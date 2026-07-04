Culture khmère : la préservation d’une identité ancestrale au cœur de la modernité

Face aux mutations de la vie moderne, les valeurs culturelles traditionnelles de la communauté khmère sont précieusement préservées et transmises de génération en génération. Dans l’espace sacré des pagodes, les battements du tambour Chhay-dam, les résonances de l’orchestre Ngu am (Pin-peat), ainsi que les danses folkloriques et l’art des masques traditionnels demeurent des symboles vivants de l’identité culturelle des Khmers du Sud du Vietnam.