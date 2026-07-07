Société

Près de 68 000 cas de contrebande, fraudes commerciales et contrefaçons détectés en six mois au Vietnam

Les autorités vietnamiennes ont détecté près de 68.000 infractions liées à la contrebande, aux fraudes commerciales, aux contrefaçons et aux violations des droits de propriété intellectuelle au cours des six premiers mois de 2026, illustrant la complexité persistante de ce phénomène malgré le renforcement des mesures de contrôle et de lutte.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc, président du Comité national de pilotage 389 chargé de la lutte contre la contrebande, la fraude commerciale et la contrefaçon, lors de la conférence nationale en ligne du 7 juillet consacrée au bilan des activités du premier semestre et aux orientations pour les six derniers mois de 2026. Photo: VNA
Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc, président du Comité national de pilotage 389 chargé de la lutte contre la contrebande, la fraude commerciale et la contrefaçon, lors de la conférence nationale en ligne du 7 juillet consacrée au bilan des activités du premier semestre et aux orientations pour les six derniers mois de 2026. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les activités de contrebande, de fraude commerciale, de production et de commerce de contrefaçons ainsi que les atteintes aux droits de propriété intellectuelle restent complexes au Vietnam au cours des six premiers mois de 2026, avec une ampleur croissante et des impacts négatifs sur la production, les affaires, la santé et la confiance des consommateurs.

Cette évaluation a été formulée par le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc, président du Comité national de pilotage 389 chargé de la lutte contre la contrebande, la fraude commerciale et la contrefaçon, lors de la conférence nationale en ligne du 7 juillet consacrée au bilan des activités du premier semestre et aux orientations pour les six derniers mois de 2026.

Le ministère de la Sécurité publique, ainsi que les ministères, secteurs et collectivités concernés, ont intensifié la lutte contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, la contrefaçon et les autres infractions commerciales. Ces actions traduisent la ferme détermination du Parti et du gouvernement à lutter contre ces phénomènes.

Le vice-Premier ministre a également indiqué que les États-Unis avaient salué les efforts proactifs du Vietnam dans la lutte contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle. Selon lui, ces résultats permettront à Washington d'apprécier à leur juste valeur les engagements, la détermination et les efforts constants du Vietnam dans ce domaine avant de rendre ses conclusions.

D'après le rapport du Comité national de pilotage, les forces compétentes ont découvert et traité 67 937 infractions au cours du premier semestre, soit une hausse de 36,66 % par rapport à la même période de 2025. Parmi elles figurent 5 220 affaires de transport et commerce illégal de marchandises interdites ou de contrebande, 56 994 cas de fraude commerciale et fiscale, ainsi que 5 723 affaires de contrefaçon et d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Les recettes versées au budget de l'État ont atteint plus de 9 647 milliards de dôngs. Par ailleurs, 1 676 affaires impliquant 2 789 personnes ont fait l'objet de poursuites pénales.

Les zones frontalières avec la Chine, le Laos et le Cambodge demeurent des points sensibles, notamment pour les trafics de stupéfiants, d'explosifs, de cigarettes, d'alcool, de sucre, de cosmétiques, d'or, de devises et d'autres produits importés. Les contrebandiers exploitent les sentiers clandestins, les activités commerciales transfrontalières des habitants et les failles des procédures douanières pour acheminer illégalement des marchandises à l'intérieur du pays.

Dans les ports et sur les voies maritimes, les autorités ont également constaté des activités illégales liées aux carburants, aux produits alimentaires congelés, aux marchandises usagées importées et à d'autres produits sensibles. Les fraudeurs utilisent notamment de fausses déclarations sur l'origine, la valeur ou la nature des marchandises afin d'éviter les taxes et les contrôles.

Le transport aérien reste aussi confronté à des trafics d'or, de devises, de produits de luxe contrefaits, de composants électroniques et de stupéfiants. Les criminels dissimulent les marchandises dans les bagages, les colis express ou des équipements électroniques pour contourner les contrôles.

Sur le marché intérieur, la production et la vente de produits contrefaits, de marchandises sans origine claire ou non conformes continuent de se développer, notamment via le commerce électronique et les réseaux sociaux.

Les plateformes numériques comme Facebook, TikTok, Shopee et Telegram sont largement utilisées pour vendre des produits illégaux. Certains individus recourent également à l'intelligence artificielle et aux technologies de deepfake pour créer de fausses publicités impliquant des médecins, des experts ou des personnalités connues afin de promouvoir des produits alimentaires fonctionnels, des cosmétiques ou des médicaments de manière trompeuse. -VNA

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