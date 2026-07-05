Vietnam-Israël : les échanges commerciaux devraient dépasser 3,9 milliards de dollars cette année

Hanoi (VNA) -Les relations économiques et commerciales entre le Vietnam et Israël ont poursuivi leur dynamique de croissance au premier semestre 2026, portées par la forte progression des exportations vietnamiennes et l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange Vietnam-Israël (VIFTA) en novembre 2024.

Selon le Bureau commercial de l'ambassade du Vietnam en Israël, les échanges bilatéraux ont atteint environ 1,93 milliard de dollars au cours des six premiers mois de l'année, en hausse de 5,5 % par rapport à la même période de 2025. Les exportations vietnamiennes vers Israël se sont élevées à quelque 555 millions de dollars, soit une progression de 35,7 %, tandis que les importations en provenance d'Israël ont légèrement reculé de 0,8 %, à environ 1,13 milliard de dollars.

Cette évolution reflète une meilleure exploitation par les entreprises vietnamiennes des avantages tarifaires offerts par le VIFTA. En l'absence de perturbations majeures sur les marchés internationaux au second semestre, les échanges bilatéraux devraient dépasser 3,9 milliards de dollars en 2026, contre près de 3,65 milliards en 2025. Les exportations vietnamiennes vers Israël pourraient, pour la première fois, franchir le seuil d'un milliard de dollars.

Les produits halieutiques demeurent l'un des principaux moteurs des exportations vietnamiennes. Leur chiffre d'affaires a atteint près de 40 millions de dollars au premier semestre, en hausse de 30,7 % sur un an. Israël est désormais le premier importateur de thon vietnamien au Moyen-Orient. Après le recul observé en 2025, les exportations de ce produit connaissent une reprise soutenue. Au premier trimestre 2026, les ventes de thon vers Israël ont atteint près de 10 millions de dollars, soit une augmentation de 33 % par rapport à la même période de l'année précédente.

La coopération en matière d'investissement poursuit également son développement. À la fin du mois de juin 2026, Israël comptait 46 projets d'investissement au Vietnam, représentant un montant total enregistré d'environ 156 millions de dollars, y compris les augmentations de capital ainsi que les opérations récentes de prise de participation et d'acquisition d'actions.

Parallèlement, les investissements vietnamiens en Israël s'élèvent à environ 78,25 millions de dollars. L'opération la plus importante est celle de VinES, filiale du groupe Vingroup, qui a investi 40 millions de dollars pour acquérir 5 % du capital de StoreDot, entreprise technologique spécialisée dans le développement de batteries à recharge ultra-rapide.

Lors d'une récente rencontre entre l'ambassadeur du Vietnam en Israël, Nguyên Ky Son, et le ministre israélien de l'Économie et de l'Industrie, Nir Barkat, les deux parties sont convenues d'accélérer la mise en œuvre effective du VIFTA et d'organiser prochainement une réunion de la Commission intergouvernementale afin d'évaluer les progrès accomplis et d'élargir la coopération à de nouveaux secteurs.

La partie israélienne considère le Vietnam comme un marché à fort potentiel, fort de plus de 100 millions d'habitants et d'un rôle croissant dans les chaînes mondiales de production. Les deux pays ont identifié plusieurs secteurs appelés à devenir les nouveaux moteurs de leur partenariat économique, notamment l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les technologies agricoles, la santé et l'innovation.

Portées par les effets du VIFTA et par la dynamique actuelle des échanges, les relations commerciales et les investissements entre le Vietnam et Israël devraient continuer de se développer au cours des prochaines années, ouvrant la voie à un nouveau palier de coopération économique et à une intensification des échanges bilatéraux. -VNA

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