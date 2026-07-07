Économie

Aeon entend disposer de 30 centres commerciaux au Vietnam d'ici à 2030

Actuellement, Aeon considère le Vietnam comme son marché prioritaire à l'international. Dans son plan de gestion à moyen terme, qui s'étend jusqu'en mars 2031, le groupe prévoit d'allouer au Vietnam 60% de ses investissements destinés à la région de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Aeon Mall Da Nang Thanh Khe ouvre ses portes le 3 juillet, à Da Nang. Photo: VNA
Aeon Mall Da Nang Thanh Khe ouvre ses portes le 3 juillet, à Da Nang. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le distributeur japonais Aeon ambitionne d'exploiter 30 centres commerciaux à travers le Vietnam d'ici à l'exercice 2030, soit plus du triple des neuf sites actuellement en activité.

Ce plan d'expansion a été dévoilé par Ohno Keiji, PDG d'Aeon Mall, filiale phare du groupe AEON chargée du développement immobilier commercial, lors d'une récente interview accordée au quotidien économique japonais Nikkei.

Actuellement, Aeon considère le Vietnam comme son marché prioritaire à l'international. Dans son plan de gestion à moyen terme, qui s'étend jusqu'en mars 2031, le groupe prévoit d'allouer au Vietnam 60% de ses investissements destinés à la région de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Le chiffre d'affaires opérationnel d'Aeon au Vietnam affiche une croissance annuelle soutenue de 25%. Le groupe prévoit que ses revenus sur le marché vietnamien franchiront la barre des 300 milliards de yens, soit environ 1,84 milliard de dollars, à l'horizon 2030.

Son récent centre, Aeon Mall Da Nang Thanh Khe, a ouvert ses portes le 3 juillet, à Da Nang. La fréquentation du centre dépasse largement les prévisions de la direction, a indiqué le PDG, Ohno Keiji.

Aeon Mall Da Nang Thanh Khe fait partie d'un complexe multifonctionnel développé par le groupe vietnamien TTC. Il s'agit de la première application de ce modèle par Aeon au Vietnam, permettant de réduire les coûts par rapport à la méthode traditionnelle de construction d'un centre commercial indépendant.

Selon Ohno Keiji, outre le projet de Da Nang, TTC a proposé plusieurs autres emplacements potentiels, ajoutant que sa société pourrait également coopérer avec d'autres entreprises que TTC.

Pour atteindre son objectif de 30 centres commerciaux, le distributeur prévoit de diversifier ses formats de magasins, conformément aux spécificités des différentes communautés et localités. Le groupe se prépare également à ouvrir de nouveaux établissements au sein de complexes multifonctionnels similaires à celui de Da Nang.

Son plan d'expansion comprend aussi des centres commerciaux de taille moyenne, sous des enseignes autres qu'Aeon Mall. Aeon exploite déjà un établissement de ce type au Vietnam.

Le calendrier d'expansion demeure soutenu, avec des ouvertures prévues en 2026 dans les villes de Thanh Hoa et de Ha Long, ainsi qu'un deuxième projet déjà approuvé à Da Nang.

Malgré les défis logistiques et un pouvoir d'achat plus limité dans les provinces secondaires que dans les grandes métropoles comme Hanoï, ainsi que la montée en puissance du groupe thaïlandais Central et d'autres concurrents, le PDG d'Aeon Mall a souligné l'importance de sécuriser rapidement les meilleurs emplacements. -VNA

#Kinh tế tư nhân #NQ 68 #Aeon #centres commerciaux #groupe TTC
Suivez VietnamPlus

Économie privée

Résolution en action

Intégration internationale

Sur le même sujet

Les bananes vietnamiennes sont vendues environ 200 yens le paquet de quatre (environ 34 000 VND) au supermarché Aeon. (Photo : VNA)

Les produits vietnamiens à l'honneur dans plus de 400 magasins AEON au Japon

La Semaine des produits vietnamiens 2026 se déroule du 11 au 14 juin dans plus de 400 points de vente du groupe AEON au Japon et sur plusieurs marchés asiatiques, offrant une vitrine privilégiée aux entreprises vietnamiennes pour promouvoir leurs produits et renforcer leur présence à l'international.

