Santé

Hô Chi Minh-Ville accélère le développement de son réseau hospitalier périphérique pour désengorger le centre-ville

Afin de devenir un centre médical spécialisé de rang régional, la mégapole du Sud concentre d’importantes ressources sur l’achèvement de son réseau d’hôpitaux périphériques, considéré comme une réponse stratégique à la saturation des grands établissements du centre-ville.

L’hôpital général régional de Thu Duc, d’une capacité de 1 000 lits, a été inauguré et est opérationnel depuis avril 2025. Photo : VNA
L’hôpital général régional de Thu Duc, d’une capacité de 1 000 lits, a été inauguré et est opérationnel depuis avril 2025. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Dans l’optique de développer un réseau médical cohérent et intégré, Hô Chi Minh-Ville met en œuvre une politique volontariste d’investissement public en faveur des zones périphériques. Cette stratégie repose sur l’augmentation du nombre de lits d’hôpital, l’acquisition d’équipements modernes et le déploiement de techniques spécialisées, telles que la chirurgie robotique et la chirurgie laparoscopique. Ces mesures visent à désengorger les établissements du centre-ville tout en offrant un accès de proximité à des soins de haute technologie à des millions d’habitants. C’est ce qu’ont déclaré les dirigeants du Comité municipal du Parti lors d’une séance de travail avec le Service municipal de la Santé, le 4 juillet, consacrée au développement des hôpitaux dits « passerelles ».

Afin de devenir un centre médical spécialisé de rang régional, la mégapole du Sud concentre d’importantes ressources sur l’achèvement de son réseau d’hôpitaux périphériques, considéré comme une réponse stratégique à la saturation des grands établissements du centre-ville. En 2025, la ville a achevé la modernisation de trois hôpitaux régionaux majeurs : les hôpitaux généraux de Thu Duc, Hoc Mon et Cu Chi. Désormais pleinement opérationnels, ces établissements disposent d’infrastructures modernes, d’une capacité de 1 000 lits chacun et d’équipements répondant aux normes internationales, créant ainsi de nouveaux pôles de soins à l’échelle de la métropole.

Grâce aux transferts techniques depuis les hôpitaux de dernier recours, ces centres affichent des résultats concrets. L’hôpital de Thu Duc accueille quotidiennement plus de 3 500 consultations et a scellé des partenariats avec des institutions de renom, telles que l'hôpital Binh Dan ou l'Institut du Cœur, pour maîtriser la chirurgie cardiovasculaire et urologique. Parallèlement, l’hôpital de Cu Chi a réussi à réduire le taux de transfert vers le centre-ville en traitant avec succès des cas complexes grâce au soutien de huit établissements de niveau supérieur. Ces hôpitaux passerelles maîtrisent désormais des spécialités comme la neurochirurgie et les interventions cardiovasculaires, absorbant près de 50 % des patients venant des provinces voisines du Sud-Est.

Nguyen Phuoc Loc, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, a souligné que les investissements récents avaient permis d’équiper ces hôpitaux de 18 à 22 blocs opératoires modernes, comparables à ceux des établissements de pointe. Les hôpitaux de Thu Duc et de Hoc Mon seront prochainement dotés de systèmes de chirurgie robotique, tandis que la formation des équipes médicales sera assurée par les experts de l’hôpital Binh Dan. L’objectif est de hisser ces trois établissements au rang d’hôpitaux de classe I, portant ainsi à 25 le nombre total de centres d’excellence de la ville. Malgré ces avancées, la pression démographique demeure un défi majeur. Les projections à l’horizon 2030 font apparaître un besoin croissant de lits d’hôpital à Cu Chi, Hoc Mon et Thu Duc afin de répondre à la hausse de la demande de soins. Pour consolider ce réseau hospitalier multipolaire, la ville prévoit de mettre en place des régimes préférentiels pour les personnels médicaux effectuant des rotations dans ces établissements et de construire des logements de fonction. Hô Chi Minh-Ville sollicitera également l’Assurance sociale du Vietnam afin de lever les obstacles au remboursement des prestations réalisées dans le cadre des missions de soutien technique.

Enfin, le renforcement du modèle « institut-école », en partenariat avec les principales universités de médecine, permettra de garantir la formation d’une main-d’œuvre médicale hautement qualifiée. Comme l’a rappelé Nguyen Phuoc Loc, l’objectif ultime demeure de répondre au mieux aux besoins de santé de la population, conformément aux orientations de l’État, qui placent le bien-être des citoyens au cœur de sa stratégie de développement. -VNA

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