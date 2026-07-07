Hanoï accueille son cinq millionième touriste international de 2026

Hanoï (VNA) – Le Département du Tourisme de Hanoï a organisé, le 7 juillet, au terminal T2 de l’aéroport international de Nôi Bài, une cérémonie marquant l’arrivée du cinq millionième touriste international accueilli par la capitale depuis le début de l’année 2026.



L’heureuse visiteuse est Piñas Piñas Maria Del Mar, de nationalité espagnole, cheffe d’un groupe de 19 touristes participant à un circuit de 16 jours au Vietnam. Parti de Madrid, avec une escale à Doha sur un vol de Qatar Airways, le groupe est arrivé à Nôi Bài à 13 h 55. Hanoï constitue la première étape de son voyage, avant des visites à Sa Pa, Ninh Binh, la baie de Ha Long, Huê, Dà Nang, Hôi An, Hô Chi Minh-Ville et Bên Tre.



Cette cérémonie s’inscrit dans le cadre du 66e anniversaire de la fondation du secteur du tourisme vietnamien (9 juillet 1960 – 2026). Elle vise à promouvoir l’image de Hanoï comme une destination sûre, accueillante et hospitalière, tout en renforçant l’attractivité de la capitale et le rôle du tourisme dans le développement socio-économique du pays.



S’exprimant lors de l’événement, Trân Trung Hiêu, directeur adjoint du Département du Tourisme de Hanoï, a indiqué que l’accueil du cinq millionième visiteur international constituait une étape importante, témoignant de la bonne dynamique du tourisme de la capitale.

Les responsables du tourisme et les agences de voyages de Hanoï accueillent le 5 millionième visiteur international à Hanoï en 2026 et une délégation espagnole à l'aéroport international de Nôi Bài. Photo : VNA

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Hanoï ambitionne d’accueillir plus de neuf millions de touristes internationaux en 2026 et a déjà atteint plus de la moitié de cet objectif. Selon lui, ce résultat confirme l’attrait croissant de la capitale auprès des voyageurs étrangers. Il a également réaffirmé la volonté de Hanoï d'accueillir les voyageurs du monde entier et de faire de la capitale le point de départ de leur découverte du Vietnam, de sa nature, de sa culture et de sa population.

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Très émue par cet accueil, Piñas Piñas Maria Del Mar a confié que le Vietnam figurait depuis longtemps parmi ses destinations de rêve. Elle s’est dite particulièrement heureuse d’arriver à Hanoï à l’occasion du 66e anniversaire du secteur touristique vietnamien. Elle et les membres de son groupe espèrent vivre une expérience inoubliable et repartir avec de précieux souvenirs de la culture, de l’histoire et de l’hospitalité vietnamiennes.

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À cette occasion, le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Nguyên Xuân Luu, a adressé une lettre de bienvenue à Maria Del Mar et aux membres de son groupe. Il y exprime le souhait que leur séjour leur permette de découvrir le riche patrimoine culturel de la capitale, d'apprécier sa gastronomie et de ressentir la convivialité, l'élégance et l'hospitalité des Hanoïens. Il espère également que les souvenirs rapportés de Hanoï contribueront à renforcer les liens d'amitié entre le Vietnam et l'Espagne.



Au premier semestre 2026, Hanoï a accueilli plus de 18 millions de visiteurs, en hausse de 15,7 % sur un an, le nombre de touristes internationaux progressant de 26,8 %. Les recettes touristiques ont, quant à elles, augmenté de 19,1 %, confirmant la place de la capitale parmi les principales destinations touristiques du Vietnam.



En 2026, Hanoï a de nouveau été distinguée par plusieurs organisations internationales du tourisme. TripAdvisor l'a classée deuxième meilleure destination d'Asie dans la catégorie Travelers' Choice Best of the Best Destinations 2026 et l'a également placée parmi les meilleures destinations mondiales pour le tourisme, la culture et la gastronomie. Le magazine U.S. News & World Report l'a classée au 8e rang des 20 destinations les plus attractives d'Asie, tandis que Time Out l'a intégrée à son Top 50 des meilleures villes du monde en 2026. Autant de distinctions qui témoignent du rayonnement croissant et de la compétitivité du tourisme hanoïen sur la scène internationale. -VNA