Le Vietnam mise sur les exportations pour soutenir une nouvelle dynamique de croissance

Hanoï (VNA) - Les exportations vietnamiennes ont poursuivi leur progression de plus de 20 % au premier semestre, portant les échanges commerciaux du pays à près de 550 milliards de dollars. Dans le même temps, la balance commerciale a basculé vers un déficit de plus de 16,65 milliards de dollars, mettant fin à plusieurs années consécutives d'excédent. Cette évolution reflète la forte hausse des importations destinées à soutenir l'expansion de la production, tout en soulignant la nécessité de renforcer les capacités industrielles nationales, de développer les industries de soutien et d'accroître la valeur ajoutée de la production intérieure.



Selon l'Office national des statistiques, relevant du ministère des Finances, les échanges commerciaux du Vietnam ont progressé de plus de 27 % au premier semestre par rapport à la même période de 2025, les exportations continuant de soutenir la croissance économique.



Cette performance est intervenue dans un environnement international complexe, marqué par les tensions géopolitiques, la montée du protectionnisme, le renforcement des barrières commerciales et des exigences accrues en matière de développement durable, de réduction des émissions de carbone et de traçabilité des produits. Malgré ces contraintes, plusieurs secteurs clés, notamment l’électronique, les ordinateurs, les machines et équipements, le textile-habillement, le bois et les produits agricoles, ont maintenu une croissance soutenue grâce à la reprise de la demande sur les principaux marchés internationaux.



Nguyen Anh Son, chef de l’Agence du commerce extérieur au ministère de l’Industrie et du Commerce, a estimé que cette progression dépassait largement les objectifs fixés en début d’année et témoignait de la résilience ainsi que de la capacité d’adaptation croissante de l’économie vietnamienne face aux mutations du commerce mondial.



Selon lui, le retour d’un déficit commercial doit être analysé avec prudence. L’essentiel des importations concerne des machines, des équipements, des matières premières et des composants destinés à la production industrielle, et non des biens de consommation. Cette tendance traduit les investissements réalisés par les entreprises afin d’accroître leurs capacités de production et de préparer l’exécution des commandes attendues au second semestre.



Le ministère de l’Industrie et du Commerce indique ainsi que près de 88 % des importations sont constituées d’intrants nécessaires à la production. Parallèlement, la poursuite des investissements de grands groupes internationaux tels que Samsung, LG, Foxconn, Lenovo et BYD, qui accroît les importations de lignes de production, d'équipements, de composants et de matières premières, confirme l'importance du Vietnam dans la réorganisation des chaînes d'approvisionnement régionales et mondiales. Toutefois, la progression plus rapide des importations d'intrants que des exportations met en évidence la dépendance persistante du pays à l'égard des composants, des matériaux et des technologies importés.



Afin de préserver cette dynamique dans un contexte commercial toujours plus exigeant, les autorités entendent renforcer les capacités internes de la production. Les priorités portent sur le développement des industries de soutien, la sécurisation des approvisionnements nationaux en matières premières, l’augmentation de la valeur ajoutée des produits vietnamiens et une meilleure exploitation des accords de libre-échange grâce au respect des règles d’origine.



Le ministère de l'Industrie et du Commerce poursuivra également ses actions de promotion commerciale, l'ouverture de nouveaux marchés et l'accompagnement des entreprises face aux nouvelles exigences environnementales, de traçabilité et de propriété intellectuelle, ainsi qu'à l'émergence de nouvelles barrières commerciales.



Pour le second semestre, Nguyen Anh Son s'attend à une amélioration progressive de l'environnement commercial international, portée par le recul des coûts logistiques, la stabilisation de l'approvisionnement en matières premières et une intégration accrue des entreprises vietnamiennes dans les chaînes de valeur mondiales. Le Vietnam vise ainsi une croissance des exportations supérieure à 15 %, un déficit commercial maintenu à un niveau soutenable et un volume total des échanges dépassant 1 000 milliards de dollars en 2026. -VNA