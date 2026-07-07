📝Édito: La diplomatie à l'ère nouvelle : quand la force nationale résonne avec son temps

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Hanoï (VNA) - Fidèle à sa tradition diplomatique de paix et s'inspirant des enseignements du Président Hô Chi Minh selon lesquels la diplomatie est essentielle pour un pays indépendant, juste après la défense, le Vietnam s'engage résolument dans une nouvelle ère de développement avec une vision diplomatique de plus en plus affirmée, structurée par la Résolution n° 06-NQ/TW du Bureau politique du 19 mai 2026.

Pour la première fois, la politique étrangère est érigée au rang de mission "essentielle et permanente", au même titre que la défense et la sécurité nationales, avec pour ambition de faire battre le cœur du Vietnam à l'unisson de celui du monde, de respirer au rythme de son époque, de contribuer à la paix, de promouvoir la prospérité et de bâtir une position plus élevée et plus solide pour le pays et la nation.

Cette orientation stratégique, étroitement liée à la Résolution n° 59-NQ/TW du 24 janvier 2025 sur l'intégration internationale dans la nouvelle situation, fait de la diplomatie un moteur essentiel pour concrétiser les ambitions de développement nationale d’ici 2030 et vision pour 2045.

Afin de traduire ces théories en résultats tangibles, le Comité de pilotage central sur la diplomatie et l'intégration internationale a officiellement lancé ses activités le 30 juin dernier lors de la première session présidée par le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam. Cette réunion, qui a rassemblé les plus hauts dirigeants de l'État, dont le Premier ministre Le Minh Hung, le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man et le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu, a permis de définir une méthode d’orientation et de coordination intersectorielle unifiée au sein de l'ensemble du système politique.

Lors de cette réunion, les axes d'action prioritaires de la diplomatie vietnamienne ont été définis. Le Premier ministre Le Minh Hung a insisté sur la nécessité de renforcer une diplomatie au service du développement et d'une croissance à deux chiffres, en privilégiant le maintien des marchés traditionnels, l'ouverture de nouveaux débouchés, l'attraction d'investissements étrangers de qualité afin de garantir l'autonomie stratégique du pays. Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a demandé d'accélérer l'élaboration et la promulgation des textes juridiques régissant la coordination entre les trois piliers de la diplomatie vietnamienne – la diplomatie du Parti, la diplomatie de l'État et la diplomatie populaire – tout en renforçant le rôle moteur de la diplomatie parlementaire. Dans une perspective stratégique, le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu a insisté sur l'importance d'améliorer l'efficacité et d'obtenir des résultats concrets en matière de diplomatie du Parti afin de consolider la confiance politique avec les partenaires. En conclusion, le secrétaire général et président To Lam a demandé l'application du principe des "six clartés" concernant la personne responsable, la tâche, le délai, l'autorité, la responsabilité et le résultat attendu. Il a appelé le Comité de pilotage à agir sans délai et avec détermination afin de faire de la diplomatie et de l'intégration internationale un levier plus efficace au service du développement du pays, de la défense nationale et du rayonnement du Vietnam dans cette nouvelle ère.

Le déploiement harmonieux de ce nouvel organisme constitue le socle sur lequel la diplomatie vietnamienne opère un changement de paradigme historique, passant d'une simple approche de "participation, adaptation et réception" pour adopter une doctrine de création proactive, construction et contribution. Selon l'ambassadeur Pham Quang Vinh, ancien vice-ministre des Affaires étrangères, le Vietnam ne se contente plus de subir les fluctuations mondiales mais s'inscrit désormais de manière proactive dans les grandes dynamiques de son époque. Cette démarche proactive se traduit par un déplacement des priorités, passant d'une simple politique d'attraction des investissements à une sélection de ressources porteuses de percées, privilégiant les projets d'IDE dans les hautes technologies, les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle, tout en développant les liens avec les principaux pôles mondiaux d'innovation et en participant activement à l'élaboration des nouvelles règles en matière de données et de commerce numérique. Ce faisant, le Vietnam applique de manière créative l'enseignement du Président Hô Chi Minh selon lequel la puissance nationale est le gong, la diplomatie en est le son : ce n'est que si le gong est solide que son écho peut porter loin, en construisant un pays fort, résilient et stratégiquement autonome, afin de le renforcer de l'intérieur.

