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GAM Esports représentera le Vietnam à la Coupe du monde d'esports 2026

Le club GAM Esports représentera le Vietnam à l'Esports World Cup 2026, qui se déroule du 6 juillet au 23 août à Paris, en France. Engagé dans les compétitions de League of Legends et de PUBG Battlegrounds, il portera les ambitions de l'esport vietnamien sur l'une des plus prestigieuses scènes internationales.

Le club GAM Esports représentera le Vietnam à l'Esports World Cup 2026, qui se déroule du 6 juillet au 23 août à Paris, en France. Photo: VIRESA
Le club GAM Esports représentera le Vietnam à l'Esports World Cup 2026, qui se déroule du 6 juillet au 23 août à Paris, en France. Photo: VIRESA

Hanoï (VNA) – Le club GAM Esports représentera le Vietnam à la Coupe du monde d'esports (Esports World Cup - EWC) 2026, où il participera aux compétitions de League of Legends et de PUBG: Battlegrounds, a annoncé le 3 juillet l'Association vietnamienne des sports récréatifs et électroniques (VIRESA).

Le tournoi se déroulera du 6 juillet au 23 août à Paris et réunira plus de 2 000 joueurs, 200 clubs et des participants de plus de 100 pays et territoires, qui s'affronteront pour une dotation totale de 75 millions de dollars. Alors que l'esport s'affirme comme un moteur de l'économie du sport numérique, la participation d'un représentant vietnamien à l'EWC 2026 contribue à promouvoir l'image d'un Vietnam dynamique, innovant et prêt à prendre part à des compétitions répondant aux plus hauts standards internationaux.

League of Legends et PUBG Battlegrounds figurent parmi les titres esport les plus compétitifs au monde, réunissant nombre des meilleures équipes et joueurs du secteur. La participation continue du Vietnam dans ces compétitions reflète les progrès constants de son écosystème esportif, fruit d'années de compétition internationale, de développement des talents et de professionnalisation.

Avant le tournoi, GAM Esports a également dévoilé son maillot pour 2026, sous le thème "RISE REBORN", réaffirmant ainsi son engagement à promouvoir une image professionnelle pour les clubs esport vietnamiens sur la scène internationale. Le design intègre des symboles culturels vietnamiens emblématiques, tels que l'oiseau Lac, les motifs du tambour de bronze Dong Son et l'étoile jaune, soulignant l'identité nationale et illustrant comment l'esport peut servir de plateforme pour promouvoir la culture vietnamienne auprès d'un public mondial.

La secrétaire générale de la VIRESA, Cao Thi Thu Phuong, a déclaré que la participation à des tournois internationaux de haut niveau jouait un rôle crucial dans le développement de l'industrie vietnamienne de l'esport. Des événements tels que l'EWC 2026 offrent non seulement une précieuse expérience de compétition, mais permettent également aux clubs, aux joueurs et aux dirigeants vietnamiens de se familiariser avec les standards internationaux en matière de compétition, de communication, de droits de diffusion, de développement commercial, de gestion des équipes et de développement des communautés.

Elle a salué les efforts des clubs, des athlètes, des entraîneurs et des partenaires qui ont contribué à renforcer la visibilité internationale de l'esport vietnamien, qualifiant la participation du pays à l'EWC 2026 d'étape encourageante témoignant du potentiel et de la capacité d'intégration mondiale du secteur.

Ces dernières années, l'esport vietnamien a remporté des succès notables lors de compétitions régionales, continentales et internationales, notamment les Jeux d'Asie du Sud-Est, les championnats d'Asie, les qualifications pour les Jeux asiatiques et d'autres grands événements mondiaux. La participation à l'EWC 2026 marque une nouvelle étape importante dans ce développement.

Au-delà des performances sportives, la VIRESA a souligné la contribution croissante de l'e-sport à l'économie du sport numérique, à l'industrie du contenu numérique, aux médias interactifs, au tourisme événementiel, aux partenariats de marques et à la formation des jeunes.

Les équipes vietnamiennes participant aux compétitions internationales ne se contentent pas de viser l'excellence portive ; elles contribuent également à promouvoir la culture, le peuple et la créativité du Vietnam auprès d'un public mondial. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #GAM Esports
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