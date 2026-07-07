Société

Hô Chi Minh-Ville : la gratuité des billets de bus entraîne une hausse de 30 % des passagers

La gratuité des bus sur 134 lignes, mise en place depuis le 1er juillet à Hô Chi Minh-Ville, a entraîné une hausse de plus de 30 % de la fréquentation.

Arrêt de bus de Ham Nghi, à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA
Arrêt de bus de Ham Nghi, à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Depuis le 1er juillet, Hô Chi Minh-Ville instaure la gratuité des bus sur 134 lignes. Cette mesure a été largement saluée par les habitants et a entraîné une hausse de plus de 30 % de la fréquentation par rapport à la même période de l'année dernière.

Selon le Centre municipal de gestion des transports publics, plus de 1,322 million de passagers ont été transportés au cours des cinq premiers jours d'application. Le nombre de passagers a atteint un pic de 273.944 dès le premier jour de mise en œuvre, puis de 282.995 le 3 juillet.

Lors d'une réunion du Comité du Parti de la ville, tenue le 6 juillet, le directeur du Service municipal de la Construction, Tran Quang Lam, a souligné que cette mesure était largement soutenue par la population. Il a toutefois rappelé que, pour répondre durablement aux problèmes de circulation de la métropole, il était indispensable de développer un réseau de transport de grande capacité, avec le métro comme axe principal.

De son côté, le directeur de l'Institut d’études sur le développement de Hô Chi Minh-Ville (HIDS), Truong Minh Huy Vu, a estimé que la gratuité des bus ne réduisait pas seulement les dépenses de transport, mais contribuait également à renforcer la sécurité sociale. Elle complète ainsi les politiques de soutien dans les domaines de la santé, de l'éducation et du logement, tout en aidant les travailleurs à s'installer durablement dans la ville.

Actuellement, Hô Chi Minh-Ville exploite 88 lignes de bus électriques, soit 1.404 véhicules, représentant plus de la moitié du parc de bus en service. Avec l'ajout de 21 lignes fonctionnant au gaz naturel comprimé (CNG), la métropole compte désormais 109 lignes écologiques sur un total de 179. L'objectif est de convertir l'ensemble du réseau aux énergies propres d'ici à la fin de 2026, avant de passer à un réseau entièrement électrique à l'horizon 2029.

Parallèlement, le réseau continuera d'être développé avec la création de nouvelles lignes, la mise en service de lignes desservant l'aéroport de Long Thanh, ainsi que le développement de bus de nuit. Le déploiement de services de transport à la demande sera également étudié afin de renforcer les correspondances entre les quartiers résidentiels, le métro, les bus, les bus fluviaux, les vélos en libre-service et les autres modes de transport public. -VNA

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