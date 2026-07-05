Économie

Les produits alimentaires vietnamiens séduisent les consommateurs de Hong Kong (Chine)

La première édition du Vietnam Food Fair, organisée par les chaînes de supermarchés APITA et UNY, met à l'honneur les produits alimentaires vietnamiens afin de renforcer leur présence sur le marché hongkongais.

Un stand de durians dans un supermarché APITA. Photo : VNA
Un stand de durians dans un supermarché APITA. Photo : VNA


Hong Kong (VNA) – La Semaine des produits vietnamiens, placée sous le thème « Vietnam Food Fair », a été inaugurée le 4 juillet au supermarché APITA de Tai Koo Shing, dans la Région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong (Chine).

Organisé pour la première fois par les chaînes de supermarchés APITA et UNY, appartenant au groupe Unicorn Stores Hong Kong, l'événement vise à promouvoir les produits agricoles et alimentaires de qualité du Vietnam auprès des consommateurs locaux.

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Un représentant du supermarché APITA présente des nouilles de riz séchées vietnamiennes, très appréciées des consommateurs hongkongais. Photo : VNA



La cérémonie d'ouverture a réuni le consul général du Vietnam à Hong Kong, Lê Duc Hanh, la consule générale adjointe et cheffe du Bureau commercial du Vietnam à Hong Kong, Vũ Thị Thúy, ainsi que des représentants de la direction des enseignes APITA et UNY.

Prenant la parole lors de la cérémonie, Lê Duc Hanh a salué l'initiative conjointe des chaînes APITA, UNY et du Bureau commercial du Vietnam à Hong Kong. Il a souligné le développement soutenu des relations économiques et commerciales bilatérales. En 2025, Hong Kong a conservé son rang de cinquième investisseur étranger au Vietnam. Les échanges commerciaux bilatéraux ont progressé de plus de 70 %, tandis que les exportations vietnamiennes vers Hong Kong ont bondi de plus de 90 %, faisant du Vietnam le troisième fournisseur de ce marché, derrière la Chine continentale et Taïwan (Chine).

Selon le consul général, les consommateurs hongkongais manifestent un intérêt croissant pour les produits vietnamiens, notamment le riz, le café, le durian, l'eau de coco et les aliments transformés. Il a également souligné que les secteurs vietnamiens de l'agriculture et de la transformation alimentaire poursuivent leur transition vers des modes de production plus verts et durables afin de répondre aux exigences des marchés internationaux. Cet événement constitue ainsi une occasion de promouvoir les marques vietnamiennes tout en faisant découvrir la culture vietnamienne au public local.

S'adressant au correspondant de la VNA, Vu Thi Thuy a indiqué que les produits vietnamiens consolident progressivement leur position sur le marché hongkongais. Les exportations de produits alimentaires vers Hong Kong dépassent désormais 400 millions de dollars par an et continuent d'afficher une croissance régulière. Les produits de la mer, les fruits tropicaux tels que le durian, le fruit du dragon, la banane et le pomelo, ainsi que les snacks figurent parmi les produits les plus appréciés. Quant aux nouilles de riz et au pho séché, ils sont souvent en rupture de stock dans les supermarchés.

Selon elle, si les produits vietnamiens sont présents depuis plusieurs années dans les magasins APITA et UNY, il s'agit de la première campagne promotionnelle d'une telle ampleur organisée conjointement par les deux parties. Programmée au début de l'été, une période marquée par une forte consommation, elle devrait permettre d'élargir la présence des produits alimentaires vietnamiens sur le marché hongkongais.

Au-delà de sa dimension commerciale, le Vietnam Food Fair propose également plusieurs activités culturelles, dont un spectacle de danse aux chapeaux coniques en ao dai et des démonstrations culinaires mettant à l'honneur les rouleaux de printemps frais aux crevettes et à l'avocat ainsi que les banh xeo, réalisées par les chefs d'APITA et d'UNY.

La Semaine des produits vietnamiens se déroule du 2 au 15 juillet dans l'ensemble des supermarchés APITA et UNY, avec de nombreuses offres promotionnelles sur les produits importés directement du Vietnam.- VNA

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