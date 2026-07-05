Politique

Le Laos et le Vietnam renforcent leur coopération en matière de défense frontalière

Le Journal de l’Armée populaire lao a publié un article affirmant que la grande amitié, la solidarité particulière, la coopération globale et la cohésion stratégique entre le Laos et le Vietnam constituent des atouts inestimables, fondés par les présidents Hô Chi Minh, Kaysone Phomvihane et Souphanouvong.

L'article publié sur la page Facebook officielle du journal de l'Armée populaire lao. Photo : VNA
L'article publié sur la page Facebook officielle du journal de l'Armée populaire lao. Photo : VNA

Vientiane, 5 juillet (VNA) - Le Journal de l’Armée populaire lao a publié un article affirmant que la grande amitié, la solidarité particulière, la coopération globale et la cohésion stratégique entre le Laos et le Vietnam constituent des atouts inestimables, fondés par les présidents Hô Chi Minh, Kaysone Phomvihane et Souphanouvong.

Forgée dans les sacrifices des combattants révolutionnaires et nourrie par les générations successives de dirigeants et de peuples des deux pays, cette relation privilégiée n’a cessé de se renforcer et de se pérenniser, la coopération en matière de défense et de sécurité demeurant l’un de ses piliers essentiels, souligne l’article.

Le 3e échange d'amitié sur la défense frontalière Vietnam-Laos au niveau ministériel se tiendra les 9 et 10 juillet au poste frontière auxiliaire de Nam On-Thanh Thuy, situé entre la province de Nghe An au Vietnam et la province de Bolikhamxay au Laos. Cet événement revêt une grande importance non seulement pour les forces armées des deux pays, mais aussi comme témoignage d'une profonde confiance politique et stratégique, reflétant l'engagement commun du Vietnam et du Laos à bâtir une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement durable.

Selon l’article, sur le plan politique, cet échange réaffirme l’engagement des deux Parties, des deux États et des deux armées à préserver, renforcer et approfondir la relation spéciale entre le Laos et le Vietnam. Les rencontres entre responsables militaires, le partage d’expériences et la coordination en matière de défense et de gestion frontalière contribueront à renforcer la sécurité, à faire face aux défis non traditionnels et à protéger les intérêts communs des deux pays.

Cet événement offrira également aux deux armées l'occasion d'intensifier leur coopération en matière de formation du personnel, de développement des ressources humaines, d'échanges techniques, ainsi que leurs efforts conjoints de lutte contre la criminalité transnationale, le trafic de stupéfiants, la traite des êtres humains et la contrebande, contribuant ainsi au maintien de la sécurité et de l'ordre public dans les zones frontalières et créant des conditions favorables au développement.

Sur le plan économique, la stabilité sécuritaire constitue un socle essentiel du développement. Une région frontalière pacifique crée des conditions favorables à la croissance du commerce, des investissements, des transports et du tourisme. Les postes frontières internationaux et auxiliaires le long de la frontière commune jouent un rôle clé dans les échanges entre les deux pays et renforcent la perception de stabilité et de fiabilité du Laos et du Vietnam auprès des investisseurs.

Sur le plan de la coopération socioculturelle, l'Échange d'amitié en matière de défense frontalière Vietnam-Laos offre une plateforme de rencontre, d'échange et de découverte des traditions culturelles respectives aux officiers, aux soldats et aux populations riveraines. Spectacles culturels, activités sportives et échanges communautaires renforceront la compréhension mutuelle, consolideront la confiance et approfondiront l'amitié de longue date entre les peuples des deux pays.

Cet événement permet également aux deux parties de partager leurs expériences en matière de construction d’une armée régulière, d’élite, moderne et disciplinée, capable de remplir toutes ses missions, tout en préservant et en promouvant la solidarité particulière qui unit le Vietnam et le Laos.

Enfin, il envoie un message fort à la région et à la communauté internationale : le Laos et le Vietnam restent fermement attachés à une politique de paix, de coopération et de bon voisinage, privilégiant le dialogue et la résolution des différends sur la base du respect de l’indépendance, de la souveraineté et des intérêts légitimes de chacun.- VNA

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#Vietnam #Laos #défense frontalière
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