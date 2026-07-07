Ho Chi Minh-Ville mise sur de nouveaux moteurs de croissance

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Au premier semestre 2026, le produit intérieur brut régional (GRDP) de Ho Chi Minh-Ville a progressé de 8,55 %, son meilleur résultat des dix dernières années. Pour atteindre une croissance à deux chiffres sur l’ensemble de l’année, la ville devra toutefois accélérer le rythme et mettre en œuvre des mesures plus innovantes. Ces constats ont été présentés lors de la 7e réunion du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville pour le mandat 2025-2030, tenue le 6 juillet.



Au cours des six premiers mois de l’année, l’économie de la ville a poursuivi sa dynamique positive. Le GRDP est estimé à 1.550.000 milliards de dôngs, en hausse de 8,55 % sur un an. Les investissements directs étrangers (IDE) ont atteint environ 7,5 milliards de dollars, en progression de 89,68 %, tandis que 31.166 nouvelles entreprises ont été créées (+14,27 %). Plusieurs projets d’infrastructures stratégiques, représentant près de 520.000 milliards de dôngs d’investissements, ont également été lancés.



Selon Truong Minh Huy Vu, directeur de l’Institut d'études du développement de Ho Chi Minh-Ville (HIDS), la ville devra enregistrer une croissance de plus de 11 % au troisième trimestre et d’environ 12 % au quatrième pour atteindre son objectif annuel. Il estime que trois nouveaux moteurs de croissance seront déterminants : le développement de l’économie maritime et de la logistique, le Centre financier international, ainsi que les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique.



Le secrétaire du Comité municipal du Parti, Tran Luu Quang, a reconnu que, malgré une croissance supérieure à la moyenne nationale, l’objectif de croissance à deux chiffres restait difficile à atteindre. Selon lui, la ville devra adopter de nouvelles approches et concentrer ses efforts sur trois priorités : la croissance à deux chiffres, des recettes budgétaires de 1.000.000 milliards de dôngs et un taux de décaissement de 100 % des investissements publics. -VNA