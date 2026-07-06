Économie

Le Vietnam franchit un nouveau cap dans le développement de son système portuaire

Porté par sa stratégie de développement de l'économie maritime, le Vietnam accélère la modernisation de son système portuaire afin de renforcer la connectivité logistique, d'attirer les investissements et de consolider sa compétitivité sur les routes maritimes internationales.

Le port de Hai Phong assure un flux de marchandises fluide. Photo : VNA
Le port de Hai Phong assure un flux de marchandises fluide. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Conformément à la Résolution n°36 du Comité central du Parti sur la stratégie de développement durable de l’économie maritime à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045, le Vietnam ambitionne de devenir une nation maritime forte et prospère en valorisant pleinement son potentiel et ses atouts maritimes.

Les évolutions récentes observées dans les principaux pôles économiques montrent qu’une connectivité intégrée entre les ports, les infrastructures logistiques, les zones industrielles et les entreprises constitue un moteur essentiel du développement régional et du renforcement de la compétitivité nationale.

Cette dynamique se reflète également dans les classements internationaux. Le rapport 2025 sur l’Indice de performance des ports à conteneurs (Container Port Performance Index – CPPI), publié par la Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence, classe les ports de Cai Mep et de Hai Phong parmi les vingt terminaux à conteneurs les plus performants au monde. Respectivement classés 11e et 13e à l’échelle mondiale, ils devancent désormais de nombreux hubs portuaires de la région grâce à leur efficacité opérationnelle.

La ville de Hai Phong illustre cette montée en puissance en s’affirmant comme une véritable plateforme multimodale où convergent autoroutes, réseau ferroviaire en cours de développement, aéroport international et ports en eaux profondes capables de recevoir des navires de plus de 200.000 tonnes et d’assurer des liaisons maritimes directes avec les grands ports d’Europe et d’Amérique.

L’année 2025 a marqué une étape importante avec la mise en service, par le groupe Hateco, du terminal international Hateco Haiphong International Container Terminal (HHIT), premier terminal portuaire de cette envergure entièrement financé par des capitaux privés. Parallèlement, la Société par actions du Port de Hai Phong a inauguré les quais n°3 et n°4 du port de Lach Huyen, renforçant considérablement les capacités d’exploitation de cette zone portuaire stratégique.

Grâce à ces investissements, la zone portuaire de Lach Huyen franchit une nouvelle étape de son développement et s’affirme progressivement comme un maillon stratégique du réseau maritime international.

Selon Le Do Muoi, directeur de l’Administration maritime et des voies navigables du Vietnam, l’ouverture accrue aux investissements privés a permis au système portuaire vietnamien de réaliser un véritable saut qualitatif. Au premier semestre 2025, le volume de marchandises manutentionnées dans les ports du pays a atteint environ 687,5 millions de tonnes, soit une hausse de 18 % sur un an. Le trafic de conteneurs s’est établi à 18 millions d’EVP, en progression de 12 %.

Afin d’accompagner cette dynamique, le plan directeur de développement portuaire à l’horizon 2050 prévoit des besoins d’investissement estimés à plus de 359.000 milliards de dôngs (13,6 milliards de dollars), dont l’essentiel sera consacré au développement des terminaux commerciaux modernes.

Le vice-ministre de la Construction, Nguyen Xuan Sang, souligne que l’attractivité croissante du secteur portuaire vietnamien se traduit par la présence de grands opérateurs internationaux tels qu’APM Terminals (APMT), PSA International et SSA Marine, ainsi que d’armateurs de premier plan comme MOL et NYK, qui ont investi dans plusieurs projets portuaires d’envergure afin de développer des infrastructures répondant aux standards internationaux.

Selon lui, les ports maritimes doivent devenir le cœur du réseau logistique national. La mise en place d’une base nationale de données logistiques, associée à l’accélération de la transition numérique et de la transition verte, constitue l’un des leviers essentiels pour développer un système de transport multimodal efficace, moderne et durable.