En particulier, la dernière avancée illustrant la capacité proactive à bâtir une réputation juridique nationale est l'élection, le 18 juin 2026, à New York, de la professeure associée et docteure Nguyen Thi Lan Anh comme juge du Tribunal international du droit de la mer (TIDM) pour le mandat 2026-2035. En obtenant le plus grand nombre de voix de la région Asie-Pacifique dès le premier tour, pour la première fois dans l'histoire, le Vietnam a un juge au sein de cette prestigieuse instance judiciaire internationale. Cet événement marquant reflète non seulement la reconnaissance par la communauté internationale des compétences et de l'expertise des juristes vietnamiens, démontrant que le pays est passé du statut de simple observateur du droit international à celui d'acteur contribuant à la définition d'un ordre mondial fondé sur les règles et la transparence.

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Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, préside la première session du Comité de pilotage central sur la diplomatie et l'intégration internationale. Photo: VNA

Au-delà de son engagement dans les enceintes juridiques multilatérales, le Vietnam affirme également son statut et sa crédibilité par sa volonté d'assumer davantage de responsabilités et de contribuer activement aux enjeux mondiaux. Comme l'a souligné le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam, lors du Dialogue de Shangri-La, le Vietnam, fort de son expérience de la guerre, mesure mieux que quiconque la valeur de la paix et est prêt à s'associer à la communauté internationale pour relever les défis communs. Cet engagement s'est illustré de manière concrète lorsque le Vietnam a rapidement dépêché des unités de l'Armée populaire et de la Police populaire au Venezuela afin de participer aux opérations de secours à la suite des deux violents séismes du 24 juin 2026.

Cette catastrophe naturelle dévastatrice a causé des pertes humaines et matérielles considérables, avec plus de 1 400 morts et plus de 50 000 disparus. Le 28 juin, un contingent de secours de 82 hommes de l'Armée populaire du Vietnam, commandé par le général de brigade Pham Van Ty, a été déployé avec du matériel de recherche et de sauvetage de pointe, du personnel médical, huit chiens de sauvetage et près de 90 tonnes de matériel de secours, dont des médicaments, des tentes, des générateurs et des vivres. Le même jour, le ministère de la Sécurité publique a dépêché une équipe de secours professionnelle de 42 hommes, dirigée par le colonel Pham Hung Duong, transportant plus de 20 tonnes de fournitures essentielles et de médicaments.

Comme l'a souligné le général Nguyen Tan Cuong, chef d'état-major de l'Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense, cette mission humanitaire transfrontalière a démontré les capacités et la crédibilité croissantes du Vietnam en matière d'intervention internationale lors de catastrophes. Les équipes de secours ont également obtenu des résultats significatifs, en extrayant avec succès 57 victimes du séisme des décombres.

Les images de soldats et de policiers vietnamiens bravant les dangers à Caracas pour mener à bien des missions de secours et de sauvetage ont suscité une profonde émotion et la gratitude des autorités et de la population locales pour l'amitié et le soutien inestimables du peuple vietnamien.

Le 3 juillet au soir (heure locale), la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a remis une lettre de remerciements à l'équipe de secours vietnamienne. Elle a également décerné une médaille du Mérite à l'unité canine de recherche et de sauvetage vietnamienne pour ses performances exceptionnelles dans la recherche des victimes disparues.

À cette occasion, par l'intermédiaire de l'ambassadeur du Vietnam au Venezuela Vu Trung My, le présidente Delcy Rodríguez a remis sa lettre de remerciement et la Médaille "Héros du Venezuela" destiné au secrétaire général et président de la République To Lam, saluant ainsi les gestes nobles, l’esprit de solidarité internationale et le soutien opportun du Vietnam au peuple vénézuélien en cette période difficile.

La combinaison harmonieuse entre le renforcement des capacités nationales et une contribution responsable, profondément empreinte d'humanisme, aux affaires internationales façonne une diplomatie vietnamienne globale, moderne et professionnelle, à la hauteur des exigences de la nouvelle ère. Ces acquis reposent sur la coordination étroite entre les trois piliers de la diplomatie, sous la direction absolue du Parti, ainsi que sur l'engagement d'un corps diplomatique à la fois intègre et compétent, animé par l'esprit des "six oser" au service des intérêts de la nation. Forte d'une identité nouvelle, en phase avec son ère actuelle, la diplomatie vietnamienne continuera d'aider le pays à relever tous les défis avec assurance, à renforcer son influence internationale à la hauteur de son rayonnement croissant et à progresser résolument vers son aspiration à figurer parmi les grandes puissances mondiales.-VNA

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