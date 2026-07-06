Politique

To Lam appelle à moderniser la force technique et professionnelle de la Police populaire

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a effectué, dans la matinée du 6 juillet, une visite de travail au Centre technique et professionnel du ministère de la Sécurité publique.

Le secrétaire général et président To Lam passe en revue la garde d'honneur de la Sécurité publique. Photo : VNA
Le secrétaire général et président To Lam passe en revue la garde d'honneur de la Sécurité publique. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – À l'occasion du 80e anniversaire de la Journée traditionnelle de la Force de sécurité populaire (12 juillet 1946 - 12 juillet 2026) et du 72e anniversaire de la Force technique et professionnelle (1er juillet 1954 - 1er juillet 2026), le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a effectué, dans la matinée du 6 juillet, une visite de travail au Centre technique et professionnel du ministère de la Sécurité publique.

Lors de l'événement, le général de division Tran Viet Kieu, directeur du Département technique et professionnel, a présenté un rapport sur la situation opérationnelle et les activités de cette unité.

S’exprimant lors de la séance de travail, le secrétaire général et président To Lam a souligné que l'histoire de la lutte pour la défense de la sécurité nationale et le maintien de l'ordre social avait démontré le rôle stratégique du travail technique et professionnel. Ces dernières années, ce secteur a franchi des étapes décisives vers la modernisation et l'innovation, contribuant non seulement au règlement efficace d'affaires criminelles complexes, mais aussi à la protection proactive de la souveraineté nationale, de la cybersécurité et de l'intégrité territoriale grâce à des moyens techniques de pointe, tout en accompagnant le développement socio-économique du pays.

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, To Lam a félicité les performances remarquables accomplies par la force technique et professionnelle tout au long de ses 72 années de construction et de combat.

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Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a effectué, dans la matinée du 6 juillet, une visite de travail au Centre technique et professionnel du ministère de la Sécurité publique. Photo : VNA



Évoquant un contexte mondial et régional en mutation rapide, marqué par des défis et des risques croissants, le secrétaire général et président de la République a appelé à mobiliser davantage de ressources et à intensifier les investissements afin d'accélérer la modernisation de ce secteur, en lui garantissant une capacité de prévention et d'intervention proactive en toutes circonstances. Il a souligné que le travail technique et professionnel devait jouer un rôle déterminant dans la détection, l'interception et la neutralisation des activités des forces hostiles et des organisations criminelles. Il a également plaidé pour une application renforcée de l'intelligence artificielle et de l'exploitation des mégadonnées afin d'améliorer l'efficacité de la prévention et de la lutte contre la criminalité et les menaces à la sécurité.

En plus, il a exigé que cette force devienne un rempart d'acier et le noyau intellectuel de la police, protégeant les percées scientifiques et l'innovation dans le cadre de la transformation numérique nationale. Il est impératif d’étendre les activités techniques vers de nouveaux espaces pour éliminer précocement les menaces et renforcer la résilience nationale. Par ailleurs, To Lam a mis l'accent sur l'édification d'une force technique et professionnelle d'une loyauté absolue, dotée d'une discipline exemplaire, proche de la population et composée d'experts de haut niveau dans les domaines scientifiques et technologiques. Il a souligné que, dans cette nouvelle phase de développement, l'autonomie stratégique, technologique et humaine constituait un impératif, tout en rappelant que le facteur humain demeurait l'élément décisif. À cette fin, il a appelé à former des cadres maîtrisant le droit, les compétences professionnelles, les hautes technologies et les langues étrangères, tout en accordant une attention particulière aux politiques sociales qui leur sont destinées.


Affirmant que les missions futures seront particulièrement exigeantes, To Lam s'est déclaré convaincu que, forte de sa tradition glorieuse et de son esprit d'audace créatrice, l'ensemble de la Police populaire, et la force technique et professionnelle en particulier, accomplira avec excellence toutes les missions confiées par le Parti, l'État et le peuple.- VNA

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#Nghị quyết 57 #NQ 57 #ministère de la Sécurité publique #sécurité nationale #intégrité territoriale
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