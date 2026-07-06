Économie

Lai Chau renforce sa position sur le marché du thé grâce à la montée en gamme et aux labels OCOP

Grâce au soin apporté par les agriculteurs et à la modernisation des méthodes de transformation, le thé constitue à la fois une richesse culturelle, un moyen de subsistance et un levier d’intégration sur les marchés mondiaux.

Les zones de théiculture continuent de s’étendre à Lai Chau, affirmant la position de cette plante comme culture clé de la province. Photo: baolaichau.vn
Les zones de théiculture continuent de s’étendre à Lai Chau, affirmant la position de cette plante comme culture clé de la province. Photo: baolaichau.vn

Lai Chau (VNA) – Les zones de théiculture continuent de s’étendre à Lai Chau, affirmant la position de cette plante comme culture clé de la province. De nombreuses entreprises de production et de transformation se développent fortement avec l’ambition de valoriser la marque du thé vietnamien.

Parmi les 21 produits locaux à base de thé certifiés dans le cadre du programme « À chaque commune, son produit » (One Commune, One Product – OCOP), 7 ont obtenu une certification 4 étoiles et 14 autres une certification 3 étoiles. Grâce au soin apporté par les agriculteurs et à la modernisation des méthodes de transformation, le thé constitue à la fois une richesse culturelle, un moyen de subsistance et un levier d’intégration sur les marchés mondiaux.

Le thé Shan tuyet Than Uyen, produit par la société par actions de thé Than Uyen, figure parmi les sept produits classés 4 étoiles. Il a été reconnu en 2022 et réévalué fin décembre 2025. Actuellement, l’entreprise gère plus de 700 hectares de matières premières, dont plus de 400 hectares conformes aux normes VietGAP. Elle dispose également d’une usine d’une capacité de 80 tonnes par jour, fonctionnant selon les standards de qualité ISO.

Chaque année, la société fournit au marché plus de 2 000 tonnes de thé sec, générant un chiffre d’affaires annuel moyen de plus de 100 milliards de dôngs. Cette activité permet d’assurer un emploi stable à plus de 200 salariés ainsi qu’à des milliers de travailleurs saisonniers.

Vu Hoang Manh, directeur exécutif de la société Than Uyen, a indiqué que le maintien et l'amélioration de la qualité des produits sont essentiels. Depuis 2010, la société applique un modèle associant l'État, les agriculteurs, les scientifiques et les entreprises, tout en utilisant des techniques agricoles sûres.

Les habitants reçoivent des formations pour comprendre la valeur d'une production responsable. Ces solutions permettent aux produits d'être distribués au niveau national et d'être exportés vers de grands marchés tels que la Chine, Taïwan, le Pakistan, l'Afghanistan, le Moyen-Orient et l'Asie de l'Ouest. Actuellement, plus de 10 hectares de thé biologique de l'entreprise sont certifiés et 79 autres hectares sont en cours d'évaluation.

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Le thé Shan tuyet Than Uyen, produit par la société par actions de thé Than Uyen, figure parmi les sept produits classés 4 étoiles. Photo: baolaichau.vn

À l'échelle provinciale, la superficie totale dédiée à la culture des théiers, s'élève à environ 10.912 hectares. Les sept produits phares certifiés 4 étoiles comprennent notamment les thés Dong Phuong My Nhan, O Long biologique, Sencha, Matcha, Kim Tuyen, O Long Hong Tra et Shan tuyet Than Uyen.

Après l'obtention de l'enregistrement de l'indication géographique en 2025, le thé de Lai Chau est entré dans une nouvelle phase de l’édification de sa marque. Cette protection officielle couvre trois catégories de produits : le thé vert, le thé O long et le thé Dong Phuong My Nhan, fabriqués principalement à partir des variétés Shan ancien et Kim Tuyen.

Duong Dinh Duc, directeur du Département provincial des Sciences et Technologies, a souligné que cette indication géographique certifie la qualité et l’origine du thé, façonnées par un environnement naturel spécifique et un contrôle rigoureux de la production.

Les caractéristiques du thé de Lai Chau se distinguent sur le marché : le thé vert offre un arôme naturel et une saveur douce, le thé O long présente des notes florales et sucrées, tandis que le thé Dong Phuong My Nhan dévoile des arômes de canne à sucre grillée et de miel.

Enfin, l’altitude des plantations, située entre 900 et 1 300 mètres, offre des conditions climatiques idéales qui, combinées à des techniques de récolte sélectives, garantissent la stabilité de la qualité de cette filière en plein essor.-VNA

#Lai Chau #thé
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