Il indique également que le ministère de la Construction finalise actuellement le plan directeur spécialisé couvrant les cinq modes de transport, afin de créer un réseau de transport intégré et de contribuer à la réalisation de l’objectif de croissance du PIB à deux chiffres.

Avec 34 ports maritimes et 320 terminaux en activité, le Vietnam figure parmi les pays affichant les taux de croissance portuaire les plus élevés de la région. En 2025, le volume total de marchandises manutentionnées dans les ports du pays a dépassé 960 millions de tonnes.

Malgré ces résultats encourageants, le développement des infrastructures portuaires et logistiques demeure confronté à plusieurs contraintes. Dans de nombreuses localités, les infrastructures maritimes restent insuffisantes, notamment en raison de la profondeur limitée de certains chenaux, du manque d’équipements spécialisés et modernes, d’une connectivité multimodale encore insuffisante et de liaisons limitées entre les ports maritimes et les autres modes de transport.

Pour relever ces défis, le secteur maritime s’est fixé trois grandes orientations stratégiques : faire des ports maritimes les centres névralgiques du réseau national de transport, renforcer la connectivité multimodale afin de réduire les coûts logistiques et moderniser la gouvernance portuaire grâce à l’intégration des données et au développement des chaînes logistiques.

Les entreprises du secteur estiment également nécessaire de moderniser les infrastructures des voies navigables intérieures afin de favoriser le transport de conteneurs, tout en accélérant la planification et le développement d’un réseau de ports secs (ICD).

Elles soulignent par ailleurs l’importance de mettre en place une plateforme nationale de données logistiques et de renforcer l’interconnexion ainsi que le partage des données entre les entreprises de logistique, les grands ports maritimes, les compagnies de transport maritime, les services douaniers et les organismes publics compétents.

Selon les professionnels, ces mesures constitueront les fondements d’un système de transport multimodal plus performant, plus intégré et plus durable, contribuant à renforcer la compétitivité du système portuaire vietnamien et à faire du secteur maritime l’un des principaux moteurs de la croissance économique nationale. -VNA

source
#Kỷ nguyên mới #KNM #économie maritime #Hai Phong #système portuaire
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Transition verte, économie circulaire

Sur le même sujet

Au large des côtes de la province de Ca Mau, la vitesse moyenne du vent marin est de 6,3 à 7 m/s à une altitude de 80 à 100 m, ce qui est très favorable au développement de l'énergie éolienne. Photo: VNA

Éolien en mer : levier clé de l’économie maritime vietnamienne de demain

L’éolien offshore est attendue comme un nouveau moteur de croissance. Ce secteur pose les bases d’une industrie maritime moderne, contribuant à faire du Vietnam une nation forte et prospère grâce à la mer. Cependant, pour concrétiser ce potentiel, des mesures fermes restent indispensables afin de lever les obstacles liés aux mécanismes de régulation, aux infrastructures et à l’environnement de l’investissement.

L'île de Truong Sa Lon du Vietnam. Photo : VNA

Économie bleue : le Vietnam à la recherche d’un équilibre durable

La croissance de l’économie maritime offre de nombreuses opportunités au Vietnam, mais elle engendre également des défis majeurs pour la préservation des milieux marins. Des zones d’élevage de poissons et de crustacés côtières aux célèbres baies touristiques, en passant par les aires marines protégées riches en biodiversité marine, les impacts des déchets plastiques, des rejets terrestres et de l’exploitation non durable sont visibles au quotidien. Dans ce contexte, la sauvegarde de l’environnement marin n’est plus un simple mot d’ordre, mais une condition essentielle pour maintenir les moyens de subsistance des populations, la biodiversité et l’avenir économique du pays.

Voir plus

Le Commandement de la 4e Région des Garde-côtes du Vietnam, en coordination avec la commune de Gành Hào, organise une activité de proximité dans le cadre du programme « Les garde-côtes aux côtés des pêcheurs » afin de sensibiliser à la lutte contre la pêche INN. Photo : VNA

INN : Cà Mau renforce le contrôle des navires de pêche

La province de Cà Mau renforce le contrôle des navires de pêche, la traçabilité des produits halieutiques et la reconstitution des ressources marines afin de contribuer à la levée du « carton jaune » de la Commission européenne (CE) et de promouvoir une pêche durable.

