La pagode Huyen Khong : une architecture à la croisée des influences étrangères et de la tradition vietnamienne

Située dans le quartier de Kim Long, à environ 10 km du centre-ville de Hue, la pagode Huyen Khong est devenue, après sa restauration en 1978, un site emblématique du tourisme spirituel de l’ancienne cité impériale de Hue.

Cet édifice se distingue par une architecture singulière, mêlant subtilement les influences japonaises et indiennes à l’âme de la culture vietnamienne, tout en intégrant des éléments caractéristiques de l’esthétique de la cour impériale de Hue.