple vietnamiens auprès des amis internationaux ainsi que de la communauté vietnamienne. Il a salué les efforts des jeunes réalisateurs, qu'il considère comme de véritables ambassadeurs de la promotion de la culture vietnamienne.

Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de « La Vivacité du Vietnam 2026 », un vaste programme culturel organisé à travers l'Europe par plus de 50 jeunes Vietnamiens et Vietnamiens de l'étranger, en coopération avec de nombreuses organisations culturelles et partenaires internationaux. À l'origine de cette initiative se trouve l'association Art Space, fondée en France en 2018, qui a déjà organisé près de 100 événements culturels à travers l'Europe et mis en œuvre des programmes de sensibilisation à la culture vietnamienne dans une vingtaine d'établissements scolaires. - VNA

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