Culture-Sports

Résolution n° 80-NQ/TW : La culture façonne le développement durable de la nation

La culture vietnamienne s’est toujours affirmée comme une source vivifiante, façonnant l’âme, l’intelligence et la résilience du peuple vietnamien. Des chants populaires et des fêtes traditionnelles empreintes d’un fort esprit communautaire aux patrimoines culturels matériels et immatériels reconnus et honorés par le monde, la culture constitue depuis longtemps le socle spirituel de la société vietnamienne.

Des artistes participent aux célébrations de la fête nationale (2 septembre) l'année dernière (Photo : VNA)
Des artistes participent aux célébrations de la fête nationale (2 septembre) l'année dernière (Photo : VNA)

Hanoi (VNA) - La Résolution n° 80-NQ/TW du Bureau politique met en avant le rôle central de la culture dans le développement du pays, l'amélioration de la qualité de vie de la population et la consolidation d'une identité nationale durable.

Elle a été promulguée à un moment charnière, alors que le Vietnam entre dans une nouvelle ère de développement vigoureux, tournée vers deux échéances historiques : le centenaire de la fondation du Parti (2030) et celui de la fondation du pays (2045).

Dans ce contexte, la Résolution constitue un jalon majeur, marquant une nouvelle avancée dans la réflexion du Parti sur la place et le rôle de la culture et de l'être humain dans la stratégie de développement national. C'est l'analyse du professeur associé et docteur Dinh Công Tuân, vice-recteur de l'Université de la Culture.

« La Résolution n° 80-NQ/TW du Bureau politique est un document stratégique qui ouvre une nouvelle vision pour le développement de la culture vietnamienne. Son principe directeur consiste à faire passer la culture d'une composante importante à un élément central de la stratégie de développement du pays, ainsi qu'à substituer à une approche sectorielle et fragmentée une approche systémique, interdisciplinaire, moderne et orientée vers des résultats concrets », a souligné Dinh Công Tuân.

Un rehaussement global du rôle de la culture

De nombreux experts estiment que la nouveauté la plus marquante et la plus profonde de la Résolution n° 80-NQ/TW, par rapport aux textes antérieurs, réside dans le rehaussement global du rôle de la culture. Celle-ci n’est pas seulement définie comme un objectif et une base spirituelle de la société, mais aussi comme un « régulateur » du développement rapide et durable du pays.

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Un numéro artistique est présenté par la Troupe d'art des marionnettes de Hai Phong à la maison communale de Truc Cat, quartier de Le Chan. Photo : VNA

La Résolution réaffirme la nécessité d’imprégner la culture dans tous les piliers de la vie sociale, de la politique et de l’économie à la défense, à la sécurité et aux affaires extérieures, afin d’en faire une force d’influence douce nationale. Elle met en avant une conception essentielle : investir dans la culture, c’est investir dans le développement durable, en plaçant la formation de la personnalité humaine au cœur de l’orientation des activités culturelles, éducatives et scientifiques, afin de construire un être humain pleinement développé sur les plans moral, intellectuel, physique et esthétique ; renforcer l’intelligence, parfaire la personnalité et promouvoir des valeurs de vérité, de bonté et de beauté.

Dans un contexte de transformation numérique et d’influence croissante des réseaux sociaux sur les modes de vie et les systèmes de valeurs, l’accent mis par la Résolution sur le rôle régulateur de la culture revêt une importance particulière : réguler entre croissance et progrès social, entre intégration et identité, entre marché et humanisme, entre technologie et éthique. Il s’agit d’une approche à la fois profonde et pragmatique, illustrant une vision à long terme du Parti.

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Le soir du 26 août 2025, au Centre des expositions du Vietnam (Dong Anh, Hanoï), le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a organisé, en collaboration avec les services concernés, le concert « Vietnam dans mon coeur », dans le cadre d’une série d’événements célébrant le 80e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre 1945 – 2 septembre 2025). Photo : VNA

Accompagner, orienter et insuffler une dynamique spirituelle à la population

L'une des décisions les plus humanistes et novatrices de la Résolution consiste à instituer le 24 novembre comme « Journée de la culture vietnamienne », un jour férié rémunéré.

Cette mesure vise non seulement à honorer les valeurs culturelles, mais aussi à offrir aux citoyens davantage de temps pour participer à des activités culturelles, se ressourcer et renforcer les liens communautaires. Parallèlement, l'accent est mis sur l'éducation morale, les modes de vie et la culture du comportement au sein de la famille, de l'école et de la société, afin de lutter contre l'érosion des valeurs et de bâtir une société civilisée, disciplinée, solidaire et responsable.

