Économie

Ho Chi Minh-Ville mise sur de nouveaux moteurs de croissance

Forte d'une croissance élevée au premier semestre, Ho Chi Minh-Ville accélère ses réformes afin d'atteindre une croissance à deux chiffres sur l'ensemble de l'année.

Vue d'ensemble du projet de parc culturel au quai de Nha Rông - Khanh Hoi et de l'espace vert public au quai de Bach Dang, qui formeront un axe culturel et historique le long de la rivière Saïgon. Photo : VNA
Vue d'ensemble du projet de parc culturel au quai de Nha Rông - Khanh Hoi et de l'espace vert public au quai de Bach Dang, qui formeront un axe culturel et historique le long de la rivière Saïgon. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Au premier semestre 2026, le produit intérieur brut régional (GRDP) de Ho Chi Minh-Ville a progressé de 8,55 %, son meilleur résultat des dix dernières années. Pour atteindre une croissance à deux chiffres sur l’ensemble de l’année, la ville devra toutefois accélérer le rythme et mettre en œuvre des mesures plus innovantes. Ces constats ont été présentés lors de la 7e réunion du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville pour le mandat 2025-2030, tenue le 6 juillet.

Au cours des six premiers mois de l’année, l’économie de la ville a poursuivi sa dynamique positive. Le GRDP est estimé à 1.550.000 milliards de dôngs, en hausse de 8,55 % sur un an. Les investissements directs étrangers (IDE) ont atteint environ 7,5 milliards de dollars, en progression de 89,68 %, tandis que 31.166 nouvelles entreprises ont été créées (+14,27 %). Plusieurs projets d’infrastructures stratégiques, représentant près de 520.000 milliards de dôngs d’investissements, ont également été lancés.

Selon Truong Minh Huy Vu, directeur de l’Institut d'études du développement de Ho Chi Minh-Ville (HIDS), la ville devra enregistrer une croissance de plus de 11 % au troisième trimestre et d’environ 12 % au quatrième pour atteindre son objectif annuel. Il estime que trois nouveaux moteurs de croissance seront déterminants : le développement de l’économie maritime et de la logistique, le Centre financier international, ainsi que les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique.

Le secrétaire du Comité municipal du Parti, Tran Luu Quang, a reconnu que, malgré une croissance supérieure à la moyenne nationale, l’objectif de croissance à deux chiffres restait difficile à atteindre. Selon lui, la ville devra adopter de nouvelles approches et concentrer ses efforts sur trois priorités : la croissance à deux chiffres, des recettes budgétaires de 1.000.000 milliards de dôngs et un taux de décaissement de 100 % des investissements publics. -VNA

#Kỷ nguyên mới #KNM #Nouvelle ère #Ho Chi Minh-Ville #croissance #IDE #centre financier #innovation Ho Chi Minh-Ville
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Voir plus

Le ministre de la Sécurité publique, Luong Tam Quang, serre la main de Nagao Yutaka, président du groupe japonais Yamato Holdings, à Hanoi, le 6 juillet. Photo : VNA

Le japonais Yamato Holdings exhorté à investir à l’aéroport international de Gia Binh

Le ministre de la Sécurité publique Luong Tam Quang a proposé au groupe japonais d’examiner la possibilité d’investir dans le système d’entreposage et de transport de marchandises à l’aéroport international de Gia Binh, dans la province de Bac Ninh, tout en suggérant des pistes de coopération et d’exploitation entre Yamato Holdings et ses partenaires vietnamiens après la mise en service officielle de l’aéroport.

Les exportations constituent l'un des principaux moteurs de la croissance économique du Vietnam. Photo: VNA

Le reclassement du Vietnam parmi les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure reflète le dynamisme de son économie

Le passage du Vietnam dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire supérieur, selon les critères de la Banque mondiale, illustre les progrès remarquables accomplis par le pays au cours des dernières années. Cette nouvelle étape ouvre toutefois une phase de réformes plus ambitieuses afin de consolider une croissance durable et d’améliorer durablement le niveau de vie de la population.

Confection de vêtements destinés à l'exportation vers le marché japonais à la société de confection Hung Viet, dans la province de Hung Yen. Photo: VNA

Le Vietnam mise sur les exportations pour soutenir une nouvelle dynamique de croissance

Malgré un contexte commercial mondial marqué par de fortes incertitudes, les exportations vietnamiennes ont progressé de plus de 20 % au premier semestre 2026. Si cette performance confirme le rôle moteur du commerce extérieur, le retour d’un déficit commercial souligne également la nécessité de renforcer les capacités de production nationales et de développer les industries de soutien afin d’assurer une croissance plus durable.

Photo d'illustration: VNA

Lam Dong : Feu vert pour deux projets solaires de plus de 5 700 milliards de dôngs

L'approbation de deux projets solaires de plus de 5 700 milliards de dôngs, qui devrait injecter 280 MW de puissance supplémentaire et fournir annuellement plus de 540 millions de kWh d'énergie propre au réseau national, marque une étape majeure dans la mise en œuvre du Plan national de développement de l’électricité VIII.

Le Commandement de la 4e Région des Garde-côtes du Vietnam, en coordination avec la commune de Gành Hào, organise une activité de proximité dans le cadre du programme « Les garde-côtes aux côtés des pêcheurs » afin de sensibiliser à la lutte contre la pêche INN. Photo : VNA

INN : Cà Mau renforce le contrôle des navires de pêche

La province de Cà Mau renforce le contrôle des navires de pêche, la traçabilité des produits halieutiques et la reconstitution des ressources marines afin de contribuer à la levée du « carton jaune » de la Commission européenne (CE) et de promouvoir une pêche durable.

Programme d'action du gouvernement pour la mise en oeuvre de la construction et du développement de Hanoi dans la nouvelle ère

Programme d'action du gouvernement pour la mise en oeuvre de la construction et du développement de Hanoi dans la nouvelle ère

Le gouvernement vietnamien a promulgué la Résolution n° 158/NQ-CP approuvant le Programme d’action destiné à mettre en œuvre la Résolution n° 02-NQ/TW du Bureau politique, adoptée le 17 mars 2026, sur la construction et le développement de la capitale Hanoï dans la nouvelle ère. L’objectif de ce programme est de bâtir et de développer la capitale en plaçant l’être humain au centre du processus de développement, à la fois comme acteur, finalité et moteur de la croissance. La qualité de vie et le bonheur de la population constituent les principaux critères d’évaluation. L’innovation, la transition écologique, la transformation numérique et le développement de l’économie circulaire sont identifiés comme les moteurs essentiels d’une croissance rapide et durable ainsi que du renforcement de la compétitivité de Hanoï dans la nouvelle ère.

Le marché du travail vietnamien poursuit sa reprise. Photo: VNA

Le marché du travail vietnamien poursuit sa reprise

Le marché du travail vietnamien a confirmé sa dynamique de reprise au premier semestre 2026, avec près de 53 millions de personnes en emploi, une hausse de la population active et une amélioration de la qualité de la main-d’œuvre. Si les taux de chômage et de sous-emploi demeurent faibles, les autorités soulignent la nécessité d’accélérer la formation des compétences et le développement de l’emploi formel.