Programme d'action du gouvernement pour la mise en oeuvre de la construction et du développement de Hanoi dans la nouvelle ère

Programme d'action du gouvernement pour la mise en oeuvre de la construction et du développement de Hanoi dans la nouvelle ère

Le gouvernement vietnamien a promulgué la Résolution n° 158/NQ-CP approuvant le Programme d’action destiné à mettre en œuvre la Résolution n° 02-NQ/TW du Bureau politique, adoptée le 17 mars 2026, sur la construction et le développement de la capitale Hanoï dans la nouvelle ère. L’objectif de ce programme est de bâtir et de développer la capitale en plaçant l’être humain au centre du processus de développement, à la fois comme acteur, finalité et moteur de la croissance. La qualité de vie et le bonheur de la population constituent les principaux critères d’évaluation. L’innovation, la transition écologique, la transformation numérique et le développement de l’économie circulaire sont identifiés comme les moteurs essentiels d’une croissance rapide et durable ainsi que du renforcement de la compétitivité de Hanoï dans la nouvelle ère.

Le marché du travail vietnamien poursuit sa reprise. Photo: VNA

Le marché du travail vietnamien poursuit sa reprise

Le marché du travail vietnamien a confirmé sa dynamique de reprise au premier semestre 2026, avec près de 53 millions de personnes en emploi, une hausse de la population active et une amélioration de la qualité de la main-d’œuvre. Si les taux de chômage et de sous-emploi demeurent faibles, les autorités soulignent la nécessité d’accélérer la formation des compétences et le développement de l’emploi formel.

Près de 20.000 affaires de contrebande et de contrefaçon traitées au 1er semestre. Photo: VNA

Près de 20.000 affaires de contrebande et de contrefaçon traitées au 1er semestre

Les autorités vietnamiennes ont traité près de 20.000 affaires de contrebande, de fraude commerciale et de contrefaçon au cours des six premiers mois de 2026. Si le marché est resté globalement stable et l’approvisionnement en produits essentiels assuré, les infractions continuent d’évoluer, notamment sur les plateformes numériques, conduisant les autorités à renforcer les contrôles et à perfectionner le cadre juridique.

Le Premier ministre Lê Minh Hung s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA

Le PM appelle à accélérer le développement des bases de données nationales et des technologies stratégiques

Le Premier ministre Lê Minh Hung a demandé d’accélérer la mise en place des bases de données nationales et sectorielles, le développement des technologies stratégiques ainsi que des infrastructures de recherche et d’innovation, estimant qu’il s’agit de leviers essentiels pour mettre en œuvre les orientations du Parti en matière de science, de technologie, d’innovation et de transformation numérique.

Les participants lors des réunion. Photo: Le ministère de l’Industrie et du Commerce

Le Vietnam affirme son rôle de coordination lors des réunions ministérielles du CPTPP

En sa qualité de président du Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) en 2026, le Vietnam a présidé les réunions ministérielles et la 10e session du Conseil du CPTPP, au cours desquelles les membres ont convenu d’accélérer l’élargissement de l’accord, de renforcer la coopération et de promouvoir un commerce international ouvert, transparent et fondé sur des règles.

L'indice des prix à la consommation (IPC) du Vietnam a reculé de 0,39 % en juin par rapport au mois précédent. Photo: VNA

L’IPC en baisse de 0,39 % en juin

Présentant le rapport socio-économique du deuxième trimestre et du premier semestre 2026, la directrice générale de l'ONS, Nguyen Thi Huong, a indiqué que l'IPC de juin restait en hausse de 3,21 % par rapport à décembre 2025 et de 4,69 % sur un an. L'inflation a progressé en moyenne de 5,25 % au deuxième trimestre, tandis que l'inflation moyenne du premier semestre s'est établie à 4,38 %. L'inflation sous-jacente a, quant à elle, augmenté de 4,12 % sur la même période.