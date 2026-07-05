Société

Transports publics : Hanoï introduit une nouvelle carte à puce pour les bénéficiaires de la gratuité

La capitale vietnamienne délivrera gratuitement une carte de transport électronique à puce aux usagers bénéficiant de la gratuité des autobus subventionnés, une nouvelle étape de la modernisation du système de billetterie et de la transformation numérique des transports publics.

Ces derniers temps, le nombre de véhicules électriques, notamment les autobus électriques, circulant dans la capitale est en hausse, contribuant à accélérer la transition vers des solutions de mobilité plus écologiques. Photo: VNA
Ces derniers temps, le nombre de véhicules électriques, notamment les autobus électriques, circulant dans la capitale est en hausse, contribuant à accélérer la transition vers des solutions de mobilité plus écologiques. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Centre de gestion et d'exploitation des transports de Hanoï a annoncé, le 5 juillet, le lancement d'une carte de transport électronique physique équipée d'une puce, destinée aux personnes bénéficiant de la gratuité des autobus publics subventionnés dans la capitale.

Selon le Centre, cette mesure vise à répondre aux besoins de déplacement de la population tout en diversifiant les solutions d'accès aux transports, notamment pour les personnes âgées. En complément de la carte dématérialisée disponible sur smartphone et de l'utilisation de la carte d'identité électronique, les usagers concernés pourront désormais disposer d'une carte physique à puce, délivrée gratuitement.

Les demandes pourront être effectuées en ligne à partir du 6 juillet via un portail dédié. Les candidats devront fournir une copie recto-verso de leur carte d'identité ainsi qu'une photographie d'identité. Une première série de cartes sera délivrée entre le 26 et le 31 juillet. Par la suite, le délai de traitement sera de cinq à dix jours ouvrables après réception d'un dossier complet.

Les bénéficiaires pourront retirer leur carte directement au siège du Centre, situé au 1, rue Kim Ma, dans le quartier de Giang Vo, ou opter pour une livraison à domicile par voie postale, les frais d'expédition restant à leur charge. Les anciennes cartes de gratuité sans puce resteront valables jusqu'au 31 décembre 2026 afin de faciliter la transition vers le nouveau système.

Le directeur du Centre de gestion et d'exploitation des transports de Hanoi, Thai Hô Phuong, a précisé que cette période transitoire permettra aux usagers de se familiariser progressivement avec les nouveaux supports de paiement, qu'il s'agisse des cartes virtuelles, des cartes d'identité électroniques ou des nouvelles cartes à puce.

Cette initiative intervient après la mise en service, le 25 juin dernier, du système de billetterie électronique multimodale couvrant l'ensemble du réseau de transports publics de Hanoi. Selon le Centre, cette plateforme marque une étape importante dans la modernisation de la gestion, de l'exploitation et du paiement des services de transport public, grâce à la numérisation complète des processus administratifs et opérationnels.

Pour la première fois, l'ensemble des entreprises de transport est connecté à une plateforme commune, le Centre de gestion FMC, qui centralise en temps réel les données d'exploitation, les horaires, les autorisations de circulation et les informations relatives aux services. Cette centralisation permet aux autorités de disposer d'une base de données fiable afin d'optimiser le réseau de transport public et d'adapter plus rapidement les politiques tarifaires en fonction des besoins.

Le nouveau système applique également automatiquement les mesures tarifaires décidées par les autorités municipales. Depuis le 1er juillet 2026, il calcule notamment les trajets effectués dans le périmètre du premier boulevard périphérique afin d'accorder automatiquement la gratuité prévue par une résolution du Conseil populaire de Hanoï jusqu'au 30 juin 2027.

La plateforme permet en outre de dématérialiser entièrement les procédures de validation des prestations entre le Centre et les entreprises de transport. Les opérations de contrôle, auparavant réalisées une fois par mois, sont désormais effectuées quotidiennement, améliorant la transparence des données et accélérant les opérations de règlement.

Pour les opérateurs, cette transformation marque une digitalisation intégrale de leurs activités. Les opérations de planification, d'émission des titres de transport, de gestion du personnel, de suivi des recettes et de contrôle interne sont désormais intégrées dans un système unique, contribuant à simplifier les procédures et à réduire les coûts d'exploitation.

Les usagers bénéficient également de nouveaux services numériques. Outre les cartes de transport, ils peuvent régler leurs déplacements à l'aide d'une carte bancaire, d'une carte virtuelle ou encore d'un code QR via un portefeuille électronique. Les personnes âgées de plus de 60 ans peuvent accéder directement aux autobus en présentant leur carte d'identité électronique, le système reconnaissant automatiquement leur statut.

L'ensemble des services liés aux titres de transport - inscription, achat, renouvellement ou prolongation - est désormais accessible en ligne via une application mobile ou un site internet. Pour les billets à l'unité, le tarif est calculé automatiquement en fonction de la distance parcourue. Après validation à la montée et à la descente du véhicule, le système ajuste le montant facturé et rembourse instantanément, le cas échéant, la différence correspondant au trajet réellement effectué. -VNA

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