Un magazine français propose un itinéraire captivant pour explorer le Vietnam

Hanoï (VNA) - Dans son édition de début juillet, le magazine français Paris Match a consacré un vaste article présentant le Vietnam comme une destination réunissant des expériences uniques. En un seul périple, les visiteurs peuvent découvrir la beauté de la mer, le patrimoine historique, les régions montagneuses et la vie locale.

De Da Nang à Ninh Binh, le texte dépeint un pays aux paysages variés, riche en identité culturelle et de plus en plus attractif sur la carte du tourisme international.

Le voyage débute à Da Nang, une ville côtière autrefois associée à des bases militaires américaines pendant la guerre. Selon Paris Match, elle s'est transformée en un pôle touristique majeur du Centre, avec de nombreux complexes hôteliers le long de ses plages.

La péninsule de Son Tra, ancien site de radars militaires, se distingue désormais par ses superbes paysages forestiers et maritimes.L'itinéraire se poursuit à Hoi An, reconnue comme patrimoine culturel mondial par l'UNESCO. La ville conserve presque intactes ses maisons anciennes, le pont-pagode et ses salles d'assemblée, témoins d'un ancien port de commerce international florissant.

Le magazine met également en lumière le musée « Precious Heritage » du photographe français Réhahn. Après plus de 15 ans de voyages à travers le pays, il a immortalisé les visages et les tenues traditionnelles des 54 ethnies du Vietnam, reflétant la diversité culturelle ainsi que la dignité du peuple vietnamien.

La destination suivante est la baie d'Ha Long. La revue la considère comme l'un des paysages les plus célèbres au monde grâce à ses milliers d'îles calcaires et ses grottes grandioses. Cependant, l'article note que l'afflux croissant de visiteurs entraîne parfois une surcharge touristique, obligeant les autorités locales à réguler le trafic pour préserver ce patrimoine exceptionnel.

Plus au nord, l'auteur présente Yen Tu comme un espace culturel et spirituel singulier, offrant une atmosphère de sérénité au cœur des montagnes. Les infrastructures d'hébergement, inspirées de l'architecture traditionnelle, s'harmonisent avec la nature et favorisent des expériences axées sur la méditation et le bien-être.

Non loin de là, Ninh Binh, souvent surnommée la « baie d'Ha Long terrestre », offre un panorama spectaculaire avec ses massifs karstiques, ses rizières et ses rivières sinueuses. Au complexe paysager de Trang An, les touristes peuvent naviguer paisiblement en barque à travers les grottes pour admirer cette beauté naturelle.

En conclusion, Paris Match souligne que l'attrait du Vietnam ne réside pas uniquement dans la splendeur de ses paysages, mais surtout dans sa profondeur culturelle et l’hospitalité de ses habitants, garantissant aux voyageurs internationaux une découverte authentique. -VNA