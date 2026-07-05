INN : Cà Mau renforce le contrôle des navires de pêche

Cà Mau (VNA) – Dans le cadre des efforts déployés par le Vietnam pour obtenir la levée du « carton jaune » imposé par la Commission européenne (CE) à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la province de Cà Mau met en œuvre une série de mesures visant à renforcer la gestion des activités de pêche, à mieux contrôler les navires de pêche et à préserver les ressources halieutiques. Les premiers résultats obtenus contribuent non seulement à répondre aux recommandations de la Commission européenne, mais aussi à jeter les bases d'un secteur halieutique moderne, responsable et durable.



Renforcement du contrôle des navires de pêche pour lever le « carton jaune »



Considérant la lutte contre la pêche INN comme une priorité, les autorités provinciales ont mobilisé l'ensemble du système politique afin de renforcer la gestion des activités de pêche, d'intensifier les contrôles en mer et dans les ports et d'appliquer strictement les sanctions prévues par la législation.



Selon le Comité populaire provincial, Cà Mau compte actuellement 5.156 navires de pêche enregistrés, représentant une puissance totale de plus de 801.000 kW. À ce jour, 100% des navires soumis à cette obligation sont équipés d'un système de surveillance des navires (VMS) et maintiennent une connexion permanente avec le système national de suivi des activités de pêche.



Les procédures d'immatriculation, d'inspection technique et de délivrance des licences de pêche sont également mises en œuvre conformément à la réglementation, tandis que la province accélère la transformation numérique du secteur grâce à la numérisation progressive des données relatives aux navires de pêche, facilitant ainsi leur gestion et leur surveillance.



Depuis le début de l'année, 100% des mouvements de navires dans les ports de pêche désignés ont été contrôlés. Plus de 13.500 escales ont été enregistrées conformément aux procédures en vigueur. Aucun navire de pêche de la province n'a été signalé pour des activités dans les eaux étrangères et aucun cas de perte de connexion du système VMS n'a donné lieu à une sanction.



Afin de satisfaire aux exigences européennes en matière de traçabilité, la province a également généralisé l'utilisation du système électronique de certification de l'origine des produits de la pêche (eCDT) ainsi que du journal électronique de pêche (eLogbook), améliorant ainsi le contrôle des captures et la traçabilité des produits halieutiques.



Préserver et reconstituer les ressources halieutiques



Parallèlement à la lutte contre la pêche INN, Cà Mau considère la protection et la reconstitution des ressources halieutiques comme une condition essentielle pour garantir des moyens de subsistance durables aux communautés côtières.



Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive n°17 du Comité permanent du Comité provincial du Parti sur la prévention de la pêche destructive, les autorités locales ont intensifié les campagnes de sensibilisation auprès des pêcheurs, tout en renforçant les inspections et les sanctions contre l'utilisation d'explosifs, de décharges électriques, de substances toxiques et d'engins de pêche interdits.



À ce jour, plus de 20.500 ménages ont signé un engagement à ne pas recourir à des méthodes de pêche destructrices. La province a également procédé au repeuplement des milieux naturels avec plus de 2,2 millions d'alevins et de juvéniles d'espèces aquatiques, contribuant à la restauration des écosystèmes et au renouvellement des ressources halieutiques.



Les autorités encouragent par ailleurs la participation du Front de la Patrie, des organisations sociopolitiques et des communautés locales à la protection des ressources halieutiques, tout en développant les modèles de cogestion et les mécanismes permettant aux citoyens de signaler les activités de pêche illégales.



Vers une pêche moderne et durable



Dans le cadre de sa stratégie de développement économique maritime, Cà Mau met en œuvre plusieurs programmes de restructuration du secteur halieutique pour la période 2026-2030, en cohérence avec la stratégie nationale de développement de la pêche à l'horizon 2045.



Les priorités portent notamment sur la reconversion des activités de pêche les plus préjudiciables à l'environnement vers des pratiques plus durables, l'accompagnement des pêcheurs dans leur reconversion professionnelle ainsi que le retrait progressif des navires de pêche peu performants ou ne répondant plus aux conditions d'exploitation.



La province poursuit également le développement de l'aquaculture marine et côtière, tout en renforçant les programmes d'évaluation des ressources halieutiques, de protection des écosystèmes marins et de lutte contre les espèces exotiques envahissantes.



Selon le Comité populaire provincial, la mise en œuvre simultanée de ces mesures – allant du renforcement du contrôle des navires de pêche à la protection des ressources halieutiques et à la restructuration du secteur – contribue à réduire la pression sur les ressources naturelles, à améliorer la gouvernance des pêches et à assurer des moyens de subsistance durables aux pêcheurs. Ces efforts devraient également permettre à Cà Mau de contribuer activement, avec l'ensemble du pays, à la levée du « carton jaune » de la Commission européenne et à la construction d'un secteur halieutique moderne, transparent et responsable.- VNA

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