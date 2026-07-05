Économie

L'industrie manufacturière confirme son rôle de moteur de la croissance

L'industrie vietnamienne a poursuivi sa reprise au premier semestre 2026, l'indice de la production industrielle (IPI) enregistrant sa plus forte progression depuis 2019. L'industrie manufacturière a confirmé son rôle de principal moteur de la croissance économique.

Une chaîne de production de faisceaux de câbles électriques à la société Bandai. Photo : VNA
Une chaîne de production de faisceaux de câbles électriques à la société Bandai. Photo : VNA


Hanoï (VNA) – L'activité industrielle du Vietnam a poursuivi sa dynamique positive au premier semestre 2026, l'indice de la production industrielle (IPI) enregistrant sa plus forte progression depuis 2019. L'industrie manufacturière continue de jouer un rôle moteur, contribuant de manière déterminante à la croissance économique.

Selon le rapport sur la situation socio-économique du deuxième trimestre et des six premiers mois de 2026 publié par l'Office national des statistiques relevant du ministère des Finances, l'IPI a progressé de 11,2% au deuxième trimestre par rapport à la même période de 2025. Sur l'ensemble du premier semestre, il a augmenté de 10,8%, contre 8,7% un an plus tôt, soit son rythme de croissance le plus élevé depuis six ans.

D'après la directrice générale de l'Office national des statistiques, Nguyên Thi Huong, ces résultats témoignent d'une reprise solide du secteur productif, soutenue par l'amélioration de la consommation, des exportations et des investissements, tout en constituant un socle important pour maintenir la dynamique de croissance de l'économie vietnamienne en 2026.

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La province de Cà Mau compte près de 90 usines de transformation de produits aquatiques destinés à l'exportation. Photo : VNA



L'industrie manufacturière confirme son rôle de locomotive

L'industrie manufacturière demeure le principal contributeur à la croissance industrielle, avec une hausse de 11,4%, représentant à elle seule 8,9 points de pourcentage de la progression globale du secteur. Parallèlement, la production et la distribution d'électricité ont progressé de 9,6%, tandis que les industries extractives ont rebondi de 5,8%, après leur recul enregistré à la même période de l'année précédente, confirmant l'amélioration des secteurs industriels de base.

Plusieurs branches industrielles de deuxième niveau ont affiché une croissance à deux chiffres, notamment la métallurgie, la construction automobile, les boissons, les produits chimiques, les matériaux de construction et les autres équipements de transport. Si certains secteurs, comme l'extraction du charbon ou la fabrication de cuir et de chaussures, ont enregistré une croissance plus modérée, la tendance générale de reprise de l'industrie reste bien orientée.

Au niveau local, l'IPI a progressé dans l'ensemble des 34 provinces et villes du pays au cours des six premiers mois de l'année. Plusieurs localités ont enregistré de fortes performances grâce au développement de l'industrie manufacturière et de la production d'électricité, illustrant la diffusion des moteurs de croissance industrielle à l'échelle nationale.

Selon les autorités de la province de Phu Tho, la réorganisation des unités administratives a permis de créer un nouvel espace de développement, appuyé par des infrastructures industrielles, logistiques et de transport plus performantes, favorisant l'expansion des capacités de production, des exportations et de la valeur ajoutée des entreprises locales.

La demande du marché poursuit son amélioration

Parallèlement à la progression de la production, le marché a également enregistré des signaux encourageants. L'indice de consommation de l'industrie manufacturière a augmenté de 10,8% au premier semestre, tandis que le taux moyen des stocks est tombé à 82,2%, contre 85,7% un an auparavant. Ces résultats traduisent une amélioration de la demande, une meilleure absorption des produits par le marché et une accélération du cycle de production.

Le marché du travail a également poursuivi son amélioration. Les effectifs des entreprises industrielles ont progressé de 3,1% sur un an, dont 3,2% dans l'industrie manufacturière, reflétant la confiance des entreprises dans les perspectives d'expansion de leur production.

Selon l'Office national des statistiques, ces évolutions montrent que la reprise du secteur industriel se traduit non seulement par une accélération de la production, mais aussi par une amélioration simultanée de la consommation, de l'emploi et des capacités productives.

Des perspectives favorables malgré les pressions sur les coûts

Une enquête menée par l'Office national des statistiques révèle que près de 80% des entreprises du secteur manufacturier jugent leur activité du deuxième trimestre stable ou meilleure que celle du trimestre précédent, tandis que 83,4% anticipent une conjoncture plus favorable au troisième trimestre.

Les coûts de production demeurent toutefois un défi majeur. Près de 94,6% des entreprises interrogées estiment que leurs coûts restent élevés ou continuent d'augmenter en raison de la hausse des prix des matières premières, des coûts logistiques et du transport maritime, dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques internationales.

Afin de consolider cette reprise, près de la moitié des entreprises souhaitent que les autorités poursuivent les mesures visant à stabiliser les prix des matières premières et de l'énergie, tout en maintenant des taux d'intérêt à un niveau raisonnable afin de réduire les coûts de production et de renforcer leur compétitivité.

Selon Nguyên Thi Huong, il est également essentiel de garantir un approvisionnement stable en matières premières, de promouvoir les exportations et d'élargir les débouchés afin d'optimiser l'utilisation des intrants déjà importés et stockés. Ces mesures permettront à l'industrie, en particulier au secteur manufacturier, de continuer à jouer un rôle déterminant dans la croissance économique du Vietnam au cours des prochains mois.- VNA

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