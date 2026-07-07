Textile-habillement : les exportations en hausse de 1,7 % au premier semestre

Hanoï (VNA) - Au premier semestre de 2026, les exportations du textile-habillement ont atteint 22,2 milliards de dollars, en hausse de 1,7 % en glissement annuel, a annoncé le 6 juillet l'Association du textile et de l'habillement du Vietnam (Vitas).

Les exportations de fibres, de tissus, d'accessoires textiles et de non-tissés ont enregistré une croissance comprise entre 5,6 % et 10,6 %, tandis que celles des vêtements ont légèrement reculé de 0,4 %, en raison d'une reprise encore limitée de la demande sur les principaux marchés.

Sur la base des données des cinq premiers mois, les États-Unis demeurent le premier marché d’exportation du secteur avec 6,81 milliards de dollars, représentant environ 45 % du total. L'Union européenne se distingue avec une progression de 8,8 %, atteignant 1,94 milliard de dollars. En revanche, les exportations vers le Japon et la République de Corée ont diminué respectivement de 6,2 % et de 8,9 %. Dans l'ensemble, le secteur maintient un excédent commercial de près de 10 milliards de dollars pour ce premier semestre.

Malgré ces résultats positifs, le secteur fait face à de nombreux défis, notamment la lente reprise de la demande sur les principaux marchés, une concurrence accrue sur les prix, une dépendance de 60 à 70 % aux matières premières importées, la hausse des coûts liés au respect des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et des exigences de traçabilité, ainsi que les risques découlant des politiques commerciales.

Le président de la VITAS, Vu Duc Giang, a souligné que le secteur devait désormais privilégier l'amélioration de la productivité et de la valeur ajoutée, le renforcement de son autonomie en matières premières, la diversification de ses marchés d'exportation ainsi que l'accélération des transitions numérique et verte, plutôt que de miser sur la seule croissance de sa taille.

Pour soutenir cette nouvelle orientation, la Vitas a mis en place quatre comités spécialisés dédiés à la mode, aux entreprises internationales, au développement durable et aux technologies. Ces comités débuteront leurs activités à titre expérimental dès le troisième trimestre 2026. Plusieurs règlements internes encadrant le fonctionnement de l'association ont également été adoptés lors de la récente réunion de son comité exécutif.

Le secteur du textile-habillement vise à maintenir un rythme d'exportations de plus de 4 milliards de dollars par mois afin d'atteindre son objectif d'environ 48 milliards de dollars en 2026.

Les principales priorités consistent à s'adapter aux nouveaux modes d'approvisionnement des grandes marques internationales, à privilégier le développement des matières premières nationales, à diversifier les marchés, la clientèle et les produits, à anticiper les risques juridiques, et à accélérer les investissements dans les technologies, l'automatisation ainsi que la transformation numérique.

Enfin, la Vitas a annoncé qu'une conférence de fin d'année se tiendra les 10 et 11 décembre 2026 pour définir les stratégies futures du secteur. -VNA