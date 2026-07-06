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Une exposition honorant les valeurs historiques du Temple de la Littérature à Hanoï

L'exposition présente 60 œuvres de 34 artistes, offrant un regard sur le Temple de la Littérature à travers une grande diversité de formes d'expression artistique et de matériaux, allant des documents historiques aux créations contemporaines.

Ouverture de l'exposition "Le Temple de la Littérature dans l'art" à Hanoï. Photo: VNA
Ouverture de l'exposition "Le Temple de la Littérature dans l'art" à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - "Le Temple de la Littérature dans l'art" est le thème d'une exposition inaugurée dans l'après-midi du 5 juillet à Hanoï, à l'occasion du 950e anniversaire de la fondation de ce site, considéré comme la première université du Vietnam.

Selon Nguyen Van Tu, directeur adjoint du Centre des activités culturelles et scientifiques du Temple de la Littérature, cette exposition s'inscrit dans le cadre des célébrations marquant le 950e anniversaire de ce monument historique.

L'exposition présente 60 œuvres de 34 artistes, offrant un regard sur le Temple de la Littérature à travers une grande diversité de formes d'expression artistique et de matériaux, allant des documents historiques aux créations contemporaines. À travers cette exposition, les organisateurs souhaitent rapprocher le public de ce patrimoine, valoriser les valeurs culturelles et la tradition d’apprentissage du peuple vietnamien.

Selon le commissaire de l'exposition, Nguyen The Son, l'exposition est né de la volonté de retracer l'évolution des représentations du Temple de la Littérature à travers les différentes périodes de l'histoire. Des croquis et peintures à l'huile réalisés par des artistes français au début du 20e siècle aux œuvres des peintres de l'École des beaux-arts de l'Indochine, puis aux créations contemporaines, ce site emblématique n'a cessé d'inspirer les artistes, témoignant des transformations du patrimoine et de la vie culturelle de Thang Long-Hanoï.

Les œuvres exposées, réalisées dans des styles et sur des supports variés, témoignent d'un dialogue artistique entre plusieurs générations de peintres, d'artistes et d'architectes vietnamiens et étrangers autour du Temple de la Littérature. Elles mettent en lumière la valeur historique et culturelle du site ainsi que sa vitalité dans la société contemporaine.

L'exposition se poursuivra jusqu'au 5 août 2026, offrant au public l'occasion de découvrir près d'un siècle de créations artistiques inspirées par ce monument emblématique. -VNA

#Temple de la Littérature
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