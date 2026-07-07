Économie

Le Vietnam vise un marché des capitaux robuste avec des transformations majeures

Le Vietnam devrait s’efforcer d’obtenir une notation de crédit souverain de qualité investissement auprès d’agences internationales telles que S&P Global Ratings, Moody’s Ratings ou Fitch Ratings.

Des investisseurs particuliers scrutent l'activité du marché boursier Photo : nhandan.vn
Des investisseurs particuliers scrutent l'activité du marché boursier Photo : nhandan.vn

Hanoi (VNA) – Le Vietnam intensifie ses efforts pour construire un marché des capitaux plus fort, plus sûr et plus transparent, les réformes boursières devant attirer davantage d’investissements étrangers et soutenir la croissance économique à long terme.

L’ambition du pays est clairement énoncée dans la résolution n°10-NQ/TW du Politburo sur le développement de l’économie à capitaux étrangers, qui vise à faire passer le marché boursier vietnamien au statut de marché émergent de Morgan Stanley Capital International (MSCI) avant 2030.

Cet objectif marque une nouvelle étape dans le développement du marché des capitaux vietnamien, positionnant le marché boursier comme un canal majeur de mobilisation de fonds à long terme pour les entreprises et l’économie.

Selon la Commission d’Etat des valeurs mobilières (SSC), de nombreux objectifs de la stratégie nationale de développement du marché boursier ont déjà été atteints ou sont sur le point de l’être.

À la fin mai 2026, le Vietnam comptait plus de 13 millions de comptes de négociation de titres, bien au-delà de l’objectif de 11 millions fixé pour 2030. Les investisseurs particuliers nationaux continuent de jouer un rôle prépondérant, la participation au marché boursier représentant désormais plus de 13% de la population du pays.

La capitalisation boursière totale a dépassé 10,6 billiards de dôngs (environ 403 milliards de dollars), tandis que la liquidité du marché demeure parmi les plus élevées de l’ASEAN. Les marchés obligataires et dérivés ont également poursuivi leur expansion régulière.

Une étape majeure a été franchie lorsque FTSE Russell a confirmé le relèvement du classement du Vietnam, passant du statut de marché frontière à celui de marché émergent secondaire, en septembre 2026, après plusieurs années sur sa liste de surveillance.

La pondération projetée des titres vietnamiens au sein des indices FTSE serait déployée à compter de la révision semestrielle FTSE GEIS de septembre 2026, dans le cadre de la région FTSE Asie-Pacifique hors Japon et hors Chine.

Le vice-ministre des Finances, Nguyên Duc Chi, a déclaré que le prochain objectif était d’obtenir une meilleure notation selon le système de classification MSCI, plus exigeant.

Contrairement au FTSE, le MSCI accorde une plus grande importance à l’accès des investisseurs étrangers au marché. Pour répondre à ses exigences, des réformes plus profondes seront nécessaires, notamment l’amélioration des infrastructures de négociation, de la réglementation des changes et des limites de participation étrangère. Le Vietnam accélère ces réformes afin de se conformer aux normes internationales, a-t-il déclaré.

Le vice-président de la SSC, Bui Hoàng Hai, a indiqué que la commission préparait des amendements à la Loi sur les valeurs mobilières, axés sur trois contenus principaux.

Les amendements proposés visent à simplifier les conditions d’affaires et d’investissement, à établir un cadre juridique pour de nouveaux modèles de marché financier conformes aux tendances mondiales et à moderniser la réglementation applicable aux transactions électroniques, aux sociétés de valeurs mobilières et aux fonds d’investissement.

Parallèlement, les autorités de régulation s’efforcent d’améliorer la qualité des sociétés cotées, de renforcer la surveillance du marché, de garantir la stabilité des opérations de marché et de lutter contre les infractions.

Le projet de loi amendée sur les valeurs mobilières devrait être soumis à l’Assemblée nationale pour examen en octobre 2026, les préparatifs se déroulant comme prévu.

La résolution n°10 prévoit également des mesures générales visant à attirer davantage d’investissements de portefeuille étrangers, parallèlement aux efforts continus déployés pour attirer des investissements directs étrangers (IDE) de qualité.

Elle préconise le développement accru des marchés boursiers et obligataires, le renforcement des intermédiaires financiers et une mise en œuvre plus rapide des réformes nécessaires à la modernisation des marchés internationaux.

Dans un rapport récent, Mirae Asset Securities a indiqué que la résolution n°10 représente la première fois que le Vietnam a combiné les objectifs d’attraction des IDE de nouvelle génération et de promotion d’un plus grand nombre d’investissements indirects étrangers, tout en visant explicitement une amélioration de sa classification MSCI.

Mirae Asset Securities a déclaré que cette stratégie contribuerait à transformer le Vietnam, d’une destination de production industrielle en un marché où les entreprises étrangères peuvent également lever des capitaux, élargir leur base d’actionnaires et développer leurs activités à long terme.

Dominic Scriven, président de Dragon Capital, a proposé des mesures visant à inciter les multinationales à conserver davantage de bénéfices au Vietnam plutôt que de les transférer à l’étranger. Il a également suggéré d’assouplir les restrictions sur la participation étrangère dans les secteurs non liés à la sécurité nationale et de développer davantage les investisseurs institutionnels locaux afin de consolider les bases d’une croissance durable du marché.

Michael Kokalari, économiste en chef chez VinaCapital, a déclaré que de nombreux fonds d’investissement mondiaux gérant des centaines de milliards de dollars suivent de près le Vietnam et sont prêts à accroître leurs investissements à mesure que les réformes progressent.

Pour capter ces flux de capitaux, il a déclaré que le Vietnam devrait s’efforcer d’obtenir une notation de crédit souverain de qualité investissement auprès d’agences internationales telles que S&P Global Ratings, Moody’s Ratings ou Fitch Ratings.

Il a également plaidé pour le lancement rapide du Centre financier international du pays et une actionnarisation plus rapide des entreprises étatiques, ainsi que pour une augmentation du nombre d’introductions en bourse, afin d’accroître la taille et la qualité du marché des capitaux vietnamien et de le rendre plus attractif pour les investisseurs internationaux. – VNA

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