Voir plus

Le durian vietnam présenté en à Pékin, en Chine. Photo: VNA

Les fruits vietnamiens sont de plus en plus prisés en Chine

Les médias chinois soulignent également que le litchi figure parmi les fruits de saison les plus appréciés des consommateurs chinois. Avec le durian, le fruit du dragon, la banane et d'autres fruits tropicaux, les produits fruitiers vietnamiens contribuent à diversifier l'approvisionnement du marché chinois, fort de plus de 1,4 milliard de consommateurs.

Le ministre de la Sécurité publique, Luong Tam Quang, serre la main de Nagao Yutaka, président du groupe japonais Yamato Holdings, à Hanoi, le 6 juillet. Photo : VNA

Le japonais Yamato Holdings exhorté à investir à l’aéroport international de Gia Binh

Le ministre de la Sécurité publique Luong Tam Quang a proposé au groupe japonais d’examiner la possibilité d’investir dans le système d’entreposage et de transport de marchandises à l’aéroport international de Gia Binh, dans la province de Bac Ninh, tout en suggérant des pistes de coopération et d’exploitation entre Yamato Holdings et ses partenaires vietnamiens après la mise en service officielle de l’aéroport.

Les exportations constituent l'un des principaux moteurs de la croissance économique du Vietnam. Photo: VNA

Le reclassement du Vietnam parmi les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure reflète le dynamisme de son économie

Le passage du Vietnam dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire supérieur, selon les critères de la Banque mondiale, illustre les progrès remarquables accomplis par le pays au cours des dernières années. Cette nouvelle étape ouvre toutefois une phase de réformes plus ambitieuses afin de consolider une croissance durable et d’améliorer durablement le niveau de vie de la population.

Confection de vêtements destinés à l'exportation vers le marché japonais à la société de confection Hung Viet, dans la province de Hung Yen. Photo: VNA

Le Vietnam mise sur les exportations pour soutenir une nouvelle dynamique de croissance

Malgré un contexte commercial mondial marqué par de fortes incertitudes, les exportations vietnamiennes ont progressé de plus de 20 % au premier semestre 2026. Si cette performance confirme le rôle moteur du commerce extérieur, le retour d’un déficit commercial souligne également la nécessité de renforcer les capacités de production nationales et de développer les industries de soutien afin d’assurer une croissance plus durable.

Photo d'illustration: VNA

Lam Dong : Feu vert pour deux projets solaires de plus de 5 700 milliards de dôngs

L'approbation de deux projets solaires de plus de 5 700 milliards de dôngs, qui devrait injecter 280 MW de puissance supplémentaire et fournir annuellement plus de 540 millions de kWh d'énergie propre au réseau national, marque une étape majeure dans la mise en œuvre du Plan national de développement de l’électricité VIII.

L'article analysant les perspectives de la coopération économique entre le Vietnam et l'Europe, publié le 2 juillet sur le site d'information économique français Objectif Eco. Photo: VNA

Le Vietnam devient progressivement un marché stratégique pour les entreprises européennes

Selon une analyse publiée par le média économique français Objectif Eco, le Vietnam est devenu un marché stratégique et une base de production majeure en Asie du Sud-Est. Les relations économiques entre le Vietnam et l’Europe entrent dans une nouvelle phase, marquée par le renforcement des investissements, de l’innovation, de la transition verte et de la résilience des chaînes d’approvisionnement.

Le Commandement de la 4e Région des Garde-côtes du Vietnam, en coordination avec la commune de Gành Hào, organise une activité de proximité dans le cadre du programme « Les garde-côtes aux côtés des pêcheurs » afin de sensibiliser à la lutte contre la pêche INN. Photo : VNA

INN : Cà Mau renforce le contrôle des navires de pêche

La province de Cà Mau renforce le contrôle des navires de pêche, la traçabilité des produits halieutiques et la reconstitution des ressources marines afin de contribuer à la levée du « carton jaune » de la Commission européenne (CE) et de promouvoir une pêche durable.