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Des hommes du village de Triêu Khuc, à Hanoi, exécutent la danse traditionnelle «Con di danh bông». Photo: VNA

Dès la promulgation de la Résolution, la Confédération générale du Travail du Vietnam en a assuré une large diffusion et organisé une consultation nationale auprès des travailleurs. Cette initiative a suscité un vif intérêt et recueilli un large soutien parmi les ouvriers, les fonctionnaires et les employés.

Sur plus de 85.000 personnes consultées, plus de 95 % se sont déclarées favorables à l'instauration du 24 novembre comme jour férié rémunéré. La très grande majorité des travailleurs soutient cette mesure.

De nombreux responsables syndicaux estiment qu'elle illustre la volonté de faire de la culture le socle spirituel de la société, tout en accordant une attention concrète au bien-être des travailleurs. Ce jour férié supplémentaire leur permettra de se reposer, de consacrer davantage de temps à leur famille et de participer à des activités culturelles, contribuant ainsi à améliorer leur qualité de vie et leur productivité.

Pour les entreprises comme pour les organisations syndicales, cette mesure constitue également un levier pour promouvoir un environnement de travail plus humain, stabiliser les relations professionnelles et renforcer l'engagement des salariés.

Selon plusieurs responsables syndicaux, cette journée offrira aussi une occasion privilégiée d'organiser des activités culturelles et sportives, de découvrir le patrimoine national et de promouvoir les valeurs familiales vietnamiennes.

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Spectacle musical lors de l'émission télévisée spéciale en direct, à Hô Chi Minh-Ville, le 2 juillet. Photo: VNA

Du point de vue des autorités culturelles, Nguyên Quôc Thanh, directeur du Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Cà Mau, a souligné que la devise « La politique trace la voie, la culture éclaire, la science structure, le peuple met en œuvre » véhicule un message fort : la culture occupe une place centrale en orientant et en façonnant le développement durable de la nation.

Il ne s’agit pas seulement d’une reconnaissance sur le plan des idées, mais également d’une orientation politique claire du Parti et de l’État en faveur du développement culturel dans la nouvelle période.

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La fleur de lotus, symbole de la beauté et de l'identité culturelle vietnamiennes, est recréée en 3D sur la façade du siège du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville lors de la soirée d'inauguration. Photo : VNA

En entrant dans une nouvelle ère de développement du pays, pour la province de Cà Mau, le secteur culturel définit comme ligne directrice un développement en profondeur, plaçant l’être humain au centre, faisant de l’identité le noyau et de l’efficacité concrète le critère d’évaluation, afin de construire un environnement culturel humaniste, sain et civilisé.

La culture ne doit pas seulement être préservée, mais doit devenir une ressource endogène, contribuant directement au développement socio-économique, au maintien de la stabilité politique et à l’amélioration de la qualité de vie de la population.

On peut dire que, dans cette nouvelle ère de développement, la culture ne se contente pas « d’éclairer la voie », mais doit également accompagner, orienter et insuffler une dynamique spirituelle permettant à la population de mobiliser ses ressources internes, contribuant ainsi à faire de Ca Mau une province au développement rapide, durable, riche en identité et en valeurs humaines.

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Exploiter le potentiel des industries culturelles

Le professeur associé et docteur Nguyên Thê Ky a souligné que le véritable « mot-clé » de la Résolution réside dans le développement des industries culturelles.

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Le professeur associé et docteur Nguyên Thê Ky. Photo: CTV/Vietnam+

La Résolution met l'accent sur le développement de ces industries en s'appuyant sur la culture nationale, considérée à la fois comme une ressource spirituelle et économique, capable de contribuer à la prospérité du pays, à l'enrichissement intellectuel de la société et à l'amélioration des conditions de vie de la population.

Elle fixe des objectifs ambitieux : les industries culturelles devront représenter 7 % du produit intérieur brut (PIB) d'ici 2030, puis 9 % d'ici 2045, afin de devenir l'un des piliers du développement durable.

Pour atteindre ces objectifs, la Résolution prévoit une série de mesures innovantes : perfectionnement du cadre juridique, élaboration d'indicateurs culturels nationaux, accélération de la transformation numérique, numérisation du patrimoine, recours à des technologies telles que l'intelligence artificielle, le Big Data et la blockchain, ainsi que mise en place de nouveaux modèles de gouvernance associant les secteurs public et privé. Elle encourage également le développement des partenariats public-privé et la création de fonds d'investissement culturels mixtes afin de mobiliser davantage de ressources.

