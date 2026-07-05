Politique

Une flottille de la marine chinoise en visite de courtoisie à Hô Chi Minh-Ville

La 83e flotte de la Marine de l’Armée populaire de libération (APL) chinoise est arrivée le 5 juillet à Hô Chi Minh-Ville pour une visite de courtoisie de cinq jours, visant à renforcer la coopération en matière de défense.

Les officiers et les soldats de l'Armée populaire du Vietnam accueillent le groupe de commandement de l'escadre du navire 83. Photo : VNA
Les officiers et les soldats de l'Armée populaire du Vietnam accueillent le groupe de commandement de l'escadre du navire 83. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville, 5 juillet (VNA) – La 83e flotte de la Marine de l’Armée populaire de libération (APL) chinoise est arrivée le 5 juillet à Hô Chi Minh-Ville pour une visite de courtoisie de cinq jours, visant à renforcer la coopération en matière de défense et la compréhension mutuelle entre les forces navales vietnamiennes et chinoises.

La flottille comprend le navire-école Qi Jiguang (numéro de coque 83) et le bâtiment de débarquement amphibie Kunlun Shan (numéro de coque 998). Le Qi Jiguang, navire amiral de la formation, a accosté le matin du 5 juillet au port du Lotus. Il est placé sous le commandement des colonels Liu Zhanfeng et Xu Jianguo. Pour des raisons techniques, le Kunlun Shan est resté au mouillage n°0, au large de Vung Tau.

Une cérémonie d'accueil s'est déroulée en présence du colonel Pham Tien Dung, chef d'état-major adjoint de la 2e région navale, de représentants du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, du commandement de la 3e région des garde-côtes, du département des relations extérieures du ministère de la Défense nationale, des agences militaires concernées, ainsi que de représentants de l'ambassade de Chine au Vietnam et du consulat général de Chine à Hô Chi Minh-Ville.

Durant leur séjour, les commandants de la flotte déposeront des gerbes de fleurs au mausolée du président Hô Chi Minh et effectueront des visites de courtoisie auprès des autorités de Hô Chi Minh-Ville, du commandement de la 7e région militaire et du commandement de la 2e région navale.

Les officiers et marins chinois participeront également à des échanges sportifs amicaux avec le personnel de la 125e brigade de la 2e région navale vietnamienne, ainsi qu’à des visites de sites historiques et culturels à Hô Chi Minh-Ville.

Selon les organisateurs, cette visite vise à concrétiser la vision commune des hauts dirigeants des deux partis, des deux États et des deux armées en matière de coopération de défense. Elle devrait contribuer à renforcer la confiance et la compréhension mutuelles entre les deux marines, tout en approfondissant le partenariat de coopération stratégique global entre le Vietnam et la Chine.- VNA

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#flottille de la marine chinoise #Hô Chi Minh-Ville
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