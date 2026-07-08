Culture-Sports

Numériser le patrimoine pour créer de nouvelles valeurs

Grâce aux technologies numériques, le Vietnam entend transformer son patrimoine culturel en une ressource créative capable de soutenir les industries culturelles, l’économie créative et le développement durable.

La pièce « Thang Long Capital » est présentée en avant-première dans un espace immersif faisant appel à la technologie du mapping 3D. Photo : VNA
La pièce « Thang Long Capital » est présentée en avant-première dans un espace immersif faisant appel à la technologie du mapping 3D. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Au-delà de la simple préservation, la révolution numérique, portée par l’intelligence artificielle ainsi que les réalités virtuelle et augmentée, ouvre de nouvelles perspectives pour faire du patrimoine une ressource numérique précieuse au service du développement socio-économique.

Cette évolution offre au patrimoine culturel l’opportunité de dépasser les limites de l’espace et du temps, de toucher un public plus large et de promouvoir durablement ses valeurs fondamentales.

Récemment, une vaste campagne de diffusion en direct intitulée « Toucher l’héritage – Mémoire urbaine » a été lancée à Hô Chi Minh-Ville, fruit d’une coopération entre le Service municipal de la Culture et des Sports, le Fonds de soutien à la préservation du patrimoine culturel du Vietnam et TikTok Vietnam.

Tout au long des mois de juin et juillet 2026, les internautes de la chaîne TikTok « Di sản Việt Nam » (« Patrimoines du Vietnam ») peuvent suivre des créateurs de contenu tels que Nguyen Duc Huy, Hung Luong ou My Thien à la découverte des quartiers de Ben Thanh, de Saigon et de Cho Lon. Ce parcours numérique les invite à redécouvrir des sites emblématiques, tels que le Palais de la Réunification, le marché Ben Thanh, la station de métro Ben Thanh, le Musée des Beaux-Arts, la cathédrale Notre-Dame, la Poste centrale, l'Opéra municipal et la rue Hai Thuong Lan Ong. Grâce à cette approche, la présentation du patrimoine s’éloigne du cadre académique traditionnel pour devenir plus vivante, portée par des récits attractifs et des expériences riches en émotions.

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Des visiteurs découvrent la grotte de Son Doong en réalité virtuelle (VR 5D). Photo : VNA

Cette campagne constitue la première concrétisation du programme « dLocals Hô Chi Minh-Ville », destiné à rapprocher le patrimoine local de la communauté grâce aux plateformes numériques.

Lors des deux premières sessions de diffusion en direct, la campagne a enregistré des millions d’interactions. Elle a suscité une vive émotion chez les internautes, heureux de retrouver des lieux chargés de souvenirs, tout en donnant à beaucoup d’autres l’envie de les découvrir sur place.

Le Vietnam développe de plus en plus l’utilisation des technologies numériques pour valoriser son patrimoine, avec plusieurs initiatives réussies, comme la visite nocturne « Quintessence de l'Éducation » au Temple de la Littérature, qui s’appuie sur la technologie du mapping 3D, ou encore l’application iMuseum VFA du Musée des Beaux-Arts du Vietnam. En parallèle, les visites virtuelles et les expositions en 3D proposées par la Citadelle impériale de Thang Long, l’Ensemble des monuments de Huê et le Musée national d’Histoire enrichissent l’offre culturelle et touristique. À l’ère du numérique, la technologie devient un pont entre le patrimoine et le public d’aujourd’hui, démontrant que l’héritage n’est pas seulement un héritage à préserver, mais aussi une ressource créative porteuse de nouvelles chaînes de valeur.

Avec des dizaines de milliers de sites à travers le pays, le Vietnam possède une véritable « mine d'or ». La Résolution n° 80-NQ/TW du Bureau politique souligne d'ailleurs que le développement de la culture et de l'homme constitue une ressource endogène cruciale et un important moteur du développement durable. Les orientations nationales prévoient une numérisation complète du patrimoine matériel et immatériel, visant à former une base de données nationale pour les industries créatives.

Des défis subsistent toutefois. La numérisation reste souvent cantonnée à la conservation, sans encore s’inscrire dans une véritable logique de création de valeur. Certaines applications technologiques manquent également de contenu culturel. Par ailleurs, la coopération entre artisans, communautés, entreprises et acteurs du marché demeure insuffisante, tandis que le pays manque de spécialistes des technologies numériques et de la gestion créative.

Le Thi Thu Hien, directrice du Département du patrimoine culturel, souligne l'urgence de bâtir un système de données national synchronisé avec des normes communes.

De son côté, le chercheur Phan Dinh Dung, de l’Université de la culture de Hô Chi Minh-Ville, propose l’élaboration de standards nationaux de numérisation compatibles avec les normes internationales ainsi que le renforcement du cadre juridique concernant les droits d’auteur numériques. Il recommande également la création d’une spécialité universitaire en « Gestion du patrimoine numérique ».

Enfin, selon le réalisateur Dang Le Minh Tri, le Vietnam doit transformer ses ressources culturelles en véritables actifs de propriété intellectuelle grâce à une démarche structurée.

Une fois une véritable chaîne de valeur mise en place, le patrimoine pourra sortir des archives pour devenir un moteur des industries culturelles et de l’économie créative, tout en trouvant pleinement sa place à l’ère du numérique. - VNA

#Văn hóa soi đường #NQ 80 #patrimoine #réalités virtuelle et augmentée #Resolution 80
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