La Loi sur la population inaugure une nouvelle politique démographique

Hanoï (VNA) – Entrée en vigueur le 1er juillet 2026, la Loi sur la population marque un tournant dans la politique démographique du Vietnam en élargissant les mesures de soutien destinées à différents groupes de population, des jeunes familles aux femmes enceintes, en passant par les enfants et les personnes âgées. Cette nouvelle approche vise non seulement à maintenir un taux de fécondité adéquat, mais aussi à offrir aux citoyens de meilleures conditions pour fonder une famille, avoir des enfants, les élever et améliorer leur qualité de vie.
Des politiques plus proches des besoins des travailleurs
Depuis l'entrée en vigueur de la loi et de ses textes d'application, plusieurs nouvelles mesures touchant directement la vie des travailleurs et des jeunes familles suscitent un vif intérêt. Parmi les principales dispositions figurent l'allongement à sept mois du congé de maternité pour les salariées donnant naissance à leur deuxième enfant, l'instauration d'un congé pour les pères à l'occasion de la naissance de leur enfant, les aides accordées aux femmes ayant deux enfants avant l'âge de 35 ans dans les localités où le taux de fécondité est faible, ainsi que l'accès prioritaire au logement social et à d'autres dispositifs de protection sociale.
De nombreux travailleurs estiment que ces mesures répondent à leurs besoins concrets en permettant aux parents de consacrer davantage de temps aux soins des nouveau-nés, de mieux partager les responsabilités familiales et d'alléger les contraintes économiques liées à la décision d'avoir des enfants.
Selon les organisations syndicales, les questions les plus fréquemment soulevées par leurs membres concernent précisément les droits liés à la vie quotidienne, notamment les régimes de maternité, les aides à la naissance et l'accès au logement social. Ces politiques sont considérées comme des mesures concrètes contribuant à rassurer les jeunes ménages dans leurs projets de fonder une famille et d'assurer un cadre de vie stable à leurs enfants.
Ces nouvelles dispositions ne se limitent donc pas à élargir les droits des travailleurs ; elles visent également à créer un environnement plus favorable à la natalité, à l'éducation des enfants et à la stabilité des jeunes familles.
D'une politique uniforme à des solutions adaptées à chaque groupe de population
L'adoption de cette loi intervient alors que le Vietnam est confronté à plusieurs défis démographiques. Le taux de fécondité est tombé à environ 1,93 enfant par femme, en dessous du seuil de renouvellement des générations fixé à 2,1 enfants. À cela s'ajoutent les disparités régionales en matière de natalité, le déséquilibre du ratio garçons-filles à la naissance et l'accélération du vieillissement de la population, qui rendent nécessaire une adaptation des politiques publiques.
Dans ce contexte, la Loi sur la population marque le passage d'une approche centrée sur la planification familiale à une stratégie globale de population et développement. Au lieu d'appliquer une politique unique à l'ensemble de la population, elle prévoit désormais des mesures adaptées aux besoins spécifiques de chaque groupe et à chaque étape de la vie.
Pour les jeunes familles, la loi crée des conditions plus favorables à la parentalité grâce aux politiques de soutien en matière de congé de maternité, de protection sociale et de logement. Ces dispositions ont été précisées par le Décret n°168/2026/NĐ-CP du gouvernement, entré en vigueur le 1er juillet 2026, qui établit le cadre juridique nécessaire à leur mise en œuvre uniforme sur l'ensemble du territoire.
La loi élargit également les politiques en faveur des femmes enceintes et des enfants, en renforçant les soins de santé reproductive ainsi que le dépistage prénatal et néonatal afin d'améliorer la qualité de la population dès les premières étapes de la vie. Pour les personnes âgées, elle prévoit des mesures renforçant les soins de santé, le développement de modèles de prise en charge communautaire et une participation accrue de la société aux services d'accompagnement, en réponse au vieillissement démographique.
Selon les experts, cette approche fondée sur les besoins spécifiques de chaque catégorie de population constitue l'une des principales innovations de la nouvelle loi. Au-delà de l'encouragement à avoir deux enfants, elle vise à lever les obstacles auxquels sont confrontées de nombreuses jeunes familles en matière de garde d'enfants, de sécurité sociale et de stabilité des conditions de vie.
Plus largement, la Loi sur la population traduit une évolution majeure de la politique démographique du Vietnam. En privilégiant des mesures adaptées aux différents groupes de population et aux diverses étapes de la vie, elle devrait contribuer à maintenir un taux de fécondité approprié, à améliorer la qualité de la population, à développer les ressources humaines et à jeter les bases d'un développement socio-économique durable. - VNA
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