Économie

Le reclassement du Vietnam parmi les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure reflète le dynamisme de son économie

Le passage du Vietnam dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire supérieur, selon les critères de la Banque mondiale, illustre les progrès remarquables accomplis par le pays au cours des dernières années. Cette nouvelle étape ouvre toutefois une phase de réformes plus ambitieuses afin de consolider une croissance durable et d’améliorer durablement le niveau de vie de la population.

Les exportations constituent l'un des principaux moteurs de la croissance économique du Vietnam. Photo: VNA
Les exportations constituent l'un des principaux moteurs de la croissance économique du Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le reclassement du Vietnam parmi les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure par la Banque mondiale (BM), après un revenu national brut (RNB) par habitant de 4 970 dollars en 2025, reflète les progrès de son économie. Cette évolution pose toutefois de nouvelles exigences pour le modèle de croissance du Vietnam dans cette nouvelle phase de développement.

Ces cinq dernières années (2021-2025), le RNB du Vietnam a progressé en moyenne de 10 % par an, illustrant le dynamisme de l'économie nationale. Selon la BM, cette performance repose principalement sur deux piliers: la forte reprise des exportations, en hausse de plus de 15 % sur la période 2024-2025, et le maintien d'un rythme soutenu de croissance du produit intérieur brut (PIB), qui a atteint respectivement 7 % puis 8 % au cours des deux dernières années.

Pour le Dr Le Duy Binh, directeur général d’Economica Vietnam, cette évolution représente à la fois une reconnaissance des résultats obtenus et un appel à poursuivre des réformes ambitieuses afin de préparer la prochaine étape du développement économique.

L’économiste souligne que la classification de la BM repose sur le RNB et non sur le seul produit intérieur brut. Le PIB mesure la valeur des biens et services produits sur le territoire national, tandis que le RNB prend en compte l'ensemble des revenus générés par les citoyens et les entreprises du pays, qu'ils soient perçus au Vietnam ou à l'étranger. Cette approche permet d’évaluer plus précisément la richesse effectivement créée et détenue par le pays.

Cela signifie que le franchissement du seuil de 4 636 dollars de RNB par habitant confirme que le Vietnam n'est plus seulement un atelier manufacturier, affichant un PIB de 514,7 milliards de dollars, mais qu'il commence à accroître la part de valeur qu'il capte au sein des chaînes de valeur mondiales.

Selon cet expert, cette nouvelle classification est l’aboutissement de près de deux décennies d’efforts continus. Depuis son entrée dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure en 2009, le Vietnam a poursuivi une stratégie de développement soutenue qui lui permet aujourd’hui d’accéder à un niveau supérieur.

Les spécialistes soulignent toutefois que cette reconnaissance ne constitue pas une finalité. Elle représente plutôt une étape vers un objectif plus ambitieux. La prochaine étape du développement verra également le Vietnam confronté à des défis plus complexes, qui exigeront une évolution profonde de sa gouvernance afin d'éviter le risque de tomber dans le "piège du revenu intermédiaire".

Le pays devra également répondre à de nouveaux défis liés au vieillissement de la population, aux besoins croissants en matière de protection sociale, à la réduction des inégalités ainsi qu’à une demande accrue en énergie et en ressources naturelles. Dans ce contexte, les experts estiment qu’une croissance plus verte, une utilisation plus efficace des ressources et une réduction des émissions de carbone constituent des conditions indispensables pour assurer un développement durable conforme aux standards internationaux.

Nguyen Thi Mai Hanh, cheffe du Département des comptes nationaux à l'Office national des statistiques, rappelle que cette nouvelle classification correspond avant tout à une évolution des critères économiques retenus par la BM. Elle ne signifie pas que le Vietnam ait déjà rejoint le groupe des pays développés, ni que l'écart de revenu avec les économies les plus avancées ait été comblé.

Selon elle, cette progression dans le classement doit impérativement s'accompagner d'une amélioration tangible du niveau de vie de la population. Les dernières données statistiques montrent que les revenus des ménages évoluent globalement de manière positive. Au premier semestre 2026, plus de 96 % des ménages interrogés ont déclaré que leurs revenus étaient stables ou en hausse par rapport à la même période de l'année précédente, tandis qu'environ un tiers d'entre eux ont constaté une augmentation de leurs revenus.

Au-delà des performances économiques, cette nouvelle position renforce également le poids du Vietnam sur la scène internationale. Avec une économie de plus grande envergure, le pays dispose d'une capacité de négociation accrue dans les discussions économiques et commerciales internationales. Les experts estiment que cette évolution permettra au Vietnam de jouer un rôle plus actif dans les négociations des accords de libre-échange de nouvelle génération, tout en consolidant son attractivité auprès des investisseurs et sa place dans les chaînes de valeur mondiales.-VNA

#CPTPP #NQ 59 #revenu intermédiaire de la tranche supérieure #Vietnam #économie
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