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Le portail de la pagode Huyen Khong. Photo : VNA
Le portail de la pagode Huyen Khong. Photo : VNA
Le portail de la pagode Huyen Khong se distingue par son architecture unique. Photo : VNA
Le portail de la pagode Huyen Khong se distingue par son architecture unique. Photo : VNA
La face arrière du stupa Dai Giac de la pagode Huyen Khong est une réplique miniature de la grande tour de Mahābodhi Gāya en Inde. Photo : VNA
La face arrière du stupa Dai Giac de la pagode Huyen Khong est une réplique miniature de la grande tour de Mahābodhi Gāya en Inde. Photo : VNA
Une image de paon sculptée avec finesse orne le portail de la pagode. Photo : VNA
Une image de paon sculptée avec finesse orne le portail de la pagode. Photo : VNA
La pagode Huyen Khong témoigne d’une fusion architecturale exceptionnelle. Photos : VNA
La pagode Huyen Khong témoigne d’une fusion architecturale exceptionnelle. Photos : VNA
Un ouvrage d'inspiration japonaise au sein de la pagode Huyen Khong. Photo : VNA
Un ouvrage d'inspiration japonaise au sein de la pagode Huyen Khong. Photo : VNA
Le stupa Dai Giac de la pagode reproduit, dans sa partie arrière, la silhouette emblématique de la grande tour de Mahābodhi à Bodh Gaya, en Inde. Photo : VNA
Le stupa Dai Giac de la pagode reproduit, dans sa partie arrière, la silhouette emblématique de la grande tour de Mahābodhi à Bodh Gaya, en Inde. Photo : VNA
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La pagode Huyen Khong : une architecture à la croisée des influences étrangères et de la tradition vietnamienne

Située dans le quartier de Kim Long, à environ 10 km du centre-ville de Hue, la pagode Huyen Khong est devenue, après sa restauration en 1978, un site emblématique du tourisme spirituel de l’ancienne cité impériale de Hue.
Cet édifice se distingue par une architecture singulière, mêlant subtilement les influences japonaises et indiennes à l’âme de la culture vietnamienne, tout en intégrant des éléments caractéristiques de l’esthétique de la cour impériale de Hue.

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#pagode Huyen Khong #fusion architecturale unique #ancienne cité impériale de Hue

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