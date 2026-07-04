Culture khmère : la préservation d’une identité ancestrale au cœur de la modernité

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La danse aux tambours Chhay-dam, une danse khmère mêlant chorégraphie et acrobaties martiales, a été inscrit au patrimoine culturel immatériel national pour les provinces de Tay Ninh (2015) et d'An Giang (2025). Photo : VNA
La danse aux tambours Chhay-dam, une danse khmère mêlant chorégraphie et acrobaties martiales, a été inscrit au patrimoine culturel immatériel national pour les provinces de Tay Ninh (2015) et d'An Giang (2025). Photo : VNA
La fabrication des masques de la danse "Chan" est un artisanat traditionnel unique qui reflète profondément les croyances et l'art dramatique des Khmers du Sud. Photo : VNA
La fabrication des masques de la danse "Chan" est un artisanat traditionnel unique qui reflète profondément les croyances et l'art dramatique des Khmers du Sud. Photo : VNA
Les danses traditionnelles de la communauté khmère constituent un précieux patrimoine culturel, préservé et transmis de génération en génération. Elles contribuent à la sauvegarde de l’identité culturelle de cette communauté et à l’enrichissement du patrimoine culturel du Vietnam. Photo : VNA
Les danses traditionnelles de la communauté khmère constituent un précieux patrimoine culturel, préservé et transmis de génération en génération. Elles contribuent à la sauvegarde de l’identité culturelle de cette communauté et à l’enrichissement du patrimoine culturel du Vietnam. Photo : VNA
Les danses traditionnelles khmères sont pérennisées à travers les âges pour préserver l’identité nationale et enrichir la diversité culturelle du Vietnam. Photo : VNA
Les danses traditionnelles khmères sont pérennisées à travers les âges pour préserver l’identité nationale et enrichir la diversité culturelle du Vietnam. Photo : VNA
La troupe de théâtre populaire de la commune d’O Lam (An Giang) lors d'une représentation de danse des masques et du tambour Chhay-dam. Photo : VNA
La troupe de théâtre populaire de la commune d’O Lam (An Giang) lors d'une représentation de danse des masques et du tambour Chhay-dam. Photo : VNA
L'orchestre "Ngu am" (Pin-peat) comprend cinq ensembles d’instruments fabriqués à partir de matériaux différents, symbolisant la philosophie des cinq éléments. Photo : VNA
L'orchestre "Ngu am" (Pin-peat) comprend cinq ensembles d’instruments fabriqués à partir de matériaux différents, symbolisant la philosophie des cinq éléments. Photo : VNA
Pratiquée lors des grandes fêtes dans les pagodes, la danse des masques "Chan" vise à chasser les mauvais esprits et à prier de la paix et de la chance pour la communauté. Photo : VNA
Pratiquée lors des grandes fêtes dans les pagodes, la danse des masques "Chan" vise à chasser les mauvais esprits et à prier de la paix et de la chance pour la communauté. Photo : VNA
Les mouvements gracieux des danses khmères constituent un héritage précieux, transmis aux jeunes générations pour sauvegarder l'âme de l'ethnie et enrichir la culture nationale. Photo : VNA
Les mouvements gracieux des danses khmères constituent un héritage précieux, transmis aux jeunes générations pour sauvegarder l'âme de l'ethnie et enrichir la culture nationale. Photo : VNA
Les mouvements gracieux des danses khmères constituent un héritage précieux, transmis aux jeunes générations pour sauvegarder l'âme de l'ethnie et enrichir la culture nationale. Photo : VNA
Les mouvements gracieux des danses khmères constituent un héritage précieux, transmis aux jeunes générations pour sauvegarder l'âme de l'ethnie et enrichir la culture nationale. Photo : VNA
L’Artisan émérite Kim Manh, originaire de la province de Vinh Long, exécute avec précision les étapes minutieuses de la confection d’un masque traditionnel. Photo : VNA
L’Artisan émérite Kim Manh, originaire de la province de Vinh Long, exécute avec précision les étapes minutieuses de la confection d’un masque traditionnel. Photo : VNA
Des visiteurs découvrent avec intérêt les techniques de fabrication des masques, un savoir-faire artisanal de la culture khmère. Photo : VNA ​
Des visiteurs découvrent avec intérêt les techniques de fabrication des masques, un savoir-faire artisanal de la culture khmère. Photo : VNA ​
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Culture khmère : la préservation d’une identité ancestrale au cœur de la modernité

Face aux mutations de la vie moderne, les valeurs culturelles traditionnelles de la communauté khmère sont précieusement préservées et transmises de génération en génération. Dans l’espace sacré des pagodes, les battements du tambour Chhay-dam, les résonances de l’orchestre Ngu am (Pin-peat), ainsi que les danses folkloriques et l’art des masques traditionnels demeurent des symboles vivants de l’identité culturelle des Khmers du Sud du Vietnam.

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#Culture khmère #orchestre Ngu am #tambour Chhay-dam

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