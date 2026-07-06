Le Vietnam franchit un nouveau cap dans le développement de son système portuaire

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Hanoï (VNA) – Conformément à la Résolution n°36 du Comité central du Parti sur la stratégie de développement durable de l’économie maritime à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045, le Vietnam ambitionne de devenir une nation maritime forte et prospère en valorisant pleinement son potentiel et ses atouts maritimes.

Les évolutions récentes observées dans les principaux pôles économiques montrent qu’une connectivité intégrée entre les ports, les infrastructures logistiques, les zones industrielles et les entreprises constitue un moteur essentiel du développement régional et du renforcement de la compétitivité nationale.

Cette dynamique se reflète également dans les classements internationaux. Le rapport 2025 sur l’Indice de performance des ports à conteneurs (Container Port Performance Index – CPPI), publié par la Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence, classe les ports de Cai Mep et de Hai Phong parmi les vingt terminaux à conteneurs les plus performants au monde. Respectivement classés 11e et 13e à l’échelle mondiale, ils devancent désormais de nombreux hubs portuaires de la région grâce à leur efficacité opérationnelle.

La ville de Hai Phong illustre cette montée en puissance en s’affirmant comme une véritable plateforme multimodale où convergent autoroutes, réseau ferroviaire en cours de développement, aéroport international et ports en eaux profondes capables de recevoir des navires de plus de 200.000 tonnes et d’assurer des liaisons maritimes directes avec les grands ports d’Europe et d’Amérique.

L’année 2025 a marqué une étape importante avec la mise en service, par le groupe Hateco, du terminal international Hateco Haiphong International Container Terminal (HHIT), premier terminal portuaire de cette envergure entièrement financé par des capitaux privés. Parallèlement, la Société par actions du Port de Hai Phong a inauguré les quais n°3 et n°4 du port de Lach Huyen, renforçant considérablement les capacités d’exploitation de cette zone portuaire stratégique.

Grâce à ces investissements, la zone portuaire de Lach Huyen franchit une nouvelle étape de son développement et s’affirme progressivement comme un maillon stratégique du réseau maritime international.

Selon Le Do Muoi, directeur de l’Administration maritime et des voies navigables du Vietnam, l’ouverture accrue aux investissements privés a permis au système portuaire vietnamien de réaliser un véritable saut qualitatif. Au premier semestre 2025, le volume de marchandises manutentionnées dans les ports du pays a atteint environ 687,5 millions de tonnes, soit une hausse de 18 % sur un an. Le trafic de conteneurs s’est établi à 18 millions d’EVP, en progression de 12 %.

Afin d’accompagner cette dynamique, le plan directeur de développement portuaire à l’horizon 2050 prévoit des besoins d’investissement estimés à plus de 359.000 milliards de dôngs (13,6 milliards de dollars), dont l’essentiel sera consacré au développement des terminaux commerciaux modernes.

Le vice-ministre de la Construction, Nguyen Xuan Sang, souligne que l’attractivité croissante du secteur portuaire vietnamien se traduit par la présence de grands opérateurs internationaux tels qu’APM Terminals (APMT), PSA International et SSA Marine, ainsi que d’armateurs de premier plan comme MOL et NYK, qui ont investi dans plusieurs projets portuaires d’envergure afin de développer des infrastructures répondant aux standards internationaux.

Selon lui, les ports maritimes doivent devenir le cœur du réseau logistique national. La mise en place d’une base nationale de données logistiques, associée à l’accélération de la transition numérique et de la transition verte, constitue l’un des leviers essentiels pour développer un système de transport multimodal efficace, moderne et durable.

Il indique également que le ministère de la Construction finalise actuellement le plan directeur spécialisé couvrant les cinq modes de transport, afin de créer un réseau de transport intégré et de contribuer à la réalisation de l’objectif de croissance du PIB à deux chiffres.

Avec 34 ports maritimes et 320 terminaux en activité, le Vietnam figure parmi les pays affichant les taux de croissance portuaire les plus élevés de la région. En 2025, le volume total de marchandises manutentionnées dans les ports du pays a dépassé 960 millions de tonnes.

Malgré ces résultats encourageants, le développement des infrastructures portuaires et logistiques demeure confronté à plusieurs contraintes. Dans de nombreuses localités, les infrastructures maritimes restent insuffisantes, notamment en raison de la profondeur limitée de certains chenaux, du manque d’équipements spécialisés et modernes, d’une connectivité multimodale encore insuffisante et de liaisons limitées entre les ports maritimes et les autres modes de transport.

Pour relever ces défis, le secteur maritime s’est fixé trois grandes orientations stratégiques : faire des ports maritimes les centres névralgiques du réseau national de transport, renforcer la connectivité multimodale afin de réduire les coûts logistiques et moderniser la gouvernance portuaire grâce à l’intégration des données et au développement des chaînes logistiques.

Les entreprises du secteur estiment également nécessaire de moderniser les infrastructures des voies navigables intérieures afin de favoriser le transport de conteneurs, tout en accélérant la planification et le développement d’un réseau de ports secs (ICD).

Elles soulignent par ailleurs l’importance de mettre en place une plateforme nationale de données logistiques et de renforcer l’interconnexion ainsi que le partage des données entre les entreprises de logistique, les grands ports maritimes, les compagnies de transport maritime, les services douaniers et les organismes publics compétents.

Selon les professionnels, ces mesures constitueront les fondements d’un système de transport multimodal plus performant, plus intégré et plus durable, contribuant à renforcer la compétitivité du système portuaire vietnamien et à faire du secteur maritime l’un des principaux moteurs de la croissance économique nationale. -VNA

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