Les secteurs prioritaires comprennent le cinéma, les arts du spectacle, le tourisme culturel, le design, la mode, l'artisanat traditionnel, les jeux vidéo et les contenus numériques, avec l'ambition de faire émerger des pôles et des groupes industriels culturels de niveau international.

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Les artistes du concert «Appelez-moi par le feu» se joindront au Y-Concert le 20 décembre. Photo : YeaH1

Le directeur du Théâtre national des marionnettes du Vietnam, Nguyên Tiên Dung, a souligné le lien étroit entre l'art et l'économie dans le développement des industries culturelles. Selon lui, l'art ne peut se limiter à sa seule dimension spirituelle : il doit également être largement diffusé, accessible au public et générer de la valeur économique. Lorsque les artistes peuvent vivre durablement de leur métier, les conditions sont réunies pour assurer un développement pérenne de la création artistique.

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Le directeur du Théâtre national des marionnettes du Vietnam, Nguyên Tiên Dung. Photo: baoquocte.vn

Selon de nombreux experts, la Résolution n° 80 ne constitue pas seulement un document politique ; elle s'apparente également à un véritable « manifeste » définissant la vision du développement culturel du Vietnam au 21ᵉ siècle.

Dans cette conception, l'être humain est à la fois le fondement, la ressource endogène essentielle, le moteur principal, le pilier et le régulateur d'un développement rapide et durable. Les valeurs culturelles doivent être harmonieusement intégrées à l'ensemble des domaines de la vie nationale — politique, économie, société, environnement, défense, sécurité et affaires extérieures — afin de devenir un véritable levier de la puissance douce du Vietnam dans la nouvelle ère.

Les experts estiment que, dans un contexte de mondialisation marqué par une concurrence croissante entre les modèles culturels et les systèmes de valeurs, la Résolution n° 80, grâce à ses orientations stratégiques, à ses objectifs clairement définis et à son ensemble cohérent de solutions, ouvre de nouvelles perspectives pour faire de la culture le socle spirituel de la nation, une force motrice du développement et un puissant vecteur d'influence. Elle traduit également l'ambition de bâtir un Vietnam non seulement prospère sur le plan économique, mais aussi riche sur le plan culturel, solidement ancré dans son identité et pleinement reconnu au sein de la communauté internationale.

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Le spectacle “Concert rock – Le cœur du Vietnam” : Amour de la Patrie sublimé par la musique. Photo : VNA

Un exemple concret : Carnaval de Ha Long 2026

Le Carnaval de Ha Long 2026, organisé le 30 avril dans la province de Quang Ninh, illustre la mise en œuvre concrète de la Résolution. Avec la participation de représentants de 54 communes et quartiers et des performances technologiques modernes, l’événement a attiré plus de 80.000 spectateurs.

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Le Carnaval de Ha Long 2026 s'est tenu jeudi soir 30 avril. Photo: VNA

Il témoigne de la volonté de faire du patrimoine une ressource dynamique pour développer les industries culturelles et stimuler l’économie.

La participation active de la population locale, des mineurs aux pêcheurs, démontre que « le peuple est le sujet créateur de la culture ».

La vice-directrice du Service de la culture et des sports de la province de Quang Ninh, Nguyên Thi Thanh Thuy, a souligné que le Carnaval de Ha Long 2026 n’est pas seulement un événement festif, mais également un produit culturel et touristique de la province. Il s’agit d’une démarche concrète visant à mettre en œuvre les orientations du pouvoir central en matière de développement culturel, en accordant une attention particulière à l’articulation étroite entre la préservation et la valorisation du patrimoine et le développement des industries culturelles, de l’économie nocturne et des services touristiques dans une optique de durabilité.

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Un numéro artistique lors de la cérémonie du Carnaval Ha Long 2025. Photo : VNA

La participation directe de la communauté, des mineurs aux pêcheurs jouant le rôle de figurants, constitue la preuve la plus vivante de l’esprit selon lequel « le peuple est le sujet créateur de la culture ».

Le succès du Carnaval de Ha Long 2026 confirme une fois de plus la pertinence de l’orientation adoptée par Quang Ninh, qui consiste à faire de la culture le socle et le moteur du développement économique.

Il apparaît ainsi que la Résolution n° 80-NQ/TW ne constitue pas seulement une orientation pour le secteur culturel, mais aussi une affirmation forte : le développement durable doit commencer par la culture, et la revitalisation de la culture équivaut à renforcer la puissance de la nation. -VNA

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