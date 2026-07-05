Politique

La vice-PM Pham Thi Thanh Tra inspecte les préparatifs du lancement des opérations de recherche des restes des martyrs

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a inspecté, le 5 juillet, les préparatifs de la cérémonie marquant le lancement des opérations de recherche et de rapatriement des restes des martyrs, prévue le 6 juillet au parc culturel Lê Thi Riêng, à Hô Chi Minh-Ville.

Le général de division Trần Chí Tâm rend compte à la vice-Première ministre Phạm Thị Thanh Trà des préparatifs de la cérémonie de lancement des opérations de recherche et de rapatriement des restes des martyrs au parc Lê Thi Riêng. Photo : VNA
Le général de division Trần Chí Tâm rend compte à la vice-Première ministre Phạm Thị Thanh Trà des préparatifs de la cérémonie de lancement des opérations de recherche et de rapatriement des restes des martyrs au parc Lê Thi Riêng. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La secrétaire du Comité central du Parti et vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra, également présidente du Comité directeur national chargé de la recherche, du rapatriement et de l'identification des restes des martyrs, a inspecté le 5 juillet les préparatifs de la cérémonie de lancement des opérations de recherche et de rapatriement des restes des martyrs, qui se tiendra le 6 juillet au parc culturel Lê Thi Riêng, dans le quartier de Hoa Hung, à Hô Chi Minh-Ville.

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La vice-Première ministre Phạm Thị Thanh Trà examine les préparatifs de la cérémonie de lancement des opérations de recherche et de rapatriement des restes des martyrs au parc Lê Thi Riêng. Photo : VNA

Après avoir passé en revue le scénario de la cérémonie ainsi que l'ensemble des préparatifs, la vice-Première ministre a souligné l'importance particulière de cet événement, qui témoigne de la tradition vietnamienne de reconnaissance envers ceux qui se sont sacrifiés pour la Patrie, tout en réaffirmant l'engagement du Parti et de l'État envers les héros tombés au combat et leurs familles.

Elle a demandé au Commandement de la 7e Région militaire, au Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville ainsi qu'aux comités directeurs compétents de finaliser avec le plus grand soin tous les aspects de l'organisation afin de garantir une cérémonie solennelle, sûre et digne.

La vice-Première ministre a également demandé que soient invités l'ensemble des témoins historiques ainsi que les représentants des forces ayant participé aux opérations de recherche, de rapatriement et d'identification des restes des martyrs. Elle a en outre insisté sur la préparation minutieuse des espaces destinés aux cérémonies d'offrandes d'encens et de recueillement, dans le respect des traditions culturelles vietnamiennes.

Concernant les opérations qui suivront la cérémonie, Pham Thi Thanh Tra a demandé aux autorités de la 7e Région militaire et de Hô Chi Minh-Ville d'établir un plan détaillé couvrant toutes les étapes, de l'exhumation et du rapatriement des restes au prélèvement d'échantillons destinés à leur identification, en passant par la conservation des effets personnels et des restes, jusqu'à l'organisation des cérémonies d'hommage et des funérailles avant leur transfert vers les cimetières des martyrs.

Elle a insisté sur la nécessité de mobiliser les équipes les plus qualifiées afin que ces opérations soient menées avec rigueur, prudence et précision, tout en assurant un suivi régulier de leur avancement auprès du Comité directeur national.

Soulignant l'importance de l'identification des martyrs, la vice-Première ministre a appelé à renforcer la coopération avec les organismes spécialisés afin d'exploiter les informations issues des restes et des objets personnels retrouvés, d'élargir les recherches sur l'identité des martyrs et d'accélérer les prélèvements d'ADN auprès de leurs proches en coordination avec les autorités locales.

Elle a enfin demandé aux organismes concernés de renforcer la communication sur les résultats des opérations de recherche et de rapatriement menées au parc culturel Lê Thi Riêng, afin de mettre en valeur les efforts du Parti, de l'État et de l'Armée populaire du Vietnam pour honorer la mémoire des héros tombés pour l'indépendance, la libération nationale et la réunification du pays.- VNA

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