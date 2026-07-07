La BAD et HDBank mobilisent 721 millions de dollars au profit des MPME vietnamiennes

Hanoï (VNA) – La Banque asiatique de développement (BAD) et la Banque commerciale par actions pour le développement de Hô Chi Minh-Ville (HDBank) ont signé, le 7 juillet, un accord de prêt de 100 millions de dollars destiné à élargir l'accès au financement des microentreprises ainsi que des petites et moyennes entreprises (MPME) au Vietnam, avec une priorité accordée aux entreprises dirigées par des femmes.
Outre ce prêt direct de 100 millions de dollars, la BAD, en tant qu'arrangeur principal et co-coordinateur de l'opération avec Standard Chartered Bank (Singapour), a mobilisé 621 millions de dollars supplémentaires auprès de 29 banques commerciales en faveur de HDBank. Cette opération permettra à la banque vietnamienne d'accéder davantage aux ressources financières internationales, tout en illustrant le rôle de la BAD dans la mobilisation de capitaux privés en faveur du développement d'un système financier inclusif dans la région Asie-Pacifique.
Conformément à l'accord, ces ressources seront utilisées par HDBank pour octroyer des prêts à moyen et à long terme. Au moins 40 % du financement accordé par la BAD seront destinés directement aux petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes.
Lors de la cérémonie de signature, le directeur national de la BAD au Vietnam, Shantanu Chakraborty, a souligné que l'amélioration de l'accès au financement des petites et moyennes entreprises, en particulier de celles dirigées par des femmes, constituait un facteur essentiel pour assurer une croissance durable et inclusive de l'économie vietnamienne. Selon lui, cette coopération permettra d'orienter les capitaux vers les entreprises qui en ont le plus besoin et de leur offrir davantage d'opportunités de participer au développement économique.
Pour sa part, le directeur général de HDBank, Nguyên Huu Dang, a indiqué que le soutien de la BAD permettrait à la banque d'élargir davantage l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et de concrétiser son engagement en faveur des entreprises dirigées par des femmes. Il a ajouté que ce partenariat confirmait la stratégie constante de HDBank visant à promouvoir une croissance inclusive et une finance durable.
Les microentreprises ainsi que les petites et moyennes entreprises sont considérées comme l'épine dorsale de l'économie vietnamienne. Elles représentent plus de 97 % des entreprises enregistrées, assurent environ 36 % des emplois et contribuent à hauteur de 40 % au produit intérieur brut (PIB). Toutefois, ces entreprises, notamment celles dirigées par des femmes, continuent de se heurter à de nombreux obstacles pour accéder au crédit bancaire, en raison notamment d'un manque de garanties, d'un historique de crédit limité et de leur petite taille.
Afin de répondre à ces défis, la BAD accompagnera ce financement d'un programme d'assistance technique destiné à renforcer les capacités de HDBank dans la conception de produits financiers adaptés aux besoins des MPME. Cette assistance vise à promouvoir une finance plus inclusive et à soutenir le développement durable des microentreprises ainsi que des petites et moyennes entreprises à travers le Vietnam. -